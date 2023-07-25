День поля «Масличка-2023»: от семян до спецтехники

«Масличка-2023»

Всероссийский День поля масличных культур «Масличка-2023» прошел 12-13 июля в Ивановской области. Организаторами мероприятия выступили «Институт молока» и Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» при поддержке генерального партнера «АгроЛГ», а также Российской академии наук, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и выставочной компании «Агрос Экспо»

Впервые «Институт молока» как организатор отраслевых мероприятий, заручившись поддержкой коллег из разных уголков России, собрал на одной площадке представителей всех направлений АПК, причастных к селекции, выращиванию, переработке и дальнейшему использованию масличных культур и продуктов их переработки, для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с семеноводством, технологиями возделывания и CЗР, специализированной техникой для почвоподготовки, обработки посевов и сбора урожая, с особенностями переработки для пищевой промышленности и сельскохозяйственным применением продуктов переработки масличных.



Мероприятие сопровождалось выставкой техники, демополетами дрона с внесением СЗР, демонстрацией техники в динамике, модным дефиле с показом коллекций одежды из льна и конопли, созданных молодыми ивановскими дизайнерами, работой фермерской ярмарки, дегустацией масел и даже розыгрышами подарков от представителей коммерческих компаний и Россельхозбанка. В числе участников и гостей мероприятия — представители коммерческих и сельскохозяйственных компаний, отраслевых структур и ведомств из 39 регионов России, а также заинтересованные лица из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Ирана. Число экспонентов превысило 50, столько же спикеров выступили перед посетителями в рамках деловой программы и на закрытом выездном совещании Клуба директоров, а количество единиц техники превысило 60, включая силовые агрегаты, комплектующие и специализированные аппараты (БПЛА).







«В условиях временного запрета на экспорт рапса в рамках специализированного мероприятия мы показываем тех, кому нужен рапс и другие масличные, рассказываем, что делать с излишками того же рапса. Впрочем, это не излишки: в кормлении сельхозживотных пока используется лишь 10-15% потенциального объема, который могут потреблять птица, мелкий и крупный рогатый скот. Соответственно, когда нет возможности вывозить семена рапса за пределы страны, необходимо переориентировать свое предложение на потребителя на внутреннем рынке, — отметила генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева. — Более востребованными становятся и другие масличные культуры, считавшиеся нишевыми, а также культуры, потенциал которых был недооценен ввиду значительного количества импортного сырья и товаров».



Рапсовый «пионер» Нечерноземья

К «Масличке» было приковано особенно пристальное внимание местных властей. Во-первых, столь масштабных Дней поля в Ивановской области еще не проводилось, а во-вторых, и высшее руководство региона, и профильное ведомство четко видят возросший интерес к масличным в Ивановской и прилегающих областях, видят потенциал этих культур. Объемы выращивания рапса и других масличных культур возросли здесь кратно, в том числе и благодаря активному освоению залежных земель. Глава региона Станислав Воскресенский озвучил конкретные цифры, характеризующие итоги работы за последние пять лет: в Ивановской области почти 30 тыс. га земли вернули в оборот. На ближайшую пятилетку задача еще более масштабная: ввести еще 100 тыс. га.



Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов также отметил, что выращивание масличных культур в Ивановской области становится перспективным направлением благодаря потеплению климата, селекционной работе, совершенствованию технологий возделывания и СЗР. Пока маслоэкстракционных заводов в области нет, тот же рапс на переработку везут в южные регионы. Однако в ближайшем будущем цех по переработке рапса появится и в Ивановской области — власти обещают, что он будет запущен уже к новому урожаю.



«Ивановская область очень хорошо подходит для выращивания рапса, сурепицы и других масличных культур — это лен масличный, конопля, рыжик. Ивановская область является пионером в выращивании рапса в нечерноземной зоне», — рассказал заместитель президента РАН, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Петр Чекмарев.



По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, в 2022 году в регионе собрали 2,4 тыс. т маслосемян, что в четыре раза превысило показатели предыдущего года. Урожайность увеличилась в 2,7 раза и составила 14,2 ц/га.







Цифры и факты в аналитике и прогнозах

Пленарная часть, открывшая первый день мероприятия, включала обсуждение актуальных проблем отрасли, в числе которых текущее состояние молочного рынка, где растет спрос на продукты переработки масличных для кормления скота и птицы, тенденции и перспективы развития рынка рапса и нетрадиционных масличных культур, особенности семеноводства, технологии полевого кормопроизводства и др.



Председатель Совета директоров РСПМО Людмила Маницкая отметила в числе ключевых проблем молочного животноводства и производства молочной продукции сокращение поголовья, спад потребления молока, ценовые колебания на рынке сырья. «А будущее АПК — за инновациями в биотехнологиях и цифровыми инструментами», — подчеркнула эксперт.



Детальный анализ рынка рапса на фоне повсеместного роста интереса к этой культуре представил генеральный директор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» Сергей Тучин. По его словам, за последние 10 лет посевная площадь ярового рапса увеличилась практически в три раза. По предварительным данным Минсельхоза России, посевная площадь ярового рапса в 2023 составляет 1584 тыс. га. Фактическая посевная площадь ярового рапса в 2022 году составила 1796 тыс. га. Посевная площадь озимого рапса сильно колебалась, в основном из-за неблагоприятных погодных условий в регионах возделывания и не превышала 300-350 тыс. га, но в последние три года наблюдается динамичный рост посевных площадей и валового сбора озимого рапса в Центральном и Северо-Западном регионах России. «Посевная площадь озимого рапса под урожай 2022 года достигла более 500 тыс. га. На основании данных весеннего учета региональных минсельхозов гибель озимого рапса составила более 100 тыс. га, прогнозная посевная площадь озимого рапса к уборке составляет 480 тыс. га», — отметил Сергей Тучин.



О глобальных трендах в экономике АПК в привязке к геополитической ситуации рассказал эксперт Комитета по развитию предпринимательства в АПК ТПП Московской области Николай Лычев. Генеральный директор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев представил аналитический доклад, касающийся производства маслосемян в России и мире, анализа параметров мирового рынка зерна и масличных, в том числе цен, а также коснулся проблем экспорта и пошлин. О тенденциях и перспективах развития рынка масличных и продуктов их переработки рассказал и другой аналитик — Кирилл Лозовой из OleoScope.



Специалисты ведущих российских научно-исследовательских учреждений — Федерального научного центра лубяных культур, ВИК им. В.Р. Вильямса — рассказали о селекционной работе, новых сортах и гибридах масличных и других культур, о перспективах их использования с представлением практических данных, полученных на основе возделывания культур в разных регионах России.



Слово лидерам

В рамках «Маслички» были подведены итоги организованного «Институтом молока» и ставшего уже традиционным конкурса «Лидер АПК». На этот раз чествовали руководителей и специалистов лучших предприятий АПК Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Все, кто смог приехать в Ивановскую область, получили наградные статуэтки, а лидеры народного онлайн-голосования, проводившегося в преддверии «Маслички», — кубки победителей. По двум округам на конкурс региональными ведомствами было номинировано 71 сельхозпредприятие.



Кроме того, Людмила Маницкая вручила аграриям и животноводам почетные грамоты Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам. В их числе — генеральный директор СХП «Мокрое» Ирина Бачурина (Липецкая область), генеральный директор ЗАО «Им. Ленина» Наталья Ершова (Владимирская область), председатель племенного завода им. Дзержинского Шамиль Зайнудинов (Ивановская область), председатель племенного завода «Ленинский путь» (Ивановская область) и руководители ряда других сельхозпредприятий Ярославской, Орловской областей и Республики Коми.



К обсуждению практического опыта пригласили представителей лидирующих хозяйств Липецкой, Владимирской, Псковской, Ярославской, Ивановской областей и Республики Коми.







Новинки техники и технологий

Деловая часть программы касалась практического опыта использования различной специализированной техники, регуляторов и стимуляторов роста, средств защиты и других инструментов воздействия на растения, выбора семян и технологии возделывания различных культур, дальнейшего использования семян и зеленой массы, в том числе для нужд сельского хозяйства, анализу взаимосвязи качественного кормления КРС и воспроизводства, а также ряда других аспектов, сопровождающих каждодневную рабочую рутину любого сельхозпредприятия. Советы экспертов-практиков были адресованы тем, кто стремится совершенствовать работу на ферме, улучшать показатели, то есть каждому, кто приехал на «Масличку».



На стоянке демонстрировались десятки тракторов, комбайны, различные агрегаты для предпосевной обработки почвы, посевная и посадочная техника, техника для ухода за посевами, полива и орошения, внесения удобрений — фактически весь спектр сельхозтехники, позволяющий обеспечить полный цикл полевых работ. У производителей и поставщиков можно было едва ли не на месте заказать семена, агрохимикаты и биопрепараты, товары для обеспечения сохранности кормов, кормовые добавки для сельхозживотных, а также ознакомиться с новейшими технологическими решениями для ферм. Приятно отметить, что участники «Маслички» заключили договоры с руководителями ферм непосредственно в поле, где можно наглядно продемонстрировать преимущества своей продукции.



Делу время и потехе час

Смысл этой известной пословицы в наше время воспринимается как необходимость уделять значительное время работе, оставляя на отдых и «потеху» совсем немного времени. Однако равноценно важны и ударный труд, и качественный отдых. Такого мнения придерживаются руководитель «Института молока» Татьяна Нагаева и сотрудники компании, занимающиеся организацией мероприятий. На «Масличке», как и на любых других мероприятиях «Института молока», для участников и гостей были созданы условия не только для работы, но и для отдыха. Лаунж-зона для комфортного размещения, где можно спрятаться от дождя, совместные кофе-брейки, обеды, ужины, концерт — это тоже позволяет сплотиться, завязать новые знакомства и укрепить уже сложившиеся партнерские отношения. Уходит напряжение после рабочего дня, непринужденное общение дает заряд энергии, и деловая поездка в поле становится позитивным событием профессиональной жизни.



Официальный сайт мероприятия

