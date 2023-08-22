Сорта и технологии специально для Татарстана

Зерновой соевый союз ПФО

В ближайший четверг, 24 августа, на опытном поле ТатНИИСХ пройдет производственный семинар в формате Дня поля. Гостям будут продемонстрированы 50 сортов и технологий со всей России, которые рекомендованы для выращивания на территории республики. Посевной материал и препараты был предоставлен Зерновым соевым союзом ПФО в рамках масштабного проекта «Агрополигон “Приволжье”»

Для гостей подготовлена познавательная и полезная программа, спонсором которой по традиции выступил Россельхозбанк.



Международный эксперт по агроконсалтингу Дмитрий Свиридов расскажет, что нужно изменить в технологиях, чтобы зарабатывать больше.



Вот лишь некоторые рекомендации:



1. За белок и масло покупатель готов заплатить.

2. Значимые низко инвестиционные технологические улучшения.

3. Управление себестоимостью в полевом сезоне.



Ученые ТатНИИСХ расскажут об особенностях выращивания сои в Татарстане — под эту перспективную и востребованную культуру отведено самое большое количество делянок.



Ну а консультировать аграриев республики непосредственно на делянках будут представители десятка российских и зарубежных компаний.



Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.



Программа мероприятия:

Семинар на агрополигоне ТатНИИСХ

24 августа 2023 года

10:00-14:00



Республика Татарстан, Лаишевский р-н, село Большие Кабаны

Ключевые технологии агробизнеса для роста доходов. Что изменить, чтобы продолжать зарабатывать.







Спонсор деловой программы — РСХБ

Исп. Волгина Юлия Николаевна 8 927 737 84 68

