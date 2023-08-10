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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Коллаборация «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края

Партнёрский материал

Коллаборация «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края
«МинводыАГРО»
Коллаборация «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края
«МинводыАГРО»

Более 150 компаний одновременно представят все необходимое для успешного сельхозбизнеса

Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» состоится с 17 по 19 августа 2023 года в Минераловодском городском округе Ставропольского края, МВЦ «МинводыЭКСПО». В 2023 году выставка пройдет совместно с Днем поля Ставропольского края, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. Свои разработки и продукцию представят более 150 производителей и поставщиков из 24 регионов России и Беларуси.

«МинводыАГРО» знакомит аграриев СКФО с новейшими технологиями, сельхозтехникой, материалами и оборудованием для растениеводства и животноводства.

Среди участников «МиводыАГРО-2023»:

  • Сельхозтехника и запчасти: «Агристо», «Агротехсервис», «Альтаир», «Бизон», «Палессе-Юг», «Пегас-Агро», «», «Ставхолдинг», «Спецавтотехника», «Агропорт», «Агритим», «Научно-технический центр», «Бауэр-Ставрополье», «Аграрные технологии мира», «Ставропольагропромснаб», «МТЗ-Ставрополь», «Виттерра-Юг», «Петровское РТП», «АТМ-Агро», «Русагромир», «Югагросервис», «Б-Истокское РТПС», «Эколанмаш», «Сармат», «Терра» и другие.

  • Оборудование для хранения, переработки и транспортировки продукции: «Семер», «Поток МЗ», «Аэромех», «Русупак», ККФ, «Тепловой расчет» и другие.

  • Агрохимическая продукция, СЗР и семена: Аdvanta, Global Expert, «Фосагро-Ставрополь», «Агросил», «», «Юг-Рос-Био», «НПХ Химия», «Русид», «Уралхим», «Агриматко», «» и другие.

  • Оборудование, корма и ветпрепараты: «Биокомплекс», «Геосинтез групп», «Светстрой», «Элтемикс» и другие.

  • Тепличное оборудование: «Дела хозяйские», «Поливторг», «Пленка-оптом».

Полный список участников представлен на сайте выставке по ссылке.



Гости выставки на стендах участников смогут получить консультации, лично договориться о закупках и поставках на выгодных условиях и с эксклюзивными скидками.

В программе Дня поля Ставропольского края — демонстрации техники в реальных условиях.

  • ТД «Терра» покажет иранский трактор ITM 4120.

  • «Научно-технический центр» на тест-драйв привезет трактор Zoomlion RS1604 с автопилотом CHCNAV SE.

  • «» проведет демонстрацию работы сельхозоборудования от Farmer и JeeGee: плуги, дисковую борону и лазерный планировщик почвы.

  • «Агроцентр-Юг» покажет, на что способны глубокорыхлитель и плуг от Alpler.

  • «МОК» / «АТМ-Агро» устроит тест-драйв трактора Waltcher 18.21.

Площадка Дня поля организована на участке, прилегающем к выставочному комплексу «МинводыЭКСПО». 

Также в поле состоится отборочный тур и финал соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу». Трактористы и механизаторы агропредприятий СКФО поборются за звание «Лучший». Организаторы соревнований — «», Zoomlion и Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.



Деловая программа 

В рамках «МинводыАГРО» пройдет множество деловых мероприятий с участием руководителей министерств сельского хозяйства субъектов СКФО, отраслевых ассоциаций и союзов, сельхозпредприятий. 

17 августа в 11:00 откроется пленарная сессия «Агропромышленный комплекс СКФО в новых экономических реалиях». Модератор — издатель портала «Крестьянские ведомости», кандидат экономических наук Игорь Абакумов. В обсуждении примут участие:

  • губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;

  • председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань;

  • директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Российской Федерации, к. э. н. Роман Некрасов;

  • генеральный директор, член Совета директоров «» Павел Косов;

  • генеральный директор «», академик РАН, д. х. н Салис Каракотов;

  • управляющий банка ВТБ в СКФО, вице-президент Александр Дыренко;

  • президент Корней Биждов.

17 августа в 14:00 начнется фокус-сессия «Точки роста в развитии отечественного семеноводства». Модератор сессии — председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс», к. с.-х. н. Игорь Лобач.

Среди вопросов сессии: 

  • Сможет ли российское семеноводство обеспечить отечественных сельхозпроизводителей. 

  • Развитие семеноводства в регионах СКФО и ЮФО.

  • Снижение зависимости от импортных семян. Как обстоят дела с наиболее проблемными культурами спустя год.

  • Импортозамещение в семеноводстве кукурузы и подсолнечника.

  • Инструменты финансовой поддержки семеноводства.

18 августа в 11:30 состоится Северо-Кавказский форум фермеров под эгидой АККОР «Сельское хозяйство как бизнес в эпоху глобальных изменений: вызовы, практические решения, стимулы к развитию». 

Спикеры:

  • президент Российской АККОР, первый зампредседателя комитета Госдумы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Плотников;

  • министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков;

  • руководитель Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Виталий Мартыновченко;

  • председатель Совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач;

  • руководитель Департамента по продажам компании «» Алексей Иванов;

  • директор ставропольского регионального филиала «Россельхозбанка» Алексей Сенокосов.

Подробнее ознакомиться с программой выставки можно по ссылке.



Выставка проходит при поддержке Минсельхоза Российской Федерации, Правительства и Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

Генеральный спонсор выставки «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края — Банк ВТБ, лидер на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

Генеральный лизинговый партнер выставки — «».

Партнер выставки — Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника.

Партнер выставки — Ассоциация «Национальный семенной альянс».

Партнер «Трактор-шоу» - Zoomlion.

Партнер Дня поля Ставропольского края — акционерное общество «Терский племенной конный завод № 169».

Партнер Дня поля Ставропольского края — «».

Посещение выставки бесплатное. Чтобы получить электронный билет, достаточно зарегистрироваться на сайте.

«МинводыАГРО» 

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