Своевременное решение: аграрии оценили препараты «Августа» для борьбы с сорняками на гречихе

Фирма «Август»

К сельскохозяйственному сезону 2023 года крупнейший отечественный производитель химических средств защиты растений (ХСЗР) фирма «Август» увеличила ассортимент продукции для борьбы с сорняками в посевах гречихи: гербициды против злаковых сорняков «Миура» и «Граминион» получили расширение регистрации для использования на данной культуре. Земледельцы положительно оценили новые возможности по сбережению урожая важной для российской продовольственной безопасности культуры

Компания «Август» наращивает количество препаратов, предлагаемых для защиты гречихи. До 2023 года в ассортименте компании для применения на данной культуре были представлены гербициды «Симба» (С-метолахлор, 960 г/л), предназначенный для довсходовой обработки, и «Квикстеп» (клетодим, 130 г/л и галоксифоп-Р-метил, 80 г/л) для работы с семенными посевами культуры. С 2023 года на гречихе разрешено применять послевсходовые системные граминициды «Августа» «Миура» (хизалофоп-П-этил, 125 г/л), а также быстродействующий «Граминион» (клетодим, 150 г/л) — препараты для борьбы практически со всеми злаковыми сорняками.



«В этом сезоне мы уже увидели высокую востребованность у наших земледельцев препаратов, зарегистрированных для применения на гречихе. Это обусловлено как объективным спросом, так и внедрением в стране системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС “Сатурн”. Новый уровень контроля подразумевает абсолютную необходимость использовать на конкретных культурах только те ХСЗР, которые официально разрешены к применению на них и имеют соответствующую регистрацию. Как следствие, им обеспечен устойчивый спрос, — рассказывает глава представительства «Августа» в Барнауле Сергей Капустин. — Совершенствование ассортимента — это не только импортозамещение, но и способ эффективно решить актуальные вопросы, встающие перед полеводами. На перспективу стоят задачи по защите гречихи, в частности, от грибных болезней, поскольку восприимчивость культуры к ним нарастает. А также по борьбе с вредителями, такими как луговой мотылек и хлопковая совка, которые изначально не наносили посевам гречихи ущерба, но со временем начали распространяться и на ней».



Наибольшую часть российской гречихи выращивают в двух регионах: на Алтае и в Башкирии. Как отмечает Сергей Капустин, в нынешнем году погодные условия для культуры пока очень похожи на прошлогодние: лето в целом жаркое, а дождей не было до середины июня. По данным Минсельхоза России, в 2022 году средняя урожайность гречихи по стране составила 11,3 ц/га, что оценивается как достаточно высокий показатель. В то же время давать прогнозы результатов 2023 года пока рано: гречиха, будучи культурой «короткого дня» родом из Китая, с конца июня по начало сентября постоянно формирует новые и новые соцветия. Это значит, что даже если все лето условия для развития оставляли желать лучшего с точки зрения температуры воздуха, осадков, наличия опылителей или других факторов, то при благоприятной теплой погоде в конце августа — начале сентября гречиха всего лишь за две-три недели может успеть сформировать до 90% своего урожая.



Указанная особенность, а также относительная устойчивость к высоким температурам и дефициту влаги делают гречиху способной «подстраховать» аграриев в том случае, если из-за засухи или по иным причинам они не успели посеять те культуры, которые были запланированы в севообороте изначально: их заменяют гречихой. Такой подход периодически применяют и на собственных полях «Августа»: так, в Республике Татарстан в агрофирме «Август-Тюлячи» в 2023 году была посеяна гречиха площадью 100 га. Как отмечают эксперты, климат Татарстана для возделывания данной культуры также вполне подходит.

