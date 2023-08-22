Сорта и технологии специально для Татарстана

В ближайший четверг, 24 августа, на опытном поле ТатНИИСХ пройдет производственный семинар в формате Дня поля. Гостям будут продемонстрированы 50 сортов и технологий со всей России, которые рекомендованы для выращивания на территории республики. Посевной материал и препараты был предоставлен Зерновым соевым союзом ПФО в рамках масштабного проекта «Агрополигон “Приволжье”»
Для гостей подготовлена познавательная и полезная программа, спонсором которой по традиции выступил Россельхозбанк.
Международный эксперт по агроконсалтингу Дмитрий Свиридов расскажет, что нужно изменить в технологиях, чтобы зарабатывать больше.
Вот лишь некоторые рекомендации:
1. За белок и масло покупатель готов заплатить.
2. Значимые низко инвестиционные технологические улучшения.
3. Управление себестоимостью в полевом сезоне.
Ученые ТатНИИСХ расскажут об особенностях выращивания сои в Татарстане — под эту перспективную и востребованную культуру отведено самое большое количество делянок.
Ну а консультировать аграриев республики непосредственно на делянках будут представители десятка российских и зарубежных компаний.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Программа мероприятия:
Семинар на агрополигоне ТатНИИСХ
24 августа 2023 года
10:00-14:00
Республика Татарстан, Лаишевский р-н, село Большие Кабаны
Ключевые технологии агробизнеса для роста доходов. Что изменить, чтобы продолжать зарабатывать.
Спонсор деловой программы — РСХБ
Исп. Волгина Юлия Николаевна 8 927 737 84 68