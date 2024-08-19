«Сибагро»

По итогам 2023 года спрос на цифровые решения в сфере АПК вырос практически на треть. В сегменте сервисов на основе нейросетей и компьютерного моделирования рост составил 50%. Такие технологии применяет «Сибагро» — компания запустила два пилотных проекта по использованию дронов на своих полях

Беспилотники помогают мониторить посевы. Фотографии, сделанные дронами, анализируют при помощи системы «АссистАгро». Нейросеть определяет тип сорняков и фенофазу развития сельхозкультур. Исходя из этого, система рекомендует агроному, какие средства и в каком количестве лучше всего применить на конкретном участке поля.



Второе направление — использование беспилотников для опрыскивания полей средствами защиты растений. Такой способ внесения значительно эффективнее в тех случаях, где наземный опрыскиватель не справляется из-за ландшафта или погодных условий. Дрон более мобильный, энергоемкий и во время работы не мнет сельскохозяйственные культуры в отличие от прицепной техники, а скорость обработки достигает до 11 га/час.



Управляют беспилотными летательными аппаратами сотрудники растениеводческих служб «Сибагро», которые прошли теоретическое и практическое обучение.



Результаты эксперимента оценят в конце сезона. Исходя из сделанных выводов будет принято решение о масштабировании полученного опыта.

