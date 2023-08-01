«Ростсельмаш»

Более 6000 профессионалов аграрной отрасли посмотрели прямую трансляцию работы электронных систем компании, установленных на тракторе «Ростсельмаш 2400». В ближайшие две недели они смогут сделать предзаказ на цифровые продукты и стать их первоочередными покупателями

25 июля в Татарстане состоялся демопоказ обновленного трактора «Ростсельмаш 2400», укомплектованного новой системой «РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль» и другими цифровыми решениями компании. Именно этот комплекс 15 июня установил рекорд России в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л.с. с системой автоуправления за 24 часа».



На этот раз агромашина работала с тяжелой дисковой бороной РСМ DX-850/880. В ходе мероприятия демонстрировалось практическое применение системы автовождения, системы идентификации навесного/прицепного оборудования «РСМ Умная метка», системы помощи механизатору «РСМ Контроль давления в шинах» и «РСМ Ночное видение».



Все эти системы уже применяют на практике хозяйства из разных земледельческих регионов России. Владельцы отмечают реальный прирост производительности и качества сельхозопераций, экономию горючего, а механизаторы — снижение трудоемкости и повышение комфорта работы.



Учитывая повышенный интерес потребителей к своим новинкам, производитель организовал их демопоказ в прямом эфире. Трансляция работы «Ростсельмаш 2400» с электронными системами велась прямо с поля. Подписчики соцсетей компании могли следить за ней на каналах YouTube и ВК. Согласно статистике, демопоказ в цифровом формате смотрела вся аграрная Россия — от Калининградской области до Приморского края! За час работы комплекса эксперты приняли и ответили более чем на 50 вопросов относительно работы электронных систем и трактора.



Все зарегистрировавшиеся участники онлайн-трансляции получили приоритетное право приобрести цифровые решения «Ростсельмаш» вне очереди. Для этого им достаточно в ближайшие две недели оформить приоритетный предзаказ на сайте компании, пройдя по ссылке, которая предоставлялась во время регистрации и в ходе самого мероприятия.



Спешите и вы! До закрытия приоритетного предзаказа осталось две недели, а ссылку на него можно получить, посмотрев трансляцию демопоказа в записи.



Youtube

VK Видео

