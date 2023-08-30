«Экспофорум»

30 августа в «Экспофоруме» состоялось пленарное заседание Регионального форума совета молодых ученых в формате панельной дискуссии на тему «Основные тренды развития потенциала молодых ученых в АПК»

Профессор, член-корреспондент РАН, директор Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства (ИАЭП), доктор наук Александр Брюханов рассказал о глобальной проблеме дефицита продовольствия.



«Если взять медицинские нормы по полноценному потреблению продуктов питания, в среднем по планете мы менее чем на 50% обеспечиваем потребности. Понятно, что ситуация в разных странах разная, где-то переедают, где-то голодают», — сказал Брюханов.



Так, в мире производится 850 млн т молока в год (290 г в сутки на человека при норме в 700 г), 115 млн т свинины (35 г/чел в сутки при норме 80 г/чел в сутки), 135 млн т мяса птицы (46 г/чел в сутки при норме в 100 г/чел в сутки), 1 трлн 360 млрд яиц (0,5 яйца на человека в сутки при норме в 0,8 яйца на человека).



«Самое печальное, что при такой статистике в некоторых странах до 40% произведенной сельхозпродукции утилизируется из-за неэффективных экономических схем реализации», — продолжает Брюханов.



По словам ученого, для решения этой проблемы необходимо усиливать междисциплинарное взаимодействие. Сельское хозяйство — не просто сфера, которая объединяет ученых множества разных специальностей, это стратегическая отрасль для всей планеты. Более 37% процентов всей суши сейчас занято в сельском хозяйстве. Более 70% всего мирового расхода пресной воды — сельскохозяйственные нужды.



Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, директор Научно-исследовательского института сельскохозяйственной биологии, доктор биологических наук Виктор Цыганов также отметил важность междисциплинарных исследований и рассказал, какие разработки ведет его Институт для решения проблемы с нехваткой продовольствия.



«Мы создаем микробные препараты, которые бы повышали урожайность и стрессоустойчивость растений, разрабатываем биоудобрения, на которые нанесены микроорганизмы. Такие удобрения дороже обычных, но повышают урожайность на 30%. Если развиваться в этом направлении, мы сможем решить еще и экологическую проблему, снизив использование азотных удобрений. На их производство расходуется до 30% мировой энергии», — сказал Цыганов.



Доктор биологических наук отметил, что новые направления появляются и в генной инженерии, в частности — геномное редактирование. Оно помогает избегать тех проблем, которые возникают при классической технологии ГМО.



Профессор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат химических наук Ирина Тимофеева посетовала, что бизнес редко обращается к науке для решения конкретных задач, и отметила, что выступает против тенденции химического синтеза продуктов питания.



«Для меня задача химика в сельском хозяйстве — анализ продуктов питания, пищевых добавок, кормов, медикаментов. Химия должна быть гарантом соответствия качества продукции всем необходимым требованиям», — сказала Тимофеева.



Доцент кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева» Виктор Малородов заявил, что растительное мясо и мясо, созданное с помощью химического синтеза, никогда не заменит натуральную продукцию, так как сильно уступает по вкусовым качествам.



По его словам, в аграрной сфере формируется новая профессия — агросистемный администратор. Он должен обладать знаниями по всей цепочке операций от производства посева зерновых культур, до его производства, логистики и продажи.



Директор Центра цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» Артем Шевчук рассказал о работах по вовлечению земель в сельхозоборот. С советского периода в России осталось более 50 млн га невовлеченных земель. Они либо заросли, либо вообще потеряны. Этот потенциал необходимо восстанавливать.



Региональный форум совета молодых ученых «Потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК» проходит в рамках 32-й Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2023» с 30 августа по 1 сентября. Его организатором выступает Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и АНО «СоБытие» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

