«Агрорусь-2023»

Какие новинки для российского рынка приготовили производители из КНР, чем удивят белорусские предприятия, зачем агропромышленной сфере нужны беспилотники, почему сельское хозяйство — передовая отрасль в плане цифровизации и импортозамещения, как стать сельским туристом в Черногории: это и многое другое из жизни АПК России, стран ближнего и дальнего зарубежья вы узнаете только на выставке «Агрорусь-2023» с 30 августа по 1 сентября в «Экспофоруме»

Тема международного сотрудничества — одна из ключевых в сегодняшней повестке дня. Поэтому впервые на выставке свои достижения представят более 10 компаний из Китая. Для российского рынка КНР предлагает промышленные сушилки зерна и комбикормов, пищевое оборудование, комплектующие для сельскохозяйственной техники и многое другое.



Традиционным участником «Агроруси» станет Республика Беларусь. Компании из Минской, Могилевской и Витебской области не только готовят технические новинки, но и везут в Петербург эксклюзивные белорусские угощения.



Коллективные стенды с достижениями представителей агропромышленного сектора продемонстрируют Санкт-Петербург, Новосибирская и Брянская области, Севастополь, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, а также Ленинградская область.



Масштабная экспозиция 47-го региона включает сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства всех 17 районов. Кроме того, Ленобласть представит большая официальная делегация во главе с губернатором Александром Дрозденко и руководителем Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко.



Всего в выставке примут участие свыше 250 компаний из трех стран и 20 регионов России.



На стендах — сельскохозяйственная и агропромышленная техника и оборудование, пищевая продукция, IT-решения для АПК, минеральные и биологические удобрения, гидравлические системы, полимерные материалы, торфяные субстраты для профессионального выращивания растений, микробиологическая продукция, БАДы и пищевые добавки, сельскохозяйственные беспилотники, в том числе для борьбы с борщевиком, научные разработки и многое другое.



Конгрессная программа тематически дополняет и расширяет выставочную экспозицию.

Среди ключевых треков:



цифровизация в сельском хозяйстве;



экспорт продукции агропромышленного комплекса;



решение кадровых вопросов в сфере АПК;



импортозамещение в сельскохозяйственной отрасли;



актуальные проблемы АПК;



современные тенденции развития профессионального аграрного образования.



Международный вектор продолжит конференция «Развитие сельского хозяйства и агропромышленности БРИКС и БРИКС+». Образование и научные достижения России обсудят на Региональном форуме совета молодых ученых «Потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК». В I Международном форуме «Сельский туризм как вектор социально-экономического развития территорий» примут участие представители Черногории.



Конкурс «Золотая медаль» под эгидой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации выявит лучших производителей и поставщиков услуг в агропромышленной сфере. К участию допускаются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства, частные лица, научно-исследовательские организации. Два дня на выставке будет работать Центр деловых контактов (ЦДК) — лучшая возможность найти новых партнеров, поставщиков и клиентов. ЦДК — это прямые переговоры производителей и закупщиков в уютной непринужденной атмосфере. 30 августа новые предложения ищут крупные рестораны и торговые сети, 31-го — агропромышленные предприятия.



1 сентября на «Агроруси» пройдет День первокурсника Санкт-Петербургского аграрного университета, а накануне состоятся День Ленобласти и День садовода. Лучшие садоводы Петербурга получат правительственные награды.



«Агрорусь» - это еще и грандиозный праздник урожая и яркие гастрономические впечатления для всех. Поэтому с 25 августа по 3 сентября на большой парковке «Экспофорума» гостей ждут сразу две сельскохозяйственные ярмарки («Агрорусь» и ярмарка Ленобласти), экспозиция сельскохозяйственной техники и выставка-продажа «Православная Русь».



Только на нашей ярмарке — эксклюзивные фермерские сыры, сезонные дикоросы, овощи, фрукты, рыба, мясо, саженцы, а также море меда с любимым конкурсом «Народная дегустация» (определит лучший мед ярмарки). Все дни ярмарки гостей будут радовать концертно-развлекательная программа и развлечения для детей.



Ждем вас на выставке и ярмарке «Агрорусь» в «Экспофоруме»!

