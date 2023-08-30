Пшеница завершила дистанцию на орошении и богаре

Агрополигон «Приволжье»

Сорок опытных делянок с пшеницей убрали на агрополигоне «Приволжье». Опыты проводили с твердыми сортами, на орошении и богаре

Накануне ученые Самарского НИИ им. Тулайкова провели учет засоренности посевов: посчитали, взвесили, а теперь при подведении итогов сравнят эффективность работы разных схем защиты и питания.



Главный агроном агрополигона Юрий Майоров вместе с экспертами оценивает состояние растений:



— Мы непосредственно в поле проводили и весовой контроль, и замер влажности. На богарных участках влажность от 12 до 13%, на орошении — чуть больше. Как раз приемлемо для уборки. Здесь применялись препараты, которые либо укорачивают, либо удлиняют вегетацию. Так что говорить о результатах опытов пока рано, главным результатом будет качество зерна.







Шесть сортов пшеницы были представлены на агрополигоне «Приволжье». Из них два — самарской селекции. Руководитель семенного направления компании «Сев-07» Рашит Акиров контролирует уборку уже второй культуры на агрополигоне:



— Мы представляли здесь два сорта твердой пшеницы: Безенчукская золотистая и Безенчукская крепость. Наша компания использует их не только для производства семян, но и в производственных посевах и получает достойные результаты. Кстати, на опытах с ячменем во время уборки наш сорт Пересвет тоже показал очень достойный результат — самую большую урожайность.



Уже сейчас агрополигон готовится к финишу еще двух культур: 70 опытов проводилось на кукурузе и 170 — самый масштабный эксперимент — на сое.

