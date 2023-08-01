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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Электронные системы «Ростсельмаш»: с мониторов — в агропарки

Партнёрский материал

Электронные системы «Ростсельмаш»: с мониторов — в агропарки
«Ростсельмаш»
Электронные системы «Ростсельмаш»: с мониторов — в агропарки
«Ростсельмаш»

Более 6000 профессионалов аграрной отрасли посмотрели прямую трансляцию работы электронных систем компании, установленных на тракторе «Ростсельмаш 2400». В ближайшие две недели они смогут сделать предзаказ на цифровые продукты и стать их первоочередными покупателями

25 июля в Татарстане состоялся демопоказ обновленного трактора « 2400», укомплектованного новой системой «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» и другими цифровыми решениями компании. Именно этот комплекс 15 июня установил рекорд России в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа».

На этот раз агромашина работала с тяжелой дисковой бороной РСМ DX-850/880. В ходе мероприятия демонстрировалось практическое применение системы автовождения, системы идентификации навесного/прицепного оборудования «РСМ Умная метка», системы помощи механизатору «РСМ Контроль давления в шинах» и «РСМ Ночное видение».

Все эти системы уже применяют на практике хозяйства из разных земледельческих регионов России. Владельцы отмечают реальный прирост производительности и качества сельхозопераций, экономию горючего, а механизаторы — снижение трудоемкости и повышение комфорта работы.

Учитывая повышенный интерес потребителей к своим новинкам, производитель организовал их демопоказ в прямом эфире. Трансляция работы « 2400» с электронными системами велась прямо с поля. Подписчики соцсетей компании могли следить за ней на каналах YouTube и ВК. Согласно статистике, демопоказ в цифровом формате смотрела вся аграрная Россия — от Калининградской области до Приморского края! За час работы комплекса эксперты приняли и ответили более чем на 50 вопросов относительно работы электронных систем и трактора.

Все зарегистрировавшиеся участники онлайн-трансляции получили приоритетное право приобрести цифровые решения «» вне очереди. Для этого им достаточно в ближайшие две недели оформить приоритетный предзаказ на сайте компании, пройдя по ссылке, которая предоставлялась во время регистрации и в ходе самого мероприятия.

Спешите и вы! До закрытия приоритетного предзаказа осталось две недели, а ссылку на него можно получить, посмотрев трансляцию демопоказа в записи.

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«Ростсельмаш» 

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