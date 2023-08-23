День поля Ростсельмаш 2023

«Ростсельмаш»

22 августа в Омской области состоялся «День поля Ростсельмаш». Центральным событием стала демонстрация новейших технологий обработки почвы трактором Ростсельмаш 2400 в дебюте с РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, как наиболее перспективное направление в повышении эффективности агробизнеса

На выставочной площадке сельскохозяйственной техники компания продемонстрировала современные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, а также почвообрабатывающую технику и электронные системы.







В этом году Ростсельмаш представил 11 моделей самоходной техники и более 15 единиц прицепного и навесного оборудования. Это зерноуборочные комбайны RSM 161, Т500, ACROS 595 Plus, VECTOR 410, NOVA 340; кормоуборочные — F 2650, F 1300, DON 680M; тракторы 2000 серии, косилка самоходная универсальная KSU 1. Некоторые технические новинки компании уже планируют приобрести аграрии, посетившие мероприятие.







Фокус мероприятия был направлен на демонстрации возможностей агромашин на разных технологических операциях в поле. На полевом стане собралось более 400 представителей органов власти всех уровней, сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона, перерабатывающей промышленности, баз снабжения, потребительских кооперативов, экспертов в сфере земледелия и других.



В рамках деловой части мероприятия было проведено заседание штаба по проведению уборочных работ в регионе. Начало заседания объявил Николай Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Он отметил, что не смотря на все природные издержки и катаклизмы, аграриям удалось вырастить достойный урожай.



Виталий Хоценко, ВРИО Губернатора Омской области открыл начало уборочных работ за рулем комбайна T500 и подчеркнул, что главная задача сельхозпроизводства — собрать и сохранить выращенный урожай.







Техника Ростсельмаш, как отметила правительственная делегация, помогает аграриям достигать поставленных целей, что гарантирует надежность и бесперебойность работы сельхозпредприятий в горячую страду.



«На сегодня к уборке урожая подготовлено свыше четырех тысяч комбайнов. Это 98% от их общего количества в регионе. Главное — до октября завершить уборку зерновых. Уверен, передовые хозяйства, как и в прошлом году, получат достойный результат — более 30 центнеров с гектара», - добавил Виталий Хоценко.







Ростсельмаш и Омскую область связывают давние партнерские отношения. За последние годы омские аграрии приобрели 721 единицу техники и электронных систем компании.

