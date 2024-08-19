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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Беспилотники — будущее аграрной отрасли: опыт «Сибагро»

Новость компании

Беспилотники — будущее аграрной отрасли: опыт «Сибагро»
«Сибагро»
Беспилотники — будущее аграрной отрасли: опыт «Сибагро»
«Сибагро»

По итогам 2023 года спрос на цифровые решения в сфере АПК вырос практически на треть. В сегменте сервисов на основе нейросетей и компьютерного моделирования рост составил 50%. Такие технологии применяет «Сибагро» — компания запустила два пилотных проекта по использованию дронов на своих полях

Беспилотники помогают мониторить посевы. Фотографии, сделанные дронами, анализируют при помощи системы «АссистАгро». Нейросеть определяет тип сорняков и фенофазу развития сельхозкультур. Исходя из этого, система рекомендует агроному, какие средства и в каком количестве лучше всего применить на конкретном участке поля.

Второе направление — использование беспилотников для опрыскивания полей средствами защиты растений. Такой способ внесения значительно эффективнее в тех случаях, где наземный опрыскиватель не справляется из-за ландшафта или погодных условий. Дрон более мобильный, энергоемкий и во время работы не мнет сельскохозяйственные культуры в отличие от прицепной техники, а скорость обработки достигает до 11 га/час. 

Управляют беспилотными летательными аппаратами сотрудники растениеводческих служб «Сибагро», которые прошли теоретическое и практическое обучение. 

Результаты эксперимента оценят в конце сезона. Исходя из сделанных выводов будет принято решение о масштабировании полученного опыта.

«Сибагро»

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