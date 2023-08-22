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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Сорта и технологии специально для Татарстана

Партнёрский материал

Сорта и технологии специально для Татарстана
Зерновой соевый союз ПФО
Сорта и технологии специально для Татарстана
Зерновой соевый союз ПФО

В ближайший четверг, 24 августа, на опытном поле ТатНИИСХ пройдет производственный семинар в формате Дня поля. Гостям будут продемонстрированы 50 сортов и технологий со всей России, которые рекомендованы для выращивания на территории республики. Посевной материал и препараты был предоставлен Зерновым соевым союзом ПФО в рамках масштабного проекта «Агрополигон “Приволжье”»

Для гостей подготовлена познавательная и полезная программа, спонсором которой по традиции выступил .

Международный эксперт по агроконсалтингу Дмитрий Свиридов расскажет, что нужно изменить в технологиях, чтобы зарабатывать больше.

Вот лишь некоторые рекомендации:

1. За белок и масло покупатель готов заплатить.
2. Значимые низко инвестиционные технологические улучшения.
3. Управление себестоимостью в полевом сезоне.

Ученые ТатНИИСХ расскажут об особенностях выращивания сои в Татарстане — под эту перспективную и востребованную культуру отведено самое большое количество делянок.

Ну а консультировать аграриев республики непосредственно на делянках будут представители десятка российских и зарубежных компаний.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Программа мероприятия:

Семинар на агрополигоне ТатНИИСХ
24 августа 2023 года
10:00-14:00

Республика Татарстан, Лаишевский р-н, село Большие Кабаны
Ключевые технологии агробизнеса для роста доходов. Что изменить, чтобы продолжать зарабатывать.


Спонсор деловой программы —
Исп. Волгина Юлия Николаевна 8 927 737 84 68

Зерновой соевый союз ПФО 

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