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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Комбикорм — оптимальное решение для хозяйств? В компании МЕГАМИКС говорят: «Да!»

Партнёрский материал

Комбикорм — оптимальное решение для хозяйств? В компании МЕГАМИКС говорят: «Да!»
ГК «МегаМикс»
Комбикорм — оптимальное решение для хозяйств? В компании МЕГАМИКС говорят: «Да!»
ГК «МегаМикс»

ГК МЕГАМИКС запустила онлайн-проект — «Школа МЕГАМИКС. Культура кормления»


Образовательные ролики от ведущих экспертов компании помогут сориентироваться во всем многообразии продукции . Знания, полученные в «Школе », несомненно принесут пользу вашему бизнесу. В первом видео вместе с экспертом разберем состав комбикорма, расскажем, какие показатели питательности нужно учитывать при выборе комбикорма, выясним, почему для эффективного роста и развития животных так важен баланс аминокислот.

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ГК «МегаМикс» 

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