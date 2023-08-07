Открыта регистрация на выставку «Агрорусь-2023»

Импортозамещение, цифровизациию в сельском хозяйстве и многое другое обсудят специалисты АПК с 30 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2023»
Конгрессная программа формируется совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущими научными университетами и институтами, отраслевыми ассоциациями и союзами страны, ведущими компаниями агропромышленного комплекса и станет важной частью проекта.
Среди тематических треков:
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Цифровизация в сельском хозяйстве.
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Решение кадровых вопросов в сфере АПК.
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Импортозамещение.
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Актуальные проблемы АПК.
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Современные тенденции развития профессионального аграрного образования.
Эти и многие другие вопросы обсудят на сессии «Трансформация сельского хозяйства: цифровизация, агроэкспорт, IT-решения в сфере АПК», на региональном форуме Совета молодых ученых, пленарном заседании с участием ключевых лиц агропромышленной индустрии и других мероприятиях.
Подробнее с конгрессной программой можно ознакомиться по ссылке. В программе возможны изменения. Список мероприятий будет дополняться!
Для участия необходима регистрация, которую можно пройти здесь.
Все подробности и новости выставки «Агрорусь» на официальном сайте и в телеграм-канале.