Вышел фильм о современном ветеринарно-фармацевтическом производстве

Группа компаний «ВИК»

Группа компаний «ВИК» — производитель №1 ветеринарных препаратов в СНГ — выпустила научно-познавательный фильм о современном отечественном производстве ветеринарной фармацевтики

Видеоматериал наглядно показывает уровень российского производителя ветеринарных препаратов, работающего по стандартам GMP и нисколько не уступающего международным фармацевтическим гигантам.



Подробно рассматривается процесс производства основных видов и форм фармацевтической продукции для животных, таких как порошки, гранулы, таблетки, оральные и инъекционные растворы.



Фильм снят на производственных комплексах группы компаний «ВИК». Компания занимает 21-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей ветеринарной фармацевтики The Pharma 1000 Top Global Pharmaceutical Company Report.



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