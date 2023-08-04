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Протравливание — начало начал

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Протравливание — начало начал Рекламный шатер оренбургского представительства «Щелково Агрохим» на региональном Дне поля фактически стал местом проведения семинара о протравлении семян
«Щёлково Агрохим»
Протравливание — начало начал Рекламный шатер оренбургского представительства «Щелково Агрохим» на региональном Дне поля фактически стал местом проведения семинара о протравлении семян
«Щёлково Агрохим»

Крупнейшее сельскохозяйственное мероприятие региона «День поля Оренбужья — 2023» прошел на полях учебно-опытного хозяйства ОГАУ в Оренбургском районе, когда для аграриев наступила самая ответственная пора — уборка урожая

В этом году под зерновыми и зернобобовыми культурами в области занято почти 2,7 млн га. Как сказал, приветствуя участников Дня поля, глава регионального аграрного ведомства Сергей Балыкин, оренбургский каравай должен весить не менее 3 млн т. 

«Необходимо приложить все усилия, чтобы собрать без потерь выращенный урожай и заложить фундамент будущего урожая озимых культур в кратчайшие агротехнические сроки», — подчеркнул Балыкин.

«Урожай начинается с семени, которое должно быть и хорошего племени, и обязательно здоровое, — встречал участников семинара глава оренбургского представительства Алексей Попов, — а здоровым семенной материал будет, если он правильно протравлен».

Сотрудники представительства не просто презентовали продуктовую линейку «щелковских» протравителей, но и провели демонстрационный показ действенности пестицидов, уделив особое внимание новинкам ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ и ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, сделав упор на формуляции препаратов — микроэмульсия и суспо-микроэмульсия.

«Плакаты с визуальным контентом о действии протравителей в формах микроэмульсии и суспо-микроэмульсии позволили подробно объяснить и продемонстрировать, как обеспечивается быстрое и глубокое проникновение препарата внутрь семени и его защита не только снаружи, но и изнутри», — рассказал о работе представительства на Дне поля Алексей Попов. 

Более 250 человек, практически треть участников Дня поля Оренбуржья, посетили шатер «». Каждый, подытоживая полученную информацию, делал выводы, что современный протравитель должен быть в виде инновационной препаративной формы — МЭ или СМЭ. 


При этом для защиты культуры от широкого спектра фитопатогенов в составе препарата должны сочетаться несколько высокоэффективных веществ разной направленности, а также ростостимулирующие и корнеобразующие добавки, положительно влияющие на полевую всхожесть, энергию прорастания и усиление иммунитета культуры.

Всем этим требованиям соответствуют протравители «», убедились оренбургские аграрии. В итоге глава представительства Алексей Попов составил предварительный график встреч с сельхозпроизводителями по обсуждению вопроса поставок «щелковских» протравителей для осеннего сева в Оренбуржье.

«Щёлково Агрохим» 

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