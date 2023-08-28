На АгроФестивале BETAREN продемонстрировали достижения российских селекционеров, которые потрясли египетскую делегацию

Салис Каракотов приветствует гостей фестиваля на демопосевах сортов сои в НПО «Бетагран Семена» «Щёлково Агрохим»

24-25 августа в Орловской области прошел второй за лето АгроФестиваль BETAREN. Праздник собрал на одной площадке аграриев — партнеров компании «Щелково Агрохим», ученых-селекционеров и экспертов аграрного рынка. Ключевой идеей мероприятия стала демонстрация возможностей российских компаний по обеспечению потребностей сельхозтоваропроизводителей в средствах защиты, семенах и агротехнологиях

Обращаясь к гостям фестиваля, генеральный директор компании «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов неоднократно подчеркивал, что сегодня отечественные предприятия, и в первую очередь «Щелково Агрохим», способны закрыть потребности сельхозтоваропроизводителей в средствах защиты растений, а также в качественном посевном материале сельхозкультур. В том числе четырех основных, в которых наша страна испытывает наибольшую зависимость от импорта, — это соя, подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла.



По выпуску семян сои и озимой пшеницы предприятие уже достигло значительных объемов. В этом гости фестиваля могли убедиться в ходе экскурсии на завод «Бетагран Семена». В год там производят до 20 тыс. т семян этих культур, полностью готовых к посеву. Нетравмирующая технология подработки, а также возможность протравливания посевного материала позволяет максимально раскрыть потенциал урожайности, дав хороший старт роста культуре. «Вот это уровень! Так и надо работать!» - делились впечатлениями гости.





Экскурсия на семенной завод



Готовя семена, компания выбирает лучшие сорта, представленные на российском рынке. На селекционно-семеноводческих участках НПО «Бетагран Семена» гостям продемонстрировали делянки с соей 70 сортов и селекционных линий из КНР, Европы, Беларуси и, конечно, России. Как отметил один из гостей фестиваля, исполнительный директор РСП ХСЗР Владимир Алгинин, сила «Щелково Агрохим» в том, что компания не страдает от «селекционного эгоизма», а старается найти и продемонстрировать лучшие сорта под различные потребности аграриев — в этом участники фестиваля убедились лично. Пул партнеров селекционного центра «Щелково Агрохим» постоянно пополняется, в частности в ближайшее время будет подписан договор с Омским аграрным научным центром на производство семян нескольких сортов сои местной селекции, в их числе Сибириада, Золотистая, Сибирячка. Сильная сторона сортов — скороспелость, что важно для регионов с коротким вегетационным периодом. В Центральном Черноземье эти сорта также показывают отличные результаты по урожайности и белку.



Представили гостям и сорта собственной селекции — Тейри и Бинго. По словам руководителя департамента селекции и семеноводства Александра Прянишникова, Тейри в настоящее время демонстрирует максимальную и стабильную среднюю урожайность — свыше 40 ц/га. Бинго отличается высокой степенью пластичности, показывая хорошие результаты в различных агроклиматических зонах.





Александр Прянишников рассказывает о сортах сои селекции «Щелково Агрохим»



Не просто хорошие, а рекордные показатели продемонстрировал сорт озимой пшеницы Ермоловка селекции «Щелково Агрохим» нынешним летом. Об этом на конференции «С чего начинаются рекорды» напомнил участникам фестиваля Салис Каракотов. 10 августа при уборке Ермоловки получили 103,7 на производственных и 122,6 ц/га — на семеноводческих участках компании «Дубовицкое» и НПО «Бетагран Семена» Орловской области. Результат был занесен в Книгу рекордов России.



«Мы собрались, чтобы продемонстрировать потенциал российских компаний, и приветствуем тех, кто, как и мы, верит в свои возможности», — обратился к участникам конференции гендиректор «Щелково Агрохим». На своем примере компания демонстрирует возможности отечественных производителей. «Щелково Агрохим» сегодня обеспечивает аграриев средствами защиты растений, посевным материалом, в том числе собственной селекции, поставляет биопродукцию для животноводческих предприятий, реализует совместные проекты по производству сельхозтехники и оборудования, работает над запуском производства действующих веществ с целью выпуска наиболее востребованных в стране пестицидов.



Пристальное внимание компании в области селекционно-семеноводческой работы приковано к импортозамещению в сегменте подсолнечника и сахарной свеклы. Линейка гибридов подсолнечника включает в себя 14 наименований, в их числе классические гибриды, а также гибриды, устойчивые к гербицидам группы имидазолинонов и трибенурон-метилу. В испытаниях в хозяйствах в различных регионах Российской Федерации «щелковский» подсолнечник не уступает импортному по урожайности и масличности. К 2030 году в планах компании производить до 1 млн п. е., закрывая до 25% потребности российских аграриев в семенах подсолнечника.





Сейчас в линейке 14 гибридов, к 2030 году должно быть 24



Гибриды сахарной свеклы селекции «СоюзСемСвекла» испытываются и высеваются в производственных посевах не только в России. «Щелковская» свекла покоряет поля Беларуси, Узбекистана, Туркменистана, Египта. В последней стране уже районированы три гибрида, на одном из которых (Вулкан) получен рекордный результат — 134,5 т/га! Посмотреть на «истоки сахарных потоков», а также изучить сорта и гибриды сои и подсолнечника на АгроФестиваль BETAREN приехала делегация из Египта во главе с членом парламента, представителем комитета по сельскому хозяйству господином Ибрагимом. Наши африканские партнеры высоко оценили технологический уровень компании и знаменитое «щелковское» гостеприимство. Обращаясь со сцены к гостям на торжественном обеде на площадке компании «Дубовицкое», господин Ибрагим отметил, что восхищен увиденным за эти два дня. «Я был на многих предприятиях, работающих в сфере сельского хозяйства по всему миру, и то, что я увидел здесь, меня потрясло, — признался глава египетской делегации. — Это огромный цикл — от производства семян до применения технологий защиты растений, основанных на собственных препаратах. Уверен, что будущее в Египте — за “Щелково Агрохим”, а не за европейскими компаниями». Эти слова египетского партнера зал встретил аплодисментами. «Египет будет расти вместе с нами», — подытожил выступление коллеги Салис Каракотов.





Глава делегации Египта господин Ибрагим





Каждый гость фестиваля получил фирменный подарок в честь юбилея компании





Журналисты орловских СМИ — частые гости фестиваля





Омская делегация на АгроФестивале BETAREN





Вот это кукуруза!



Подробный материал с АгроФестиваля BETAREN читайте в сентябрьском выпуске журнала Betaren Agro.

