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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Больше сельхозтехники хорошей и разной: чем удивит тандем «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края в 2023 году?

Партнёрский материал

Больше сельхозтехники хорошей и разной: чем удивит тандем «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края в 2023 году?
Больше сельхозтехники хорошей и разной: чем удивит тандем «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края в 2023 году?

Сразу два важных мероприятия ждут аграриев в Минводах. В этом году Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для растениеводства и животноводства «МинводыАГРО» и День поля Ставропольского края пройдут в одном месте и в одни даты — с 17 по 19 августа. Такое партнерство станет праздником для всех, кто работает на земле и хочет, чтобы этот труд был в удовольствие и приносил хорошие результаты

Совместное мероприятие — уникальная возможность «пощупать» огромное количество техники и получить максимум полезных знаний от специалистов в короткий срок и в одном месте. И там же заключить выгодные договоры на поставки напрямую от производителей и поставщиков. То, что участники покажут на своих стендах, можно будет приобрести на специальных условиях. Они действуют исключительно в дни выставки. Не упускайте такой шанс!

На выставке будут комбайны и трактора; плуги, бороны, сеялки и косилки; культиваторы и пресс-подборщики, а также запчасти ко всему этому. Покажут более 100 единиц техники российского и иностранного производства. Ее разместят в павильоне выставочного центра «МинводыЭКСПО» на его открытой площадке и на прилегающем поле.


Там вы найдете все необходимое для обновления своего парка сельхозтехники любого назначения: для обработки почвы, посадки и уборки, заготовки кормов, орошения, полива и других задач. Свою сельхозтехнику и запчасти в Минводы привезут: «Агритим», «Агро-Альянс», «Агротехсервис», «Агроцентр Триумф» (поставщик брендов «Хозяин», Gea, Tessa, ГЛВ, Бобруйскагромаш), «Агроцентр-Юг», «Альтаир» (поставщик брендов Case IH, New Holland, JCB, Kuhn, Umega, Bednar, ), «Бауэр-Ставрополье» (поставщик брендов , Fliegl, Hardi, Kinze Manufacturing, , Salford, Unia Group), «Белама Плюс НПП», «Бизон» (поставщик брендов , , , Stara, Rauch, Dondi, , Dieci, Bauer, Tmc Cancela, Industrias David), «Виннеръ», «Виттерра-Юг», МТЗ, «Научно-технический Центр», «Палессе-Юг», «Пегас-Агро», «Петровское РТП», «Радогост-Маш», «», «», «Русагромир», «Сармат», «Ставхолдинг», «Франк Рус», Waltcher и другие крупные производители и поставщики.


В рамках Дня поля вы оцените эту технику в работе — непосредственно в полевых условиях. На выставке, помимо агротехники, будет широкий выбор семян, удобрений, СЗР, оборудования и материалов для животноводства. Ждем Вас 17-19 августа 2023 года в МВЦ «МинводыЭКСПО»! Посещение бесплатное.

Чтобы получить билет, зарегистрируйтесь заранее на сайте выставки. Там же смотрите полный список участников.

«МинводыАГРО» 

День поля Ставропольского края 

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