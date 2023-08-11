Приглашаем на вебинар по сотрудничеству России и Узбекистана в сфере поставок продовольствия

«Агроинвестор» и «Ринкон Менеджмент» приглашают вас на вебинар «Потенциал сотрудничества России и Узбекистана в сфере поставок продукции сельского хозяйства».
Вебинар состоится 24 августа 2023 года в 10 часов по Москве, в 12 часов по Ташкенту на платформе Zoom. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Товарооборот Узбекистана и России в прошлом году вырос по сравнению с 2021-м на 23% и составил $9,28 млрд. Россия, обогнав Китай, стала самым крупным торговым партнером Узбекистана с долей 18,6% во внешнеторговом обороте. По данным центра «Агроэкспорт», в прошлом году Россия отгрузила в Узбекистан продукции АПК на $984,2 млн против $808,5 млн в 2021-м, закупила — на $682,6 млн против $413,7 млн соответственно. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее отмечал, что российская сторона готова увеличить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан.
В ходе вебинара мы обсудим:
-
специфику рынка Узбекистана и перспективы развития поставок продовольствия из России, в том числе в сетевой канал продаж;
-
различные сценарии привлечения инвестиций;
-
вопросы адаптации продукции для поставок на рынок Узбекистана;
-
различия в работе с современными и традиционными каналами продаж продукции;
-
возможности кредитования агропроектов в Узбекистане и др.
Спикеры вебинара:
-
Константин Корнеев, исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»;
-
Ольга Кондратьева, директор по закупкам SCHIEVER Uzbekistan, сеть магазинов Bi1;
-
Анна Хомякова, руководитель направления по работе с клиентами «Евразийский Банк Развития»;
-
Филипп Горбунов, управляющий партнер Balton Trading Asia (ведущий дистрибьютор товаров FMCG в Узбекистане).