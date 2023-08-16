«Мираторг» провел День поля в Курской области

«Мираторг»

Он был посвящен производству семенного посадочного материала

10 августа в Ворошнево Курской области прошел ежегодный День поля, посвященный растениеводству и семеноводству. Его организатором стал «Мираторг», один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России, среди гостей — дистрибьюторы, переработчики и сельхозпроизводители как из Курской области, так и со всей России. Участники мероприятия обсудили проблемы и перспективы отрасли, оценили технические достижения и новинки, а также лучшие образцы семенного материала.



«Мираторг» на демонстрационных полях представил выращенные из собственных семян сою, подсолнечник, озимую и яровую пшеницу, яровой ячмень, овес, кукурузу, газонные травосмеси и кормовые многолетние травы. Подобных мероприятий проводится много, но «Мираторг» привлекает качеством своего семенного материала, говорит заместитель директора дивизиона «Растениеводство» агрохолдинга Константин Новиков. Так, масса тысячи семян озимой пшеницы составила 45,6 г, чистота — 99,61%, привел данные он.







«Мираторг» занимается растениеводством уже 15 лет: сначала оно развивалось в пилотном режиме в рамках свиноводческого бизнес-направления, но, оценив результаты, компания выделила его в отдельный дивизион. В 2022 году общие посевные площади зерновых и зернобобовых культур компании составили 240 тыс. га, а в 2023-м — превысили 300 тыс. га. В том числе под семенные посевы отведено 33 тыс. га, они сосредоточены в Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Калининградской областях и в Ставропольском крае. Суммарная мощность производства семян зерновых и зернобобовых культур составляет 73 тыс. т.



В семеноводство агрохолдинг пришел всерьез и надолго, говорит Новиков. Правда, сначала целью было обеспечение собственного растениеводческого направления качественным семенным материалом, но затем компания решила поделиться результатами работы и с другими аграриями, поскольку обладает достаточными мощностями и компетенциями. Это тем более актуально в условиях высокой зависимости от импорта и необходимости повышения уровня самообеспеченности посевным материалом.







«На сегодняшний день в России сельскохозяйственный рынок испытывает дефицит качественных семян», — отметил Новиков. Сейчас в производстве «Мираторга» самообеспеченность семенным материалом зерновых и зернобобовых достигает 85%, при этом доля отечественных сортов составляет 80%. О серьезности намерений агрохолдинга в семеноводстве говорит и тот факт, что компания не просто продает семена, но и оказывает услуги агросопровождения, правда, пока только по сое и озимой пшенице.



Особой популярностью у участников рынка пользуются семена сои, говорит руководитель отдела продаж семенного материала «Мираторга» Олеся Багамяко. Так, весной весь объем семян агрокультуры был продан буквально за считаные дни. Сейчас семена сои реализуются в Центральном и Приволжском федеральных округах, но в ближайшее время агрохолдинг намерен выйти с ними на рынок Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья. «Соя — это наша стратегическая культура, на которую в ближайшие два года мы делаем ставку», — отмечает Олеся Багамяко. Компания планирует увеличить производство гибридов кукурузы и подсолнечника, поскольку на них также отмечается повышенный спрос.







«Профессиональным семеноводством компания занимается несколько лет, поэтому мы тоже учимся. Пока мы больше работаем на этапе размножения и скрещивания посевного материала. Конечно, мы планируем заниматься и селекцией. Спрос, который есть на рынке, мотивирует компанию идти дальше и развиваться», — рассказал Новиков в ходе Дня поля.



Демонстрацией посевов День поля — 2023 не закончился: «Мираторг» провел для гостей мероприятия экскурсию по своему новому селекционно-семеноводческому центру проектной мощностью 27,4 тыс. т в год, официальное открытие которого состоится в ближайшие дни. «В прошлом году я обещал, что мы каждый год будем вас сюда приглашать и каждый год будем вас чем-то удивлять, — сказал в приветственном слове генеральный директор дивизиона «Растениеводство» АПХ «Мираторг» Сергей Нефедов. — В прошлом году мы только закладывали строительство нашего семенного завода, а сегодня у вас будет возможность посмотреть практически запуск этого уникального предприятия». В рамках экскурсии гостям показали сам центр, а также рассказали об обработке семян от болезней и вредителей.







Также среди новых услуг «Мираторга», которые были представлены на Дне поля, — сушка и подработка зерна. По словам Константина Новикова, у агрохолдинга внушительные мощности — 56 зерносушильных комплексов, которые позволяют подрабатывать большой объем зерна. Сейчас в России массового рынка стороннего оказания подобных услуг нет, он только формируется. Но производители часто сталкиваются с такой необходимостью: урожаи растут, а собственные мощности ограничены, пояснил он.

