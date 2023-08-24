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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Вышел фильм о современном ветеринарно-фармацевтическом производстве

Партнёрский материал

Вышел фильм о современном ветеринарно-фармацевтическом производстве
Группа компаний «ВИК»
Вышел фильм о современном ветеринарно-фармацевтическом производстве
Группа компаний «ВИК»

Группа компаний «ВИК» — производитель №1 ветеринарных препаратов в СНГ — выпустила научно-познавательный фильм о современном отечественном производстве ветеринарной фармацевтики

Видеоматериал наглядно показывает уровень российского производителя ветеринарных препаратов, работающего по стандартам GMP и нисколько не уступающего международным фармацевтическим гигантам.

Подробно рассматривается процесс производства основных видов и форм фармацевтической продукции для животных, таких как порошки, гранулы, таблетки, оральные и инъекционные растворы.

Фильм снят на производственных комплексах группы компаний «ВИК». Компания занимает 21-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей ветеринарной фармацевтики The Pharma 1000 Top Global Pharmaceutical Company Report.

Ссылка на Youtube

Группа компаний «ВИК» 

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