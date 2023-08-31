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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

7 сентября состоится второй День поля «Агротек» на собственном агрополигоне в Липецкой области

Партнёрский материал

7 сентября состоится второй День поля «Агротек» на собственном агрополигоне в Липецкой области
«Агротек»
7 сентября состоится второй День поля «Агротек» на собственном агрополигоне в Липецкой области
«Агротек»

На территории хозяйства Карамышевское посетители увидят один из самых больших агрополигонов сои в Центральном регионе — 26 сортов в одном месте, узнают об итогах опытов по защите, включая новые протравители. Будет презентован проект производства полного цикла семян полевых культур внутри страны

Партнерами выступят ведущие производители семян: «Русская Генетика», «Прогрейн», «Саатбау», а также производители средств защиты растений «Агромир» и водорастворимого питания «Полигро».

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Пресс-служба ГК «Агротек»

«Агротек» 

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