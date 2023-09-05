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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выбраковочный баланс. Как правильно обновлять маточное стадо на свинокомплексах

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Выбраковочный баланс. Как правильно обновлять маточное стадо на свинокомплексах
«Агроэко»
Выбраковочный баланс. Как правильно обновлять маточное стадо на свинокомплексах
«Агроэко»

Регулярное обновление маточного стада свиней — залог повышения качества поголовья и количества отнятых поросят с репродуктора в течение года. Своевременный ввод ремонтных свинок позволяет беспрерывно выполнять план осеменения, а также обеспечивает оптимизацию циклов опоросов маточного стада. От того, насколько правильно сформирована система поголовья и какие технологии используются, зависят производственные и экономические результаты деятельности предприятий. Об особенностях обновления маточного стада на свинокомплексах «Агроинвестору» рассказали эксперты компании «Мегамикс» — директор департамента свиноводства Сергей Кугай и главный технический специалист Елена Херувимских

АИ: Почему важно обновлять маточное поголовье свиней? 

С.К.: На товарном репродукторе свиноводческого предприятия должно быть необходимое количество пригодных для осеменения ремонтных свинок, которые будут задействованы в производстве до пяти циклов и более. Обычно это 8-12% маточного стада, что дает от 40 до 50% замены стада в год. Нарушение стандартов селекции может привести к большому проценту выбраковки, падежу свиноматок, снижению продуктивности животных и падению производственных показателей предприятия в целом. Именно поэтому для достижения целевых показателей воспроизводства необходим постоянный ремонт свинками основного стада, за счет выбраковки старых, непродуктивных животных и из-за падежа свиноматок. 

АИ: Что будет, если обновлять маточное поголовье недостаточно часто?

Е.Х.: При недостаточной выбраковке производственные показатели свинофермы (количество живорожденных поросят, их вес при рождении, среднесуточный привес, сохранность) будут падать, так как с возрастом продуктивность свиноматок снижается. Однако повышенная выбраковка свиноматок может также оказать негативный эффект, как и недостаточная. В этом случае будет требоваться большее количество ремонтных свинок для восполнения потерь, стадо становится более молодым, что влечет за собой ряд проблем.

АИ: Каких, например?

Е.Х.: Во-первых, низкий вес поросят при рождении и слабый иммунитет, так как молозиво свинки менее насыщенно антителами, нежели у основной свиноматки. Во-вторых, дополнительные расходы, так как стоимость ремонтной свинки окупается только ко второму или третьему циклу (зависит от стоимости животного, кормов, программы вакцинации и прочего). В-третьих, снижение количества поросят, увеличение мертворожденных, более высокий уровень падежа до отъема в итоге приведут к сокращению числа товарных свиней на свиноматку в год. 

С.К.: Важно соблюдать необходимый баланс, выбраковка — это инструмент, которым нужно пользоваться умело. 

АИ: Как дорого обходится обновление маточного поголовья свиней (в расчете на определенное количество голов)?

С.К.: Основные затраты на ввод ремонтного поголовья включают стоимость ремонтного поголовья и затраты на кормление. По состоянию на середину августа одна ремонтная свинка F1 стоила 22 тыс. руб. с НДС. Что касается кормов, то при покупке ремпоголовья в возрасте 120 дней до выхода на опорос потребуется еще в среднем 240 дней. При средневзвешенном потреблении корма 3 кг в день затраты на кормление составят около 8,5 тыс. руб. на одно животное. Кроме этого, необходимо учитывать ветеринарные затраты и затраты на содержание (энергия, персонал, обслуживание и так далее).


АИ: Что ждут собственники предприятий, обновляя поголовье? 

С.К.: При обновлении маточного поголовья, как правило, ожидается повышение продуктивных показателей стада, таких как многоплодие, сохранность, снижение расхода корма на килограмм привеса, увеличение среднесуточных привесов и количество сданных товарных свиней на свиноматку в год. Все это в итоге приводит к увеличению прибыли свинокомплекса. 

АИ: Могут ли не оправдаться эти ожидания и почему?

С.К.: Ожидания, конечно, могут не оправдаться, в первую очередь из-за допущения различных ошибок при вводе ремонтного молодняка в стадо. Среди самых частых можно выделить недостаточное или избыточное количество вводимого молодняка, неправильное кормление свинок (влечет за собой осеменение их в неудовлетворительной кондиции), неправильные адаптация и акклиматизация, содержание и подготовка к осеменению и прочее.

АИ: А приходилось ли вам на практике сталкиваться с такими ошибками?

Е.Х.: Конечно! Приведу пример. Оптимальные показатели для осеменения: вес — 135-160 кг, возраст — 220-250 дней, толщина шпика — 12-14 мм. Минимальные же показатели: возраст — 210 дней, а вес — 135 кг. Когда мы начинали работать с одним из наших клиентов, ремонтные свинки на данном предприятии имели низкий среднесуточный привес (менее 550 г от рождения до осеменения), свинки вводились в стадо на 40-42-й неделе жизни, только к этому дню достигая целевого веса. Мы сбалансировали рационы, дали ряд рекомендаций по кормлению, содержанию и подготовке свинок к осеменению. При помощи этих мер удалось добиться ввода свинки в стадо на 33-35-й неделе жизни, с оптимальными кондициями и статусом здоровья. В результате на производстве не только сократилось количество непродуктивных дней животных, но и получилась значительная экономия на расходе кормов. Ведь на одну свинку до осеменения перерасход корма составлял примерно 147 кг, при средневзвешенной стоимости 11,85 руб./кг без НДС, экономия составила 1741,95 руб. на свинку, а при вводе в стадо 280 голов — это 487, 7 тыс. руб.!

С.К.: Был у нас и такой пример, когда при вводе негативных ремонтных свинок в позитивное по респираторно-репродуктивному синдрому свиней стадо и при неправильной адаптации и акклиматизации животных на предприятии возникла вспышка заболевания. Это повлекло за собой огромные экономические потери, выраженные в падении продуктивности свиней и других производственных показателей. Так, количество абортов и мертворожденных поросят в стаде увеличилось до 12%, а отход на опоросе и доращивании — до 30%. Кроме того, сократились среднесуточные привесы на откорме — с 830 г до 650 г.

Отсюда вывод — необходимо правильно работать с ремонтной свинкой до и после осеменения. Тогда она проживет продуктивную жизнь и окупит вложенные в нее средства.

«МегаМикс» 

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