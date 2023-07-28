Больше сельхозтехники хорошей и разной: чем удивит тандем «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края в 2023 году?

Сразу два важных мероприятия ждут аграриев в Минводах. В этом году Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства «МинводыАГРО» и День поля Ставропольского края пройдут в одном месте и в одни даты — с 17 по 19 августа. Такое партнерство станет праздником для всех, кто работает на земле и хочет, чтобы этот труд был в удовольствие и приносил хорошие результаты

Совместное мероприятие — уникальная возможность «пощупать» огромное количество техники и получить максимум полезных знаний от специалистов в короткий срок и в одном месте. И там же заключить выгодные договоры на поставки напрямую от производителей и поставщиков. То, что участники покажут на своих стендах, можно будет приобрести на специальных условиях. Они действуют исключительно в дни выставки. Не упускайте такой шанс!



На выставке будут комбайны и трактора; плуги, бороны, сеялки и косилки; культиваторы и пресс-подборщики, а также запчасти ко всему этому. Покажут более 100 единиц техники российского и иностранного производства. Ее разместят в павильоне выставочного центра «МинводыЭКСПО» на его открытой площадке и на прилегающем поле.







Там вы найдете все необходимое для обновления своего парка сельхозтехники любого назначения: для обработки почвы, посадки и уборки, заготовки кормов, орошения, полива и других задач. Свою сельхозтехнику и запчасти в Минводы привезут: «Агритим», «Агро-Альянс», «Агротехсервис», «Агроцентр Триумф» (поставщик брендов «Хозяин», Gea, Tessa, ГЛВ, Бобруйскагромаш), «Агроцентр-Юг», «Альтаир» (поставщик брендов Case IH, New Holland, JCB, Kuhn, Umega, Bednar, Joskin), «Бауэр-Ставрополье» (поставщик брендов Claas, Fliegl, Hardi, Kinze Manufacturing, Maschio Gaspardo, Salford, Unia Group), «Белама Плюс НПП», «Бизон» (поставщик брендов Fendt, Valtra, Lemken, Stara, Rauch, Dondi, Gaspardo, Dieci, Bauer, Tmc Cancela, Industrias David), «Виннеръ», «Виттерра-Юг», МТЗ, «Научно-технический Центр», «Палессе-Юг», «Пегас-Агро», «Петровское РТП», «Радогост-Маш», «Росагролизинг», «Ростсельмаш», «Русагромир», «Сармат», «Ставхолдинг», «Франк Рус», Waltcher и другие крупные производители и поставщики.







В рамках Дня поля вы оцените эту технику в работе — непосредственно в полевых условиях. На выставке, помимо агротехники, будет широкий выбор семян, удобрений, СЗР, оборудования и материалов для животноводства. Ждем Вас 17-19 августа 2023 года в МВЦ «МинводыЭКСПО»! Посещение бесплатное.



Чтобы получить билет, зарегистрируйтесь заранее на сайте выставки. Там же смотрите полный список участников.

