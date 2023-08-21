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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Агропромышленная выставка «Меновой двор»: фокус на настоящее и будущее АПК

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Агропромышленная выставка «Меновой двор»: фокус на настоящее и будущее АПК
Агропромышленная выставка «Меновой двор»: фокус на настоящее и будущее АПК

С 6 по 8 сентября 2023 года в Оренбурге состоится агропромышленная выставка «Меновой двор»

Организатор — Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 

Выставка «Меновой двор» — долгожданное событие в регионе. После перерыва в несколько лет она возобновила свою работу в новом формате. 

  • В этом году выставка представит широкий спектр основных направлений аграрной промышленности, включая оборудование и сырье для эффективного животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, изделия для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции, а также продукты питания. 

  • Экспозиция разместится на 9000 кв. м, где будут представлены более 120 компаний из 17 регионов России, Беларуси, Киргизии и Турции.

  • На открытой уличной экспозиции будут продемонстрированы более 159 единиц сельхозтехники (современных тракторов, комбайнов, крупногабаритного оборудования). 

Деловая программа


В этом году посетителей выставки ожидает расширенная деловая программа. В ее рамках пройдет пленарное заседание «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса: настоящее и будущее» с участием губернатора Оренбургской области, председателя Правительства Оренбургской области Дениса Паслера. Модератором заседания выступит генеральный директор медиахолдинга «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.  

Также состоится работа более 20 панельных дискуссий с участием свыше 150 спикеров по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; развитию пищевой промышленности; экспорту продукции на рынки приоритетных стран; развитию мясного скотоводства; внедрению современных средств защиты растений; производству органической продукции; развитию ресторанного бизнеса. Программу дополнит Молодежный день: от опыта к мастерству. 

На площадке выставки пройдет торгово-закупочная сессия для товаропроизводителей Оренбургской области с участием региональных и федеральных торговых сетей и ярмарка вакансий.

Для участия в качестве слушателей необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте мероприятия.


Конкурсная программа


Конкурсная программа выставки включает проведение конкурса отечественных товаропроизводителей «Наша Марка» среди экспонентов с вручением медалей и дипломом победителей. Основными целями и задачами проведения конкурса являются стимулирование местных товаропроизводителей к повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции. 

Также на площадке выставки состоится церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «100 лучших товаров».

Приглашаем на агропромышленную выставку «Меновой двор» с 6 по 8 сентября 2023 года!

Оператор мероприятия:                             

Тел./факс: +7 (347) 246-42-00, 246-42-02.                 

E-mail:mendvor@bvkexpo.ru                            

www.mendvor.ru, t.me/mendvor

Место проведения:

мегамолл “Мармелад”, 5-6 галерея,

г. Оренбург, Шарлыкское ш., ½.

«Меновой двор» 

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