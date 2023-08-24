«Август-Агро» инвестирует 370 млн рублей в систему орошения полей

Фирма «Август»

С 2024 года в полях «Август-Агро» в Республике Татарстан начнет действовать первая оросительная система, состоящая из 12 дождевальных машин кругового действия. Система была смонтирована в полях Уразметьевского сельского поселения Муслюмовского района летом 2023 года, зона ее охвата составила 270 га

Для обеспечения системы водой был построен водопровод до ближайшего водоема длиной 11 км. В первый этап проекта было вложено 185 млн руб. В 2024 году его реализация продолжится. Бюджет второго этапа будет сопоставим с инвестициями 2023 года: предполагается, что будет установлено еще 11 машин и проложен второй водопровод длиной 8 км.



На полях хозяйства «Август-Муслюм» Уразметьевского сельского поселения летом 2023 года были смонтированы и запущены в тестовом режиме 12 дождевальных машин кругового действия «Казанка» с зоной охвата 270 га. Источником воды для полива стала речка Сикия. От нее к полям проложили 11-километровый водопровод, строительство которого началось в 2022-м и завершилось в середине лета 2023 года. Для создания оросительной системы использовалось отечественное оборудование — машины Казанского завода оросительной техники: по мнению специалистов «Август-Агро», установки не уступают по качеству и характеристикам зарубежным аналогам, но при этом обходятся дешевле на 30-35%. Полноценно система заработает весной в сельскохозяйственном сезоне 2024 года.



С учетом особенностей конфигурации поля в «Август-Муслюм» были смонтированы многосекционные установки с количеством опор от 3 до 8 у каждой. Все установки имеют специальные насадки, формирующие мелкодисперсный дождь, что обеспечивает равномерность полива. У машины есть возможность реверсного движения — она способна поворачиваться как по часовой стрелке, так и в обратном направлении, регулировать и чередовать орошение разных сельскохозяйственных культур. Обслуживать 12 машин будут два оператора, контролирующих показатели давления и работу насосной станции, и два слесаря, следящих за исправностью функционирования установок непосредственно на поле.



«Сумма инвестиций в первый этап проекта системы орошения составила 185 млн руб. В Татарстане дефицит влаги не редкость, и здесь хорошо понимают, насколько важны с точки зрения сбережения урожая подобные технологические инновации в сельскохозяйственном производстве. Поэтому часть произведенных расходов покрывается за счет федеральной и республиканской целевых программ поддержки мелиорации. В следующем году в “Август-Агро” планируется реализовать второй этап проекта, в рамках которого в полях будет установлено еще 11 дождевальных машин, также уже стартовало строительство второго водопровода», — рассказывает генеральный директор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов.

