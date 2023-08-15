Новый комбайн «Ростсельмаш» вышел в поле

«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш» идет в ногу с тенденциями рынка Российской Федерации и потребностями сельхозпроизводителей, продолжая расширение модельного ряда техники. В 2023 году начато производство опытно-промышленной партии кормоуборочных комбайнов F 1500, которые пополнили серию RSM F 1000

Первые машины уже отправилась в Удмуртию. В животноводческом комплексе востребована высокопроизводительная модель, которая уверенно работает на полях со средней и высокой урожайностью, позволяя закладывать в траншею свыше 20 тыс. т кормов за сезон.



Требования клиентов к качеству заготавливаемых кормов значительно выросли в последнее время, и производитель учел их при проектировании новых кормоуборочных комбайнов серии RSM F 1000. F 1500, как и первая машина из этой серии — F 1300, представляет собой уникальный кормоуборочный комбайн, сочетающий высочайшее качество резки и дробления, лаконичную простоту конструкции и удобство эксплуатации.



Широкий выбор жаток делает этот комбайн по-настоящему универсальным. Он способен заготавливать любые виды кормовых культур. Комбайн F 1500 может оснащаться подборщиком с шириной захвата 2,6, 3 или 4 м, кукурузной жаткой 4,5, 6 и 7,5 м, травяной жаткой прямого среза 5 и 6 м, жаткой для заготовки корнажа на 8 рядков.



Дизельный двигатель разработан специально для комбайнов — ЯМЗ 65804 мощностью 510 л. с. с турбонаддувом с интеркулером. Система внесения позволяет вносить разбавленные консерванты в диапазоне от 30 до 420 л в час. На комбайнах F 1500 применяется новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными шевроном в четыре ряда. Моторная установка оснащена редуктором и муфтой сцепления. Редуктор служит для привода насосов ГСТ, гидросистем высокого и низкого давления. Применение муфты позволяет снимать мощность на привод измельчающего аппарата и ускорителя массы напрямую с коленчатого вала двигателя. Усиленная конструкция питателя гарантирует надежность узла при работе на любой урожайности. Привод вальцов питателя обеспечивается редуктором разработки «Ростсельмаш».



«F 1500 сочетает в себе мощность комбайнов серии 2000 и простоту конструкции серии 1000. Механические приводы основных рабочих органов надежны и понятны, а двигатель мощностью 510 л.с. обеспечивает производительность комбайна свыше 140 т кормов в час. Этот комбайн предназначен для хозяйств, заинтересованных в высокой производительности и качестве кормов, и способен в одиночку прокормить свыше 1000 голов КРС», — говорит директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Андрей Рябов.

