Коллаборация «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края

«МинводыАГРО»

Более 150 компаний одновременно представят все необходимое для успешного сельхозбизнеса

Международная агропромышленная выставка «МинводыАГРО» состоится с 17 по 19 августа 2023 года в Минераловодском городском округе Ставропольского края, МВЦ «МинводыЭКСПО». В 2023 году выставка пройдет совместно с Днем поля Ставропольского края, организатором которого выступает Министерство сельского хозяйства Ставропольского края. Свои разработки и продукцию представят более 150 производителей и поставщиков из 24 регионов России и Беларуси.



«МинводыАГРО» знакомит аграриев СКФО с новейшими технологиями, сельхозтехникой, материалами и оборудованием для растениеводства и животноводства.



Среди участников «МиводыАГРО-2023»:



Сельхозтехника и запчасти: «Агристо», «Агротехсервис», «Альтаир», «Бизон», «Палессе-Юг», «Пегас-Агро», «Ростсельмаш», «Ставхолдинг», «Спецавтотехника», «Агропорт», «Агритим», «Научно-технический центр», «Бауэр-Ставрополье», «Аграрные технологии мира», «Ставропольагропромснаб», «МТЗ-Ставрополь», «Виттерра-Юг», «Петровское РТП», «АТМ-Агро», «Русагромир», «Югагросервис», «Б-Истокское РТПС», «Эколанмаш», «Сармат», «Терра» и другие.



Оборудование для хранения, переработки и транспортировки продукции: «Семер», «Поток МЗ», «Аэромех», «Русупак», ККФ, «Тепловой расчет» и другие.



Агрохимическая продукция, СЗР и семена: Аdvanta, Global Expert, «Фосагро-Ставрополь», «Агросил», «Щелково Агрохим», «Юг-Рос-Био», «НПХ Химия», «Русид», «Уралхим», «Агриматко», «Еврохим» и другие.



Оборудование, корма и ветпрепараты: «Биокомплекс», «Геосинтез групп», «Светстрой», «Элтемикс» и другие.



Тепличное оборудование: «Дела хозяйские», «Поливторг», «Пленка-оптом».



Полный список участников представлен на сайте выставке по ссылке.









Гости выставки на стендах участников смогут получить консультации, лично договориться о закупках и поставках на выгодных условиях и с эксклюзивными скидками.



В программе Дня поля Ставропольского края — демонстрации техники в реальных условиях.



ТД «Терра» покажет иранский трактор ITM 4120.



«Научно-технический центр» на тест-драйв привезет трактор Zoomlion RS1604 с автопилотом CHCNAV SE.



«Росагромаш» проведет демонстрацию работы сельхозоборудования от Farmer и JeeGee: плуги, дисковую борону и лазерный планировщик почвы.



«Агроцентр-Юг» покажет, на что способны глубокорыхлитель и плуг от Alpler.



«МОК» / «АТМ-Агро» устроит тест-драйв трактора Waltcher 18.21.



Площадка Дня поля организована на участке, прилегающем к выставочному комплексу «МинводыЭКСПО».



Также в поле состоится отборочный тур и финал соревнований по мастерству управления трактором «Трактор-шоу». Трактористы и механизаторы агропредприятий СКФО поборются за звание «Лучший». Организаторы соревнований — «Росагролизинг», Zoomlion и Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.









Деловая программа

В рамках «МинводыАГРО» пройдет множество деловых мероприятий с участием руководителей министерств сельского хозяйства субъектов СКФО, отраслевых ассоциаций и союзов, сельхозпредприятий.



17 августа в 11:00 откроется пленарная сессия «Агропромышленный комплекс СКФО в новых экономических реалиях». Модератор — издатель портала «Крестьянские ведомости», кандидат экономических наук Игорь Абакумов. В обсуждении примут участие:



губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров;



председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань;



директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Российской Федерации, к. э. н. Роман Некрасов;



генеральный директор, член Совета директоров «Росагролизинг» Павел Косов;



генеральный директор «Щелково Агрохим», академик РАН, д. х. н Салис Каракотов;



управляющий банка ВТБ в СКФО, вице-президент Александр Дыренко;



президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.



17 августа в 14:00 начнется фокус-сессия «Точки роста в развитии отечественного семеноводства». Модератор сессии — председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс», к. с.-х. н. Игорь Лобач.



Среди вопросов сессии:



Сможет ли российское семеноводство обеспечить отечественных сельхозпроизводителей.



Развитие семеноводства в регионах СКФО и ЮФО.



Снижение зависимости от импортных семян. Как обстоят дела с наиболее проблемными культурами спустя год.



Импортозамещение в семеноводстве кукурузы и подсолнечника.



Инструменты финансовой поддержки семеноводства.



18 августа в 11:30 состоится Северо-Кавказский форум фермеров под эгидой АККОР «Сельское хозяйство как бизнес в эпоху глобальных изменений: вызовы, практические решения, стимулы к развитию».



Спикеры:



президент Российской АККОР, первый зампредседателя комитета Госдумы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимир Плотников;



министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков;



руководитель Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Виталий Мартыновченко;



председатель Совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач;



руководитель Департамента по продажам компании «Росагролизинг» Алексей Иванов;



директор ставропольского регионального филиала «Россельхозбанка» Алексей Сенокосов.



Подробнее ознакомиться с программой выставки можно по ссылке.









Выставка проходит при поддержке Минсельхоза Российской Федерации, Правительства и Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.



Генеральный спонсор выставки «МинводыАГРО» и Дня поля Ставропольского края — Банк ВТБ, лидер на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.



Генеральный лизинговый партнер выставки — «Росагролизинг».



Партнер выставки — Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника.



Партнер выставки — Ассоциация «Национальный семенной альянс».



Партнер «Трактор-шоу» - Zoomlion.



Партнер Дня поля Ставропольского края — акционерное общество «Терский племенной конный завод № 169».



Партнер Дня поля Ставропольского края — «Ростсельмаш».



Посещение выставки бесплатное. Чтобы получить электронный билет, достаточно зарегистрироваться на сайте.

