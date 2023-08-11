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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Приглашаем на вебинар по сотрудничеству России и Узбекистана в сфере поставок продовольствия

Партнёрский материал

Приглашаем на вебинар по сотрудничеству России и Узбекистана в сфере поставок продовольствия
Минобороны РФ
Приглашаем на вебинар по сотрудничеству России и Узбекистана в сфере поставок продовольствия
Минобороны РФ

«Агроинвестор» и «Ринкон Менеджмент» приглашают вас на вебинар «Потенциал сотрудничества России и Узбекистана в сфере поставок продукции сельского хозяйства».

Вебинар состоится 24 августа 2023 года в 10 часов по Москве, в 12 часов по Ташкенту на платформе Zoom. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Товарооборот Узбекистана и России в прошлом году вырос по сравнению с 2021-м на 23% и составил $9,28 млрд. Россия, обогнав Китай, стала самым крупным торговым партнером Узбекистана с долей 18,6% во внешнеторговом обороте. По данным центра «Агроэкспорт», в прошлом году Россия отгрузила в Узбекистан продукции АПК на $984,2 млн против $808,5 млн в 2021-м, закупила — на $682,6 млн против $413,7 млн соответственно. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев ранее отмечал, что российская сторона готова увеличить поставки подсолнечного масла, пшеницы, сахара, а также кондитерских изделий в Узбекистан. 

В ходе вебинара мы обсудим:

  • специфику рынка Узбекистана и перспективы развития поставок продовольствия из России, в том числе в сетевой канал продаж;

  • различные сценарии привлечения инвестиций;

  • вопросы адаптации продукции для поставок на рынок Узбекистана;

  • различия в работе с современными и традиционными каналами продаж продукции;

  • возможности кредитования агропроектов в Узбекистане и др.

Спикеры вебинара:

  • Константин Корнеев, исполнительный директор ;

  • Ольга Кондратьева, директор по закупкам SCHIEVER Uzbekistan, сеть магазинов Bi1;

  • Анна Хомякова, руководитель направления по работе с клиентами «Евразийский Банк Развития»;

  • Филипп Горбунов, управляющий партнер Balton Trading Asia (ведущий дистрибьютор товаров FMCG в Узбекистане).

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