Международная выставка «АГРОПРОМ Урал» состоится 17-19 октября в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»

«АГРОПРОМ Урал»

«АГРОПРОМ Урал» — международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства

До выставки осталось менее двух месяцев. Экспозиция активно формируется и еженедельно пополняется новыми компаниями. Выставку будет сопровождать масштабная деловая программа для специалистов агропромышленного комплекса.



Участники выставки представят:



Агрохимическую продукцию и посевной материал: «Еврохим МХК», «Лебозол Восток», «Химия НПК», «ЭкоНива-Семена», «Гавриш ГК», «Биоцентр Дон», «Биохайтек», «Престиж Агро» и другие компании.



Оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, тепличное оборудование: «Агромиг», «Ева-Лэндагротехника», «Цаир», «Триумф ОЭЗ», Южно-Уральский весовой завод, «Веза», «Русмаркет» и другие компании.



Оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства: «Мустанг Технологии Кормления», «Ветеринарные препараты», «Альфа-Трейд», «Вапстеп», «Авитек ВМП», «Ай Би Эс», VDK Agri и другие компании.



Сельскохозяйственную технику, запчасти и технику для полива: Машиностроительный завод «Поток» / «Сельхозпроект», завод «Евросибагро и Клаузер», Koblik Group / «Петкус Урал», «Азия Трак», «Промспецавто», «Сисорт» и другие компании.



Услуги для агробизнеса: «Росагролизинг», «СКБ Контур» и другие компании.







В рамках деловой программы выставки пройдут:



17 октября



Пленарная сессия «Агропромышленный комплекс Урала: новые возможности в условиях мирового давления».



День растениеводства на Урале: круглый стол «Семенной фонд и селекция»; круглый стол «Современные технологии в растениеводстве».



18 октября



Панельная дискуссия «Цифровая трансформация АПК. Какие digital-решения использует агросектор Урала».



День животноводства на Урале: круглый стол «Инновационные решения для животноводческого комплекса»; круглый стол «Актуальные вопросы ветеринарии»; круглый стол «Племенное животноводство Урала: текущее состояние и перспективы развития»; кадры решают всё: как привлечь квалифицированных сотрудников.



Выставка «АГРОПРОМ Урал» состоится при поддержке и участии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, министра промышленности и науки Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга.







Одновременно с выставкой «АГРОПРОМ Урал» пройдут:



выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural;



выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural;



выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.



Общая аудитория участников и посетителей выставок более 5 000 человек!



Организаторы выставки «АГРОПРОМ Урал»: выставочная компания «МВК» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



Официальный сайт выставки



Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду MEDIA на сайте выставки.

