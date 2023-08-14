Консультанты «Щелково Агрохим» рассказали об опыте применения агродрона в Тюменской области

Совместно с компанией «Агрофирма «КРиММ» специалисты представительства впервые в области провели обработки полей с использованием дрона

4 августа на базе компании «Тюменские молочные фермы» прошел «День областного поля — 2023». На мероприятии представили современные технологии для ведения агробизнеса. На стенде тюменского представительства «Щелково Агрохим» рассказали о первом в области применении агродронов для обработки полей

«На базе агрофирмы “КРиММ” Упоровского района совместно с компанией “Агро Динамика”, которая предоставила агродрон, мы заложили опыт по обработке яровой пшеницы препаратами “Щелково Агрохим”, — уточнил замглавы тюменского представительства Роман Линьков. — На 30 га мы применили баковую смесь ОВСЮГЕН ЭКСПРЕСС, КЭ; ФЕНИЗАН, ВР; ТИТУЛ 390, ККР и ЭСПЕРО, КС. Норма расхода рабочего раствора была 10 л/га, за один вылет дрон обрабатывал 3 га. Норма расхода препаратов была рассчитана по стандартному регламенту. Схема сработала, результаты по контролю сорняков получили отличные. Болезни и вредителей также удалось сдержать».







Глава тюменского представительства Дмитрий Ежов на круглом столе для агрономов на тему повышения эффективности в растениеводстве рассказал о различных направлениях деятельности «Щелково Агрохим»



По словам Романа Линькова, на стенде к обработкам с воздуха посетители проявили неподдельный интерес. Опыт «Щелково Агрохим» и компании «Агрофирма «КРиММ» представят на выставке «ИННОТЕХ», посвященной инновациям в различных сферах деятельности, которая пройдет в октябре 2023 года в Тюмени.



«Гостей на стенде было больше, чем мы ожидали, но никто не остался без внимания, — отмечает Роман Линьков. — Дело в том, что в области уже началась уборка — закончили с небольшим клином озимых, перешли на горох. Урожайность его неплохая, около 20 ц/га. С учетом засушливой весны и начала лета это неплохой результат».







Посетителей на стенде было много, несмотря на то, что сезон уборки в разгаре



Засуха и осадки, которые начались в конце июня, ускорили фазы вегетации сельхозкультур. В таких условиях хорошую службу полеводам области сослужил гербицид УНИКО, ККР. Он контролирует проблемные двудольные сорняки в посевах зерновых, включая подмаренник цепкий, вьюнок полевой, и может применяться по колосу до фазы цветения зерновых. «Прекрасно справляется с марью и коноплей, которой у нас на полях много», — добавляет Роман Линьков.



Щелково Агрохим