Безопасный корм: ничего лишнего!

«МегаМикс»

Оценивая представленные на рынке корма, животноводческие хозяйства, как правило, ориентируются на входящие в их состав питательные вещества, форму выпуска, стоимость и плановую конверсию

Но есть еще один важный критерий, который порой упускают из вида, хотя именно от него во многом зависят здоровье и продуктивность поголовья. Это биобезопасность корма, который получают животные.



Биобезопасность — это мероприятия, направленные на предупреждение проникновения и распространения возбудителей инфекций в животноводческих хозяйствах. В этот комплекс входят не только соблюдение санитарных ограничений и борьба с различными видами инфекций, но и организация питания животных и птицы. Важно буквально все: качество самого корма и премиксов, которые используются в хозяйстве, условия их хранения, отсутствие контактов с синантропными животными и птицами, система подачи корма, методы ее дезинфекции. Особый акцент необходимо делать на организацию системы безопасности, реально действующей при кормопроизводстве, независимо от формы предприятия: кормоцех, комбикормовый или премиксный заводы. И тут очень важен входной контроль сырья и технохимический контроль производства комбикормов и премиксов.



С кормом связано множество факторов риска, которые оказывают негативное влияние на здоровье животных и могут спровоцировать развитие вирусных и бактериальных инфекций.



Основной из них — общая бактериальная обсемененность (микробное число), то есть количество микроорганизмов в 1 грамме комбикорма или сырья, которое использовалось для производства. По санитарным нормам, этот показатель не должен превышать 500 тыс. КОЕ/г. Более высокое содержание микроорганизмов — это признак недоброкачественного корма, который не рекомендуется использовать без дополнительной термической обработки, особенно для кормления молодняка. Чаще всего высокая бактериальная обсемененность встречается в сырье животного происхождения — мясной, рыбной и мясокостной муке.







Принятые на сегодняшний день государственные стандарты контролируют качество комбикормов по множеству показателей: содержанию металломагнитной примеси, нитратов и нитритов, пестицидов, токсичных элементов (тяжелых металлов), микотоксинов и т. д. Но даже этих показателей зачастую оказывается недостаточно, чтобы объективно оценить комбикорма с точки зрения их биологической безопасности. Если на одной площадке, а тем более на одних и тех же производственных линиях (или с использованием общих элементов технологического оборудования) производятся корма, кормовые добавки, премиксы и т. д. , всегда есть риск перекрестной контаминации, то есть попадания в готовую продукцию веществ, которые применяются при производстве другого вида продукции.



Чтобы избежать подобных проблем и обеспечить гарантированную чистоту и качество продукции, в компании МЕГАМИКС полностью разделили производство: премиксы выпускаются на одних предприятиях, комбикорма — на других. Более того, производственный корпус, где производятся премиксы, разделена на две части — «красная» и «зеленая» линии. Это предотвращает попадание с одной линии по производству премиксов с дополнительными вводом лекарственных препаратов на линию по производству «чистых» премиксов. Данное разделение предотвращает риск перекрестной контаминации и обеспечивает стабильное качество, которое контролируется на всех этапах производства, начиная с входящего сырья на производственную площадку и заканчивая отгрузкой готовой продукции клиенту. Помимо производственных линий, по тем же нормам и принципам биобезопасности разделена вся инфраструктура предприятия: автопарк, склады, входные и выходные группы. Обслуживание разделенных производств также осуществляется автономно.



Систему контроля качества, действующую на предприятиях МЕГАМИКС, можно по праву назвать самой эффективной в отрасли. У группы компаний есть собственный аналитический центр, который первым в России был аккредитован в соответствии с требованиями Международных стандартов, подтверждающих техническую компетентность и функционирование системы менеджмента качества. Три лаборатории центра оснащены самым современным оборудованием, позволяющим проводить исследование сырья и готовой продукции более чем по 280 показателям качества. МЕГАМИКС является единственным в России перевозчиком, сертифицированным по стандарту GMP+B4. Такой комплексный подход служит надежной гарантией биобезопасности комбикормов и премиксов, которые выпускают производственные площадки МЕГАМИКС.

