С точностью до частицы

«МегаМикс»

Однородность — один из основных маркеров качества комбикорма. Именно от него напрямую зависит, получат ли сельскохозяйственные животные и птица все нужные питательные вещества в правильных пропорциях. Чем выше этот показатель, тем лучше поголовье (особенно на начальном этапе выращивания) обеспечено питательными веществами, активнее растет и развивается. Но как оценить гомогенность комбикормов? Один из методов — тестирование технологического оборудования для производства комбикормов с ферромагнитными микротрейсерами

Показатели качества

Добиться высокой однородности при производстве комбикормов и премиксов довольно сложно. Необходимо подобрать оптимальный режим измельчения компонентов корма и размер частиц, точно настроить дозирующее и смешивающее оборудование. Определить, насколько хорошо была решена эта технологическая задача, можно по трем показателям:



равномерность — все компоненты присутствуют во всех порциях готового продукта в количестве, которое задано рецептурой;



повторяемость — линия смешивания позволяет производить одинаковые по составу и качеству партии продукции;



отсутствие перекрестной контаминации — случайного загрязнения продукции ингредиентами, которые используются на этой же технологической линии для производства другого вида корма или премикса.



Чтобы оценить качество смешивания комбикорма используют вещества-индикаторы (хлористый натрий, фосфаты, кальций, марганец, кобальт, аминокислоты или витамины), которые определяются лабораторными методами в нескольких пробах корма. Но на проведение таких исследований требуется довольно много времени, при этом надежность и точность результатов зависят от свойств самого вещества-индикатора. К тому же определение витаминов и аминокислот — дорогостоящий процесс. Сегодня для проверки качества смешивания премиксов и комбикормов все чаще применяют методику ферромагнитных микротрейсеров, которая позволяет быстро и экономично получить очень точный результат исследования.



Микротрейсеры: как это работает?

Микротрейсеры — это частички железа или нержавеющей стали одинакового размера (150-350 микрон), которые покрыты слоем пищевых красителей различных цветов и при добавлении в комбикорм способны обеспечивать гарантированное количеств частиц в грамме корма.



По своим химическим и физиологическим свойствам микротрейсеры полностью безопасны. Они не оказывают токсического действия на организм животных и птиц, не изменяют свойства комбикорма, сохраняют стабильность в условиях производства (влажность, температура, давление) и не требуют больших финансовых затрат. Для исследования однородности комбикормов и премиксов микротрейсеры добавляют в смесь в небольшом количестве (от 5 до 50 г на тонну продукции), при этом они обеспечивают высокую точность результатов исследования. Аналитическая погрешность при их определении составляет не более 2-3%.



Для оценки гомогенности продукта с помощью микротрейсеров необходимо выполнить следующие действия:



предсмесь с микротрейсерами загружается в смеситель вместе с остальными компонентами контролируемой партии продукции;



все компоненты смешиваются в соответствии с технологическими параметрами;



по заранее составленной схеме отбираются два лота по двадцать проб (не более 100 г каждая) — из смесителя или сразу после него, из готовой продукции (из тары или самотека на складе ГП).



Затем для определения уровня перекрестной контаминации производится отбор проб готовой продукции с одной или двух последующих партий из тары по определенной схеме.



Если продукт не фасуется, пробы берут несколько раз через равные промежутки времени.



Вес точечной пробы продукта должен составлять 500-1000 г. Микротрейсеры из отобранных проб извлекают с помощью прибора, оснащенного вращательным магнитным детектором, который отделяет частицы железа от комбикорма или премикса. После этого их переносят на фильтр, обработанный специальным раствором-проявителем (например, 7% раствором карбоната натрия). Фильтр высушивается электронагревателем и сканируется. Специальная программа автоматически подсчитывает количество частиц микротрейсеров на поверхности фильтра и систематизирует полученные данные в специальных таблицах. Оценка качества смешения производится по статистике Пуассона.



Опыт МЕГАМИКС

Сегодня микротрейсеры широко применяют многие производители комбикормов и премиксов (лекарственных, витаминных, минеральных) в 66 странах мира.



ГК МЕГАМИКС внедрила использование микротрейсеров в 2020 году. На всех площадках компании проводилось тестирование технологического оборудования, которое позволило подтвердить высокое качество смешивания и контролировать уровень перекрестной контаминации на линиях по производству комбикормов и премиксов. Первоначально мы производили тестирование технологического оборудования на премиксных линиях один раз в квартал, на комбикормовых заводах — два раза в год. Мы определили вес партии, необходимый для зачистки каждой технологической линии.



Также опыт МЕГАМИКС показывает, что, помимо определения однородности и перекрестной контаминации, микротрейсеры можно использовать и для решения других важных задач. Эта методика позволяет:



сравнить качество работы смесителей различных марок по тому, насколько эффективно они распределяют частицы микротрейсеров по смеси;



выявить изменения технических характеристик смесителя, которые со временем могут произойти при его эксплуатации;



выявить изменения состава или физических свойств смеси по распределению в ней микротрейсеров.



Тестирование с микротрейсерами сегодня может быть полезно не только производителям комбикормов и премиксов, но и животноводческим хозяйствам, закупающим кормовые смеси. Для производителя микротрейсеры дают возможность наглядно подтвердить качество и гомогенность своей продукции, что упрочит его репутацию и повысит конкурентоспособность. Для животноводов это надежная гарантия того, что поголовье получит качественный и однородный корм.



Оценив достоинства этого метода на собственном опыте, МЕГАМИКС предлагает своим клиентам услугу тестирования с микротрейсерами. На сегодня этим сервисом уже воспользовались лидеры отрасли и наши клиенты.



У других партнеров компании также есть возможность убедиться, что ферромагнитные микротрейсеры — это наиболее быстрый, эффективный и экономичный способ оценки однородности комбикормов и премиксов.

