ГК «МегаМикс»

ГК МЕГАМИКС запустила онлайн-проект — «Школа МЕГАМИКС. Культура кормления»

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Образовательные ролики от ведущих экспертов компании помогут сориентироваться во всем многообразии продукции МЕГАМИКС. Знания, полученные в «Школе МЕГАМИКС», несомненно принесут пользу вашему бизнесу. В первом видео вместе с экспертом разберем состав комбикорма, расскажем, какие показатели питательности нужно учитывать при выборе комбикорма, выясним, почему для эффективного роста и развития животных так важен баланс аминокислот.



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