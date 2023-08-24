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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Международная выставка «АГРОПРОМ Урал» состоится 17-19 октября в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»

Партнёрский материал

Международная выставка «АГРОПРОМ Урал» состоится 17-19 октября в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
«АГРОПРОМ Урал»
Международная выставка «АГРОПРОМ Урал» состоится 17-19 октября в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
«АГРОПРОМ Урал»

«АГРОПРОМ Урал» — международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства

До выставки осталось менее двух месяцев. Экспозиция активно формируется и еженедельно пополняется новыми компаниями. Выставку будет сопровождать масштабная деловая программа для специалистов агропромышленного комплекса.

Участники выставки представят:

Агрохимическую продукцию и посевной материал: « МХК», «Лебозол Восток», «Химия НПК», «-Семена», «Гавриш ГК», «Биоцентр Дон», «Биохайтек», «Престиж Агро» и другие компании.

Оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельхозпродукции, тепличное оборудование: «Агромиг», «Ева-Лэндагротехника», «Цаир», «Триумф ОЭЗ», Южно-Уральский весовой завод, «Веза», «Русмаркет» и другие компании.

Оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства: «», «Ветеринарные препараты», «Альфа-Трейд», «Вапстеп», «Авитек ВМП», «Ай Би Эс», VDK Agri и другие компании.

Сельскохозяйственную технику, запчасти и технику для полива: Машиностроительный завод «Поток» / «Сельхозпроект», завод «Евросибагро и Клаузер», Koblik Group / « Урал», «Азия Трак», «Промспецавто», «Сисорт» и другие компании.

Услуги для агробизнеса: «», «СКБ Контур» и другие компании.


В рамках деловой программы выставки пройдут:

17 октября

  • Пленарная сессия «Агропромышленный комплекс Урала: новые возможности в условиях мирового давления».

  • День растениеводства на Урале: круглый стол «Семенной фонд и селекция»; круглый стол «Современные технологии в растениеводстве». 

18 октября

  • Панельная дискуссия «Цифровая трансформация АПК. Какие digital-решения использует агросектор Урала». 

  • День животноводства на Урале: круглый стол «Инновационные решения для животноводческого комплекса»; круглый стол «Актуальные вопросы ветеринарии»; круглый стол «Племенное животноводство Урала: текущее состояние и перспективы развития»; кадры решают всё: как привлечь квалифицированных сотрудников.

Выставка «АГРОПРОМ Урал» состоится при поддержке и участии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, министра промышленности и науки Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга.


Одновременно с выставкой «АГРОПРОМ Урал» пройдут:

  • выставка продуктов питания и напитков InterFood Ural;

  • выставка оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков FoodTech Ural;

  • выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural.

Общая аудитория участников и посетителей выставок более 5 000 человек!

Организаторы выставки «АГРОПРОМ Урал»: выставочная компания «МВК» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Официальный сайт выставки

Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по промокоду MEDIA на сайте выставки.

«АГРОПРОМ Урал» 

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