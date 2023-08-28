Новый дилерский центр в Воронежской области

«Ростсельмаш»

Компания «Агропромснаб» — официальный партнер «Ростсельмаша» — открыла двери для аграриев Воронежской области в новый дилерский центр





В преддверии официального открытия ДЦ состоялась встреча губернатора региона Александра Гусева и первого заместителя генерального директора, директора центра продаж, маркетинга и сервиса компании «Ростсельмаш» Алексея Швейцова. На встрече стороны обсудили организацию работы нового центра и обновление машинно-тракторного парка в регионе. Губернатору был вручен памятный подарок от компании — модель зерноуборочного комбайна RSM 161.



Введение в строй современного центра поднимет обслуживание техники и ее поставки на более высокий уровень. Дилерский центр построен по стандарту «Ростсельмаш» и соответствует концепции «Три S», что означает — продажи, сервис и запчасти в одном месте.







Центр оснащен зонами продаж полнокомплектной техники и запасными частями, зоной работы с клиентами и комнатой обучения. Склад запасных частей разместился на площади 500 кв.м. Мощность хранения склада составляет 5000 позиций на сумму 350 млн руб.



Сервисная зона имеет общую площадь в 520 кв.м. Здесь расположены три стационарных поста для предпродажной подготовки и сложного ремонта техники. Также в сервисной зоне выделен участок по агрегатному ремонту двигателей.







Для технического обслуживания сформировано 17 мобильных сервисных экипажей — автомобилей основного назначения, оснащенных всем необходимым оборудованием и инструментом по стандарту компании. Это позволит обеспечить гарантийное обслуживание более 300 агромашин, эксплуатируемых конечными потребителями Воронежской области.



Кроме того, на территории расположено отдельно стоящее здание мойки сельхозтехники, осуществляющей мойку круглогодично.



Спрос на современную технику «Ростсельмаш» у воронежских аграриев стабильно растет. Высокая динамика закупок по отношению к предыдущим годам наблюдается в сегменте зерноуборочных комбайнов. Сегодня на полях области работает свыше 1000 сельхозмашин, поставленных за пять с половиной лет. В том числе более 800 зерноуборочных комбайнов и более 200 тракторов.





