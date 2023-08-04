Рекламный шатер оренбургского представительства «Щелково Агрохим» на региональном Дне поля фактически стал местом проведения семинара о протравлении семян «Щёлково Агрохим»

Крупнейшее сельскохозяйственное мероприятие региона «День поля Оренбужья — 2023» прошел на полях учебно-опытного хозяйства ОГАУ в Оренбургском районе, когда для аграриев наступила самая ответственная пора — уборка урожая

В этом году под зерновыми и зернобобовыми культурами в области занято почти 2,7 млн га. Как сказал, приветствуя участников Дня поля, глава регионального аграрного ведомства Сергей Балыкин, оренбургский каравай должен весить не менее 3 млн т.



«Необходимо приложить все усилия, чтобы собрать без потерь выращенный урожай и заложить фундамент будущего урожая озимых культур в кратчайшие агротехнические сроки», — подчеркнул Балыкин.



«Урожай начинается с семени, которое должно быть и хорошего племени, и обязательно здоровое, — встречал участников семинара глава оренбургского представительства Алексей Попов, — а здоровым семенной материал будет, если он правильно протравлен».



Сотрудники представительства не просто презентовали продуктовую линейку «щелковских» протравителей, но и провели демонстрационный показ действенности пестицидов, уделив особое внимание новинкам ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ и ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, сделав упор на формуляции препаратов — микроэмульсия и суспо-микроэмульсия.



«Плакаты с визуальным контентом о действии протравителей в формах микроэмульсии и суспо-микроэмульсии позволили подробно объяснить и продемонстрировать, как обеспечивается быстрое и глубокое проникновение препарата внутрь семени и его защита не только снаружи, но и изнутри», — рассказал о работе представительства на Дне поля Алексей Попов.



Более 250 человек, практически треть участников Дня поля Оренбуржья, посетили шатер «Щелково Агрохим». Каждый, подытоживая полученную информацию, делал выводы, что современный протравитель должен быть в виде инновационной препаративной формы — МЭ или СМЭ.







При этом для защиты культуры от широкого спектра фитопатогенов в составе препарата должны сочетаться несколько высокоэффективных веществ разной направленности, а также ростостимулирующие и корнеобразующие добавки, положительно влияющие на полевую всхожесть, энергию прорастания и усиление иммунитета культуры.



Всем этим требованиям соответствуют протравители «Щелково Агрохим», убедились оренбургские аграрии. В итоге глава представительства Алексей Попов составил предварительный график встреч с сельхозпроизводителями по обсуждению вопроса поставок «щелковских» протравителей для осеннего сева в Оренбуржье.

