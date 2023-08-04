Тракторный завод «Ростсельмаш» готовится к запуску

«Ростсельмаш»

Строительство тракторного завода «Ростсельмаш» вошло в финальную стадию. Выпуск первой продукции намечен на IV квартал 2023 года

В ноябре планируется тестирование полного технологического цикла, включая сварку, окраску, сборку. В опытно-промышленном режиме предприятие будет отрабатывать готовность к функционированию с полной нагрузкой, заложенной в проектной мощности, — до 15-18 тракторов в смену.



Сегодня все основные объекты будущего предприятия находятся в разной степени готовности со сроком сдачи сентябрь — ноябрь. 57 тыс. кв. м промышленных полов готовы к монтажу оборудования, на отдельных участках работы уже ведутся. В частности, начат монтаж малой окрасочной линии, главного сборочного конвейера, организовывается участок испытаний, на всей производственной площадке монтируются грузоподъемные механизмы. В сентябре будет сдан конвейер сборки тракторов с классической рамой, центральный распределительный склад продукции и ведущая к нему железная дорога. В активной фазе строительства находится и экспериментальный цех.



Параллельно строительным работам склады предприятия продолжают принимать оборудование. Так, в сентябре ожидается первая партия высокоточных станков с ЧПУ, последний из них прибудет в ноябре.



Для того чтобы выдерживать высокий темп строительства и монтажа, на тракторном полностью смонтирована система освещения. Это позволяет при необходимости вести работы в круглосуточном режиме. Также на темп влияет тот факт, что на площадке одновременно ведутся разноплановые работы. Так, одновременно с организацией цехов начато возведение шоурума и благоустройство территории. Основные мероприятия, включая организацию 200 парковочных мест для сотрудников завода, стартуют 15 августа и завершатся в середине ноября. Месяцем ранее, в октябре, будет полностью готов к заселению административно-бытовой корпус.



«Все запланированные работы находятся в высокой степени активности. Проделана огромная работа, и мы уже на финишной прямой», — говорит директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Андрей Рябов.

