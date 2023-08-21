Агропромышленная выставка «Меновой двор»: фокус на настоящее и будущее АПК

С 6 по 8 сентября 2023 года в Оренбурге состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»

Организатор — Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области.



Выставка «Меновой двор» — долгожданное событие в регионе. После перерыва в несколько лет она возобновила свою работу в новом формате.



В этом году выставка представит широкий спектр основных направлений аграрной промышленности, включая оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделия для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции, а также продукты питания.



Экспозиция разместится на 9000 кв. м, где будут представлены более 120 компаний из 17 регионов России, Беларуси, Киргизии и Турции.



На открытой уличной экспозиции будут продемонстрированы более 159 единиц сельхозтехники (современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования).



Деловая программа

В этом году посетителей выставки ожидает расширенная деловая программа. В ее рамках пройдет пленарное заседание «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее» с участием губернатора Оренбургской области, председателя Правительства Оренбургской области Дениса Паслера. Модератором заседания выступит генеральный директор медиахолдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.



Также состоится работа более 20 панельных дискуссий с участием свыше 150 спикеров по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; развитию пищевой промышленности; экспорту продукции на рынки приоритетных стран; развитию мясного скотоводства; внедрению современных средств защиты растений; производству органической продукции; развитию ресторанного бизнеса. Программу дополнит Молодежный день: от опыта к мастерству.



На площадке выставки пройдет торгово-закупочная сессия для товаропроизводителей Оренбургской области с участием региональных и федеральных торговых сетей и ярмарка вакансий.



Для участия в качестве слушателей необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте мероприятия.





Конкурсная программа

Конкурсная программа выставки включает проведение конкурса отечественных товаропроизводителей «Наша Марка» среди экспонентов с вручением медалей и дипломом победителей. Основными целями и задачами проведения конкурса являются стимулирование местных товаропроизводителей к повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции.



Также на площадке выставки состоится церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров».



Приглашаем на агропромышленную выставку «Меновой двор» с 6 по 8 сентября 2023 года!



Оператор мероприятия:



Тел./факс: +7 (347) 246-42-00, 246-42-02.



E-mail:mendvor@bvkexpo.ru



www.mendvor.ru, t.me/mendvor



Место проведения:



мегамолл “Мармелад”, 5-6 галерея,



г. Оренбург, Шарлыкское ш., ½.

