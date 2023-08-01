Национальный Союз мясопереработчиков приглашает на первую «Мясную сессию» в г. Челябинск, на завод ГК «Калинка»!

Мясная сессия состоится 8-10 сентября 2023 года, и это будут три дня, насыщенные практической информацией. Заселиться в отель «Березка» вы сможете уже 07 сентября после 14:00! Проживание в отеле входит в стоимость поездки
На данном мероприятии:
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вы сможете познакомиться и пообщаться с собственниками и директорами ведущих компаний-мясопереработчиков России;
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увидеть своими глазами новейшие технические решения многих проблем, присущих предприятиям, которые строились в 90-е годы;
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получить исчерпывающую практическую информацию о том, какие направления использует региональный лидер, чтобы оставаться на лидирующих позициях;
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поучаствовать в форсайт-сессии (уникальная технология прогнозирования будущего года и составление плана действий в различных вариантах развития событий).
Спикер сессии — Андрей Коляда:
- ответственный секретарь Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию;
- доктор бизнес-администрирования, DBA (Швейцария);
- мастер бизнес-администрирования, MBA (Германия);
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совместить полезное с приятным и неформально пообщаться. После окончания бизнес-части мы вместе посмотрим красоту Уральского региона: оз. Тургояк (охраняется ЮНЕСКО), г. Златоуст, Национальный парк «Таганай» и его жемчужину — Каменную реку и многое другое.
Наша цель — не только предоставить информацию и знания в области мясопереработки, но и содействовать развитию сильной и конкурентоспособной мясной индустрии. Мы верим в успешное будущее этой отрасли и хотели бы объединить все силы, чтобы достичь еще большего.
Мероприятие проходит исключительно для собственников, генеральных и коммерческих директоров.
Ждем Вас за вдохновением, новыми идеями и практическими рекомендациями!
Стоимость — 65 000 руб. (проживание, питание, экскурсии включены в стоимость)
Для членов НСМ — 48 750 руб. (скидка — 25%)
Спешите, количество мест ограничено!
По всем вопросам пишите: office@nsmrf.ru или звоните: +7 (985) 665-03-04 (Мария).
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