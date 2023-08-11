Приглашаем на вебинар по сотрудничеству России и Узбекистана в сфере поставок продовольствия

Минобороны РФ

«Агроинвестор» и «Ринкон Менеджмент» приглашают вас на вебинар «Потенциал сотрудничества России и Узбекистана в сфере поставок продукции сельского хозяйства».

Вебинар состоится 24 августа 2023 года в 10 часов по Москве, в 12 часов по Ташкенту на платформе Zoom. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.



Товарооборот Узбекистана и России в прошлом году вырос по сравнению с 2021-м на 23% и составил $9,28 млрд. Россия, обогнав Китай, стала самым крупным торговым партнером Узбекистана с долей 18,6% во внешнеторговом обороте. По данным центра «Агроэкспорт», в прошлом году Россия отгрузила в Узбекистан продукции АПК на $984,2 млн против $808,5 млн в 2021-м, закупила — на $682,6 млн против $413,7 млн соответственно. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее отмечал, что российская сторона готова увеличить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан.



В ходе вебинара мы обсудим:



специфику рынка Узбекистана и перспективы развития поставок продовольствия из России, в том числе в сетевой канал продаж;



различные сценарии привлечения инвестиций;



вопросы адаптации продукции для поставок на рынок Узбекистана;



различия в работе с современными и традиционными каналами продаж продукции;



возможности кредитования агропроектов в Узбекистане и др.



Спикеры вебинара:

