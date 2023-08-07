Открыта регистрация на выставку «Агрорусь-2023»

«Агрорусь»

Импортозамещение, цифровизациию в сельском хозяйстве и многое другое обсудят специалисты АПК с 30 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2023»

Конгрессная программа формируется совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущими научными университетами и институтами, отраслевыми ассоциациями и союзами страны, ведущими компаниями агропромышленного комплекса и станет важной частью проекта.



Среди тематических треков:



Цифровизация в сельском хозяйстве.



Решение кадровых вопросов в сфере АПК.



Импортозамещение.



Актуальные проблемы АПК.



Современные тенденции развития профессионального аграрного образования.



Эти и многие другие вопросы обсудят на сессии «Трансформация сельского хозяйства: цифровизация, агроэкспорт, IT-решения в сфере АПК», на региональном форуме Совета молодых ученых, пленарном заседании с участием ключевых лиц агропромышленной индустрии и других мероприятиях.



Подробнее с конгрессной программой можно ознакомиться по ссылке. В программе возможны изменения. Список мероприятий будет дополняться!



Для участия необходима регистрация, которую можно пройти здесь.



Все подробности и новости выставки «Агрорусь» на официальном сайте и в телеграм-канале.

