В Республике Хакасия продемонстрировали защиту нового сорта рапса

Глава восточносибирского представительства Олег Беляев на опытном поле рапса «Щёлково Агрохим»

21 июля в Республике Хакасия в рамках регионального Дня поля прошел семинар-совещание работников АПК, посвященный применению средств защиты растений на основных сельхозкультурах. Руководителям и специалистам агропредприятий, а также районных управлений сельского хозяйства продемонстрировали делянки рапса, кукурузы и пшеницы, обработанные по схеме защиты «Щелково Агрохим»

Полевая часть семинара, организованного при содействии министерства сельского хозяйства республики, ФГБУ «Россельхозцентр», прошла на базе передового хозяйства «Целинное» Ширинского района. С этим хозяйством восточносибирское представительство «Щелково Агрохим» сотрудничает с 2017 года.



Поля хозяйства «Целинное» стали площадкой для представления нового, устойчивого к имазамоксу сорта ярового рапса Форпост КЛ и системы его защиты. Культуру высевали с нормой 5 кг/га, полевая всхожесть составила 90,2%. Заводское («Щелково Агрохим») протравливание семян препаратами с тирамом и тиаметоксамом позволило получить здоровые всходы культуры, а также избежать обработки против крестоцветных блошек. Контроль численности сорняков в посеве культуры провели с помощью гербицида ИЛИОН, МД, 1,2 л/га. При высокой исходной засоренности — 334 шт/кв. м (очень сильная степень) — гербицид продемонстрировал высокую биологическую эффективность — более 95%.





Действие гербицида ИЛИОН, МД (1,2 л/га) на засоренность ярового рапса через 34 дня после обработки, «Целинное», Хакасия, 20.07.2023



Для контроля численности рапсового цветоеда и капустной моли достаточно было однократной обработки инсектицидом БЕРЕТТА, МД, 0,4 л/га, в фазу бутонизации рапса, поскольку в текущем сезоне плотность популяции капустной моли находилась на низком уровне.



Для улучшения генеративного развития растений культуры применили жидкое удобрение УЛЬТРАМАГ БОР с нормой расхода 1 л/га. Также с учетом проявления признаков пероноспороза в фазу бутонизации — начало цветения культуры агрономической службе хозяйства было рекомендовано применить фунгицид ТИТУЛ ДУО, ККР в норме 0,5 л/га.





Феромонная ловушка «Щелково Агрохим» для отлова бабочек капустной моли, «Целинное», Хакасия, 07.06.2023



На посевах кукурузы в хозяйстве в этом сезоне впервые был применен гербицид КОРНЕГИ, СЭ. Исходная засоренность культуры была очень высокой — 291 шт/кв. м. Основные сорняки были представлены просом сорнополевым, марью белой, щирицей запрокинутой, вьюнком полевым. Препарат был применен в фазу трех листьев культуры в норме 2 л/га. Биологическую эффективность препарата через месяц после обработки оценили на уровне 85%. Для улучшения физиологического состояния культуры была проведена листовая подкормка препаратами БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, 1 л/га, и УЛЬТРАМАГ КОМБИ для кукурузы, 1 л/га.





Действие КОРНЕГИ, СЭ, 2 л/га, на засоренность кукурузы на 31-е сутки после обработки, «Целинное», Хакасия, 20.07.2023



Также гостям продемонстрировали классическую схему защиты яровой пшеницы, принятую в хозяйстве.





Засоренность посева яровой пшеницы на 34-й день после обработки АРГО ПРИМ, МЭ, 0,5 л/га + ПРИМАДОННА, СЭ, 0,5 л/га + ЗИНГЕР, СП, 0,01 кг/га, «Целинное», Хакасия, 20.07.2023



«Применение данной схемы защиты позволяет хозяйству ежегодно получать урожай яровой пшеницы в пределах 24-26 ц/га», — подчеркнули научные консультанты восточносибирского представительства «Щелково Агрохим».





Посетителей консультировали и на стенде компании

