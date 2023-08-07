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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Открыта регистрация на выставку «Агрорусь-2023»

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Открыта регистрация на выставку «Агрорусь-2023»
«Агрорусь»
Открыта регистрация на выставку «Агрорусь-2023»
«Агрорусь»

Импортозамещение, цифровизациию в сельском хозяйстве и многое другое обсудят специалисты АПК с 30 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» на 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2023»

Конгрессная программа формируется совместно с правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущими научными университетами и институтами, отраслевыми ассоциациями и союзами страны, ведущими компаниями агропромышленного комплекса и станет важной частью проекта.

Среди тематических треков:

  • Цифровизация в сельском хозяйстве.

  • Решение кадровых вопросов в сфере АПК.

  • Импортозамещение.

  • Актуальные проблемы АПК.

  • Современные тенденции развития профессионального аграрного образования.

Эти и многие другие вопросы обсудят на сессии «Трансформация сельского хозяйства: цифровизация, агроэкспорт, IT-решения в сфере АПК», на региональном форуме Совета молодых ученых, пленарном заседании с участием ключевых лиц агропромышленной индустрии и других мероприятиях.

Подробнее с конгрессной программой можно ознакомиться по ссылке. В программе возможны изменения. Список мероприятий будет дополняться!

Для участия необходима регистрация, которую можно пройти здесь.

Все подробности и новости выставки «Агрорусь» на официальном сайте и в телеграм-канале.

«Агрорусь» 

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