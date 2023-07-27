WorldFood Moscow 2023

19-22 сентября в Москве состоится международная осенняя выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa — WorldFood Moscow 2023

Ежегодно мероприятие посещают более 20 тыс. специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторов и производителей продуктов питания. В этом году площадка соберет более 1000 производителей из России и зарубежных стран.



Неизменно мероприятие сопровождает насыщенная деловая программа, включающая несколько блоков:









Форум лидеров продовольственного бизнеса.



Раздел посвящен обмену опытом и решениям актуальных задач, стоящих перед ритейлом, а также презентациям свежей статистики и трендов рынка с участием ведущих представителей отрасли.



Среди ключевых тем, которые будут рассмотрены в рамках выступлений спикеров: актуальная статистика рынка от ведущих экспертов отрасли, новые вызовы и риски этого года, коллаборация ритейлеров и производителей, сотрудничество между розницей и HoReCa, клиентский опыт в grocery и e-grocery, B2B-проекты сетей, FoodTech-стартапы.







Академия ритейла.



Традиционно на площадке проходят практические конференции по развитию категорий для коммерческих департаментов сетей по следующим тематикам: фрукты и овощи, трансформация молочной отрасли и основные тренды, кондитерские изделия, развитие категории CTM, фирменная и специализированная розница, ФРЭШ и готовая еда (ЗОЖ, фермерство, органик), новые возможности для роста бизнеса и инструменты маркетинга для увеличения продаж.



Соорганизатором конференции в этом году стал проект ритейлеров и поставщиков — Retail.ru.







HoReCa 360.



Помимо традиционных площадок для руководителей сетей и категорийных менеджеров, в этом году организаторы запланировали отдельную секцию для представителей направления HoReCa. Конференция будет проходить на протяжении четырех дней и соберет на одной площадке самых ярких представителей сегмента.



Раздел будет посвящен обсуждению ключевых проблем сегмента HoReCa, презентации эффективных решений, поиску новых точек роста. Основные темы для дискуссии: продукты питания и устойчивое развитие: от чего нам придется отказаться в ближайшем будущем, стоит ли ориентироваться на тренды или следовать запросу аудитории, инновации в ресторанном бизнесе, локальные продукты как ядро концепции и рычаг для развития гастрономического туризма.



Генеральный партнер выставки и соорганизатор деловой программы для специалистов HoReCa — Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО).







Кулинарный марафон.



Новый спецпроект выставки, созданный для того, чтобы максимально эффектно представить продукцию участников. Организаторы построили настоящую кухню, на которой профессиональные шеф-повара в режиме реального времени будут готовить оригинальные блюда из продукции участников выставки перед аудиторией и проведут открытые дегустации. В программе запланированы сессии с иностранными шеф-поварами, слепые дегустации, сырные сессии, битва «МЯСО vs НЕМЯСО» и т. д.



Посещение мероприятия возможно только по предварительной регистрации.



Ждем вас 19-22 сентября на WorldFood Moscow.



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Екатерина Фуголь

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Ekaterina.fugol@gmail.com

