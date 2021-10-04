Цифровизация как неизбежность. Какие digital-решения использует агросектор

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

АПК входит в число отраслей, подлежащих цифровой трансформации, однако пока по уровню внедрения IT-решений он отстает от других направлений экономики. Среди причин — неготовность инфраструктуры и отсутствие квалифицированных кадров. Кроме того, далеко не у всех аграриев есть деньги на новые технологии. Однако тем, кто останется в стороне от процесса цифровизации бизнеса, грозит потеря конкурентоспособности

Цена неверных решений в сельском хозяйстве очень высока, нередко это может грозить серьезным ущербом вплоть до потери всего урожая или стада скота. Чтобы снизить риск ошибок, аграрии все активнее используют инструменты цифровизации на разных этапах работы. С 2019 года в России реализуется разработанный Минсельхозом проект «Цифровое сельское хозяйство». Он предполагает, что до 2024 года в стране начнет работать одноименная платформа, которая будет включать данные о ресурсах сельского хозяйства (например, о землях сельхозназначения, численности скота, наличии сельхозтехники) — это необходимо для планирования и прогнозирования рисков. Модуль «Агрорешения» призван повысить производительность труда и сократить затраты на ГСМ, удобрения и электроэнергию минимум на 20%. Также, согласно проекту, 50% специалистов отрасли должны научиться работать с цифровыми продуктами и технологиями.



Россия в аутсайдерах



Согласно докладу «Индикаторы цифровой экономики 2021», в 2019 году индекс цифровизации и интенсивности использования цифровых технологий в сельском хозяйстве составлял всего 23 условных единицы (24 — в животноводстве, 21 — в растениеводстве) — это минимальное значение по всей экономике, где средний показатель — 32. В целом по стране уровень инновационной активности, по данным Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, составляет всего 10,8%. Это выше, чем в прошлом году (9,1%), но катастрофически ниже, чем в развитых странах, где значение варьируется от 30% до 50%, сравнивает директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ Александр Чулок.



Хотя темпы развития AgTech (Agricultural Technologies) в России и внушают оптимизм, отечественный рынок остается в догоняющей позиции: наша страна занимает 15-е место в мире по степени цифровизации сельского хозяйства, говорит гендиректор Digital Agro Сергей Колосков. «По внедрению технологий в сельском хозяйстве Россия в три раза отстает от Германии и Франции и в четыре — от США. По оценкам аналитического центра Минсельхоза и McKinsey, в растениеводстве на различных этапах работы теряется около 40% урожая. По данным Фонда развития интернет-инициатив, в сегменте растениеводства цифровизацией охвачено максимум 10% посевных площадей», — рассказывает он. Таким образом, в России остается большой задел для внедрения технологий цифрового сельского хозяйства, а эффект низкой базы позволит достичь ожидаемого федеральным правительством «квантового скачка» в продуктивности российского сельского хозяйства за счет массового внедрения последних разработок AgTech, полагает Колосков.



Цифровизация российского АПК идет очень медленно: по разным оценкам, не более чем в 10% хозяйств внедрены цифровые технологии, в то время как в США и странах Европы показатель составляет 60-80%, соглашается аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. «Объем инвестиций аграриев в информационные технологии очень низкий, своих научных разработок и патентов сравнительно немного, также в сельском хозяйстве не хватает IT-специалистов», — отмечает она.



Отставание нашего агросектора по уровню внедрения цифровых решений от Европы и США значительное, многие производители используют лишь отдельные элементы цифрового оборудования или не используют вовсе. Однако с 2018 года, когда АПК был включен в перечень отраслей, подлежащих цифровой трансформации, появилось большое количество качественных отечественных IT-решений, которые конкурируют с иностранными, обращает внимание руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера ВШЭ Сергей Косогор. В том числе благодаря господдержке через институты развития создан необходимый задел, который способен обеспечить цифровую трансформацию отрасли и позволить осуществить перевооружение отечественного АПК, уверен он.







Несмотря на нынешнее отставание по уровню цифровизации сельского хозяйства, в ряде технологических направлений наша страна имеет потенциал и все шансы быть в лидирующей группе, например в части внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) — в России одна из лучших в мире школ ИИ, подчеркивает руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot Юрий Минкин. При этом, по его словам, заметных отличий в плане активности использования цифровых решений в животноводстве и растениеводстве нет: все зависит от конкретного предприятия. «Если предприятие вкладывается в развитие, учитывает отраслевые тренды, своевременно реагирует на вызовы, оно, безусловно, использует новые цифровые решения, которые позволяют повысить эффективность бизнес-процессов», — комментирует Минкин.



Уровень цифровизации АПК в России очень разнородный — он наглядно отражает многоукладность сектора, оценивает Чулок. Есть предприятия — как правило, это крупные агрохолдинги — у которых даже по мировым меркам очень высокий уровень цифровизации и роботизации. Обычно эти компании ориентированы на работу с требовательным конечным потребителем, на экспорт: чтобы конкурировать на международных рынках, необходимо быть технологически модернизированным, поясняет он. С другой стороны, в стране много малых фермерских хозяйств, которые пока не могут себе позволить масштабное применение цифровых технологий.



«Однако наши исследования показали, что потенциальный спрос на них со стороны предприятий АПК достаточно высок. Так, даже небольшие хозяйства проявляют интерес к цифровым решениям, позволяющим наглядно и быстро снизить их издержки, найти и расширить рынки сбыта, — рассказывает Чулок. — Это и технологии, связанные с высокоскоростным доступом к Интернету, системы мониторинга, видеонаблюдения и контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, автоматизированная сельхозтехника, электронные карты полей, технологии, использующие анализ больших данных и нейросети для „умного“ внесения удобрений». Хотя надо понимать, что инвестиции в новые технологии, в том числе цифровые, могут себе позволить далеко не все из-за их большой стоимости, высоких рисков и нехватки квалифицированных кадров, добавляет он.



Каныгина тоже считает, что цифровые технологии в основном могут себе позволить представители крупного бизнеса, поскольку они достаточно дорогостоящие, хотя теоретически быстро окупаются. «Техника и оборудование для точного земледелия в основном иностранные, не говоря о софте, датчиках, навигационных системах. Для сегмента малого и среднего агробизнеса издержки высоки, а срок окупаемости пока не ясен. Кроме того, не каждое хозяйство может позволить себе программу переобучения сотрудников или наем специалистов необходимой квалификации. Также не везде в сельской местности есть необходимая инфраструктура для работы цифровых технологий», — перечисляет она. Однако даже при имеющихся сложностях крупный и средний бизнес предпринимает усилия для цифровой трансформации, поскольку в современных условиях цифра и искусственный интеллект помогают решать задачи производства, переработки, изучения маркетинговых предпочтений и доставки продукции, уверен Косогор.



При этом внедрение цифровых технологий актуально для любых хозяйств независимо от масштаба бизнеса, подчеркивает Колосков, поскольку использование систем AgTech позволяет сократить количество вносимых удобрений и средств защиты растений на 15-40% без потери эффективности, а также сократить потребление электроэнергии и воды на 10-25%. При этом технологии точного земледелия позволяют одновременно увеличить урожайность на 5-40% в зависимости от изначальных условий и агрокультур, сравнивает он.



Искусственный интеллект в помощь бизнесу Александр Соломенников, директор «Продо Птицефабрика Калужская» Вопрос цифровизации и искусственного интеллекта я рассматриваю сугубо в прикладном порядке — в направлении операционной скорости обработки данных. Чтобы понять, какое будущее у ИИ в нашей отрасли, необходимо определиться, какие данные мы должны обрабатывать и что с ними на выходе делать. Ведь нужно будет принимать те или иные решения, а не просто накапливать цифровой пласт информации. При этом важно понимать глубину декомпозиции анализа данных, и самое главное — это выработка критериев оценки процесса, их важности, а это может делать только человек. ИИ не способен учитывать и планировать факторы, которых нет, но которые могут появиться в результате экономических, политических, природных, техногенных, финансовых изменений. Создать алгоритм обработки данных и анализировать миллионы операций, помогая лицу, принимающему решения, — вот в этом и заключается основная прикладная задача ИИ. А также в поиске оптимального управленческого решения для человека с помощью алгоритма обработки данных в условиях неопределенности, с постоянным контролем и вводом новых возможных факторов влияния на бизнес-процессы.

Что популярно у аграриев



Переход на новые технологии во все времена обуславливался необходимостью использования более эффективных средств производства, которые позволяли быстрее и качественнее решить ту или иную задачу. В агросекторе это увеличение отдачи от обрабатываемых земель, повышение эффективности процессов, сокращение издержек, комментирует Минкин. «Поэтому в свое время лошадей с плугами заменили тракторы, на смену крестьянам с серпами и косами пришли комбайны и т. д. То же самое происходит и сейчас. Во всем мире идет четвертая промышленная революция, на смену традиционных для нас технологий приходят новые, основу которых составляют системы искусственного интеллекта, Big Data, интернета вещей и другие, — рассказывает он. — Те предприятия, которые не успеют перейти на новые технологии, через относительно короткий срок станут неконкурентоспособными. Так что цифровизация отрасли — это необходимость».



Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор выделяет два типа цифровых решений. Первый — это отдельная технология, например, в растениеводстве это дроны, беспилотная техника, датчики контроля топлива и т. д. Второй тип — это ERP-система, которая позволяет интегрировать все бизнес-процессы и объединить финансовую и производственную части. «Подобный сервис дает возможность собственнику компании видеть весь процесс, оценивать эффективность или неэффективность внедряемых технологий, отслеживать, есть ли проблемы на каждом этапе бизнес-цепочки», — поясняет она.



На рынке есть готовые SaaS-решения, их использование чаще всего подразумевает формат подписки. Если же компания решает пойти по пути разработки собственного продукта, то нужно учитывать, что, кроме высокой стоимости разработки, ей нужно будет регулярно нести дополнительные расходы: IT-поддержка, хранение данных и т. д. , рассказывает Крейтор.



Косогор называет несколько наиболее популярных в АПК направлений цифровизации: точное сельское хозяйство (навигационные и геоинформационные системы, контроль техники, дифференцированное внесение удобрений и т. д.), использование беспилотных летательных аппаратов, AIoT-платформы/приложения (контроль данных, поступающих с датчиков, техники и других устройств). В целом цифровизация аграрного сектора нивелирует его недостатки, связанные с потерями урожая при выращивании, сборе и хранении, позволяет оперативно проводить мониторинг посевов, обновлять карты полей для налаживания систем навигации, уменьшать хищения, а также оперативно продавать продукцию или оформить меры господдержки, перечисляет Косогор.



Однако внедрение таких решений требует в том числе постоянного внимания специалистов к их использованию. Необходимы квалифицированные штатные сотрудники или сопровождение специалистов-разработчиков, акцентирует внимание он. «Специалисты необходимы для того, чтобы устранять сбои или обеспечивать сохранность информации, поэтому большинство российских компаний часто использует элементы цифровых решений для контроля конкретной задачи, а, к примеру, ERP-системы, которые позволяют контролировать большинство производственных процессов, чаще применяют крупные игроки, которые могут обеспечить кадровый потенциал и создать необходимую инфраструктуру для полноценного использования имеющихся цифровых решений», — отмечает он.



Кроме ERP-систем, большим спросом пользуется e-com: выстраивание онлайн-маркетинга, таргетированная реклама, «умный офис» или «умный склад» — это стало очень актуально в условиях пандемии, продолжает Крейтор. «Отдельное направление, которое, на наш взгляд, будет набирать обороты, — это аналитика больших данных и использование искусственного интеллекта. Мы наблюдаем высокую заинтересованность клиентов в этих решениях и готовность идти в самостоятельную разработку», — добавляет она.



Чулок говорит, что успешные примеры использования цифровизации есть во всех подсекторах АПК — это и точное земледелие, и роботизированные фермы и теплицы, технологии блокчейна, обеспечивающие полную транспарентность продукции АПК, сенсоры, включая нано- и биосенсоры, интегрированные с интернетом вещей (IoT) и позволяющие осуществлять опережающий мониторинг заболеваний растений и животных, интеллектуальный анализ больших данных, в т. ч. пространственных.



Сейчас в России активно распространяются технологии точного земледелия, они включают анализ спутниковых снимков, планирование сельскохозяйственных работ, использование датчиков для анализа земли, погоды и работы техники. По словам Колоскова, такие технологии сравнительно недороги во внедрении и быстро дают заметную экономическую эффективность. Также популярны технологии для управления техникой и контроля ее работы. Однако только около 5% фермеров используют технологии спутникового анализа полей, а также исследования полей с помощью дронов, говорит он. «Еще можно отметить популярность систем управления фермерским предприятием, автоматизированных метеостанций и модулей контроля сельскохозяйственной техники», — добавляет Колосков. В то же время он отмечает, что аграрии в целом слабо склонны тестировать новые технологии: во-первых, сказывается нехватка свободных средств, которые можно инвестировать в инновационные инструменты, во-вторых, приходится учитывать существующие кадровые проблемы и сложность обучения сотрудников работе с новыми технологиями.



Риск нового «феодализма» Александр Чулок, директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Судьба любой современной технологии заключается в том, что со временем ее стоимость снижается. Поэтому в перспективе пяти лет цифровые решения будут становиться все более доступными. Кроме того, будут создаваться более комплексные решения, покрывающие все стадии от проектирования и создания продукта до его доставки в сети и утилизации. При этом нам необходима комплексная политика по использованию цифровых технологий и обеспечению к ним доступа. Например, цифровые экосистемы позволяют получать доступ к поставщикам, решать логистические вопросы, оказывать консультации. Однако во всем мире к этим системам относятся очень внимательно: как только создатель такой экосистемы получит клиента, он не захочет его отпускать, и трансакционные издержки от перехода из одной экосистемы в другую могут быть очень высоки. Есть риск появления новой «феодальной» системы ввиду того, что уйти из одной экосистемы в другую будет очень дорого. В перспективе компании постепенно начнут переходить от тотальной цифровизации к умной, тогда как сейчас они не всегда полностью просчитывают плюсы и минусы цифровизации. В итоге возникает много проблем, связанных с комбинацией различных систем и их взаимодействием друг с другом.

Опыт бизнеса в растениеводстве



Агрохолдинг «Степь» в этом году создал так называемого «цифрового двойника» хозяйства, то есть полностью автоматизировали цепочку возделывания агрокультур, начиная от планирования структуры посевных площадей и заканчивая уборкой и учетом урожая. «Этот опыт мы внедрили на одном из наших хозяйств, а теперь будем масштабировать на всю компанию», — поясняет гендиректор «Степи» Андрей Недужко. Также у компании есть несколько флагманских разработок, внедренных в производство в масштабах всего агрохолдинга. Например, облачный сервис «История поля», который хранит оцифрованные карты полей. С его помощью можно собирать и анализировать всю информацию по каждому полю: от работы техники на земле до характеристик почвы. Другой сервис — «Система прогнозирования и анализа производства» — с применением искусственного интеллекта формирует структуру севооборота, рассчитывает маржинальность возделывания агрокультур, их урожайность, а также определяет, какие из них будут востребованы на рынке.



«Множество технологических операций в „Степи“ выполняют квадрокоптеры, которые в этом году доказали свою эффективность при обработках подсолнечника, когда традиционные опрыскиватели не могут быть использованы. Мы также ведем работу по оснащению комбайнов и тракторов беспилотными комплексами, что позволяет избавиться от человеческого фактора при выполнении технологических операций», — говорит Недужко. По его оценке, проводимая автоматизация процессов в растениеводстве исключает вероятность человеческих ошибок, которые могут снижать урожайность до 5%. Искусственный интеллект помог компании рассчитать оптимальную структуру посевов на этот год, которая позволит заработать дополнительно около 300 млн руб. OIBDA. Другой пример, IT-платформа для закупок, созданная программистом агрохолдинга, позволяет экономить не менее 40 млн руб. в год, делится топ-менеджер.







Цифровые технологии напрямую влияют на качество работ, сроки операций, снижение издержек, а в конечном счете — на прибыль компании, поэтому «Август-Агро» внедряет их с самого начала реализации проекта, рассказывает гендиректор компании Айдар Галяутдинов. «У нас масштабные производства, территориально удаленные друг от друга. Естественно, возникает потребность в централизованном управлении активами и оперативном мониторинге ситуаций как в полях, так и на фермах, — делится он. — Цифровых решений для этого на современном рынке представлено достаточно. Мы применяем системы онлайн-мониторинга полей и farm management, программы управления сельхозпроизводством, решения для приборов вождения на сельхозтехнике, метеостанции и бухгалтерские программы. На новых фермах роботизированное доение сопровождается комплексным программным обеспечением, связанным с программами управления стадом, раздачей рационов и племенного учета». Элементы большинства программ интегрируются друг с другом, что позволяет получать целостную картину для принятия производственных и управленческих решений, добавляет он.



В планах «Август-Агро» — развитие широкого спектра цифровых решений. Главный вектор, по словам Галяутдинова, будет направлен на технологии точного земледелия, дифференцированной обработки полей: такие сервисы позволяют минимизировать издержки и повышать урожайность полей. «Что касается животноводства, то на новых мегафермах весь необходимый сегодня набор решений мы приобрели. Теперь стоит задача связать их в единую систему», — отмечает он. При этом, прежде чем активно внедрять те или иные решения, компания обязательно их тестирует, проводит «обкатку» на точечных участках, анализирует недостатки и преимущества, считает экономику. «Масштабируем на всю структуру только понятные и полезные технологии. Это позволяет избежать разочарований, потери времени и ненужных затрат», — добавляет Галяутдинов.



«Степь», прежде чем инвестировать в то или иное цифровое решение, смотрит на практику их применения и анализирует опыт коллег-аграриев. «Однако удачную практику также надо строго дифференцировать. Например, мы смотрим международный опыт и видим, что технологии, которые эффективны для зарубежных фермеров на 100-200 га, не дают результатов для российских производителей в масштабах сотен тысяч гектаров, — обращает внимание Недужко. — Такой подход и качественная экспертиза позволяют нам делать безошибочный выбор и инвестировать только в суперприбыльные проекты, которые не дают сбоев».



Цифровые решения в той или иной степени непрерывно внедряются во всех сегментах бизнеса, которыми управляет «АФГ Националь». Основные цели — выработка своевременных эффективных решений, оптимизация процессов, экономия ресурсов, снижение рисков, прозрачность и контроль на всех этапах производства, рассказывает первый заместитель гендиректора холдинга Андрей Белянкин. «За годы работы мы внедрили немало цифровых технологий на своих производственных площадках: цифровое картирование площадей с помощью дронов, мониторинг полей, в т. ч. с использованием индекса NDVI, полевые аккумуляторные метеостанции, передающие данные с полей онлайн, датчики на сельхозтехнике, измеряющие ряд параметров — от местоположения на поле до расхода топлива, системы климат-контроля в овоще- и плодохранилищах, которые отслеживают ряд показателей внутренней среды, дистанционное управление поливальными установками, цифровые системы учета работ, расхода СЗР и удобрений, устройства, выявляющие слабые места при сборе и последующей транспортировке урожая, автоматизированное зачисление сдельной заработной платы и многое другое», — перечисляет он.



Рынок предлагает массу цифровых решений для сельского хозяйства и производства продуктов питания, однако пока нет единого комплексного решения, которое бы отвечало задачам сельхозпроизводителя от поля до прилавка, объединяя агрономические, технические, производственные, складские, логистические, экономические и прочие аспекты деятельности в единую систему, обращает Белянкин. Сейчас «АФГ Националь» ведет разработки платформы, которая объединяла бы между собой программные модули приложений для руководителей и сотрудников различных направлений в хозяйствах компании. По его словам, в идеале такая система должна учитывать массу факторов, оперативно перестраивая модель планирования процессов и задач в зависимости от меняющихся данных.



Предприятия группы «ЭкоНива-АПК Холдинг» с 2019 года проводит опыты по дифференцированному посеву с применением карт плодородия каждого конкретного поля. «Эти карты, составленные на основе спутниковой съемки, мы получаем от подрядчика. Обновление происходит раз в год. Опыты продолжаются, в прошлом году дифференцированный посев пшеницы дал хорошие результаты, — рассказывает заместитель директора по точному земледелию «ЭкоНива-АПК Холдинг» Андрей Берюляев. — Активно используются цифровые возможности современной сельхозтехники: системы автовождения, телематические системы, датчики урожайности, системы синхронизации комбайна с трактором и др.». Также предприятия группы работают с корпоративной ГИС — это картографический онлайн-сервис, в котором фиксируются границы полей, а также отмечено время посева и уборки на каждом поле.



С 2020-го года внедрено приложение собственной разработки EkoCrop для растениеводов. С его помощью агрономы быстро получают объективные данные о каждом конкретном поле, о проведенных на нем работах, затраченных ресурсах и результатах. Менеджмент и аналитики с помощью приложения получают подробные отчеты, делится Берюляев. В планах компании развитие имеющихся решений, в частности — интеграция приложений EkoCrop и EkoFeed с 1С, переход EkoCrop на единое хранилище данных с корпоративной ГИС, разработка веб-версии EkoCrop и версии для Android.



Новые технологии не только у агрохолдингов Хотя цифровые технологии активнее внедряют крупные агрохолдинги, средние предприятия тоже стараются не отставать. Так, агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) начала осваивать цифровые решения семь лет назад и использует их широкий арсенал. «Например, мы начисляем зарплату сотрудникам почти без участия бухгалтеров. Данные со спутника о производительности с учетом расценок на оплату труда сразу поступают в 1С, где происходит начисление зарплаты», — говорит гендиректор агрофирмы Александр Неженец.

У оренбургской «Елани» оцифрованы почти все поля, также она использует систему, позволяющую наблюдать за состоянием посевов, отслеживать метеоданные, мониторить индекс развития растений, засоренность полей. «Сейчас планируем провести цифровизацию процесса сбора данных агрохимического анализа, который проводится раз в несколько лет. Сейчас все пробы отбираются вручную. Мы ищем партнеров для агрохимического обследования плодородия почвы и нанесения данных на карту», — делится гендиректор компании Алексей Орлов.

Также у «Елани» есть комбайны с возможностью отслеживания и сохранения данных по урожайности, опрыскиватели, которые могут вносить удобрения и СЗР, опираясь на цифровые данные, все посевные комплексы оборудованы навигаторами, плюс есть приборы GPS, приборы контроля качества работ. «Некоторые цифровые технологии мы освоили, некоторые осваиваем, но полный их комплекс пока не применяем. Причина — новизна: пока у нас мало специалистов, которые хорошо владеют этими технологиями, — поясняет Орлов. — Но мы понимаем, что цифровые технологии нужны для оптимизации бизнеса, другого пути развития в современных условиях нет». ​

Digital-решения животноводов



Что касается цифровых решений в животноводстве, то на фермах «ЭкоНивы» с 2016 года применяется RFID-идентификация животных, а также программы управления стадом DairyComp 305 и Pocket CowCard. Эти инструменты позволяют эффективно управлять тысячами голов скота, отмечает директор по информационному обеспечению животноводства «ЭкоНива-АПК Холдинга» Константин Капитуров. С 2018 года в подразделениях группы используется программно-аппаратный комплекс собственной разработки EkoFeed. Благодаря ему отлажено кормление животных, оптимизирован процесс взаимодействия отдела кормления холдинга, зоотехников по кормлению, операторов. Менеджмент оперативно получает в виде отчетов все данные о кормлении животных, что позволяет точнее анализировать производственные процессы, лучше понимать себестоимость кормов.



«Цифровые решения позволяют объективно, в точных цифрах оценивать качество работы и принимать на основе такого анализа взвешенные, своевременные, максимально эффективные управленческие решения, — говорит Капитуров. — Благодаря комплексу цифровых решений становится прозрачнее структура затрат, эффективнее контроль каждого бизнес-процесса, упрощается работа сотрудников на местах». При этом важно понимать, что ни одно цифровое решение не встраивается в производственный процесс по щелчку пальцев: нужно время для настройки, адаптации к конкретному предприятию, обучения специалистов, добавляет он. Каждый инструмент проходит этап тестирования, в течение которого продолжается диалог между разработчиками и пользователями.



Отдельные цифровые решения в группе компаний «Агро-Белогорье» внедрялись с самого основания, однако системный подход начал реализовываться с 2015 года. «Глобальную цифровизацию мы начали с закупок: централизировали их, разработали и запустили электронную торговую площадку, которая в итоге выросла в самостоятельный проект, несколько лет назад вышедший из состава группы компаний, — рассказывает директор по инновационному развитию и цифровизации холдинга Станислав Дмитров. — Сейчас все закупки холдинга проводятся на специализированной площадке для АПК при помощи сторонних экспертов. Такой подход позволяет не только оптимизировать расходы, но и принимать верные управленческие решения, так как процесс каждой закупки можно досконально проанализировать, выявить взаимосвязи».



Следующим этапом стала цифровизация продаж: сначала «Агро-Белогорье» запустило мясной интернет-магазин, затем перешло к электронному формату взаимодействия с клиентами B2B-сектора, создав электронную платформу для оптовой продажи мясной продукции. «Сейчас эта площадка — ключевой для нас канал продаж: в рамках электронных процедур выставляется более 50% от общего объема продаж торгового дома „Агро-Белогорье“ и 100% экспортных объемов, — подчеркивает Дмитров. — Если в 2018 году на площадке работали всего около 200 контрагентов, то сейчас — 612 компаний, среди них — крупнейшие в России мясопереработчики и, что особенно важно, зарубежные компании из 13 стран».



Говоря о внедрении цифровизации в других сегментах бизнеса холдинга, Дмитров выделяет три самых важных и эффективных. С этого года на всех 20 свинокомплексах компании применяется цифровой учет воды. Это должно более чем на 10% сократить расход воды, что позволит и оптимизировать количество стоков, так что этот проект для группы не столько цифровой, сколько экологический. Также с этого года ведется электронный учет комбикормов на свинокомплексах. Флагманский проект — это разработка и внедрение системы видеонаблюдения за животными на основе машинного зрения и искусственного интеллекта. «Это НИОКР, аналогов разработки в мире пока нет. Мы реализуем проект при грантовой поддержке белгородского НОЦ „Инновационные решения в АПК“ с нашими научными партнерами — ведущими экспертами Института проблем управления РАН, — комментирует Дмитров. — Внедрение системы позволит уже на ранних стадиях распознавать заболевания животных, контролировать и корректировать работу операторов, ветврачей, зоотехников, что должно максимально повысить уровень биобезопасности производственных объектов и облегчить труд персонала».



Группа «Черкизово» в птицеводческом сегменте использует интернет вещей. За последние 1,5 года компанией была развернута система оперативного контроля и анализа климатических параметров (температура и влажность) в нескольких сотнях птичников, в которых установлено более 600 датчиков. Для сбора информации с них использована новая технология, позволяющая с минимальными затратами развернуть радиосеть передачи данных, говорит директор по информационным технологиям компании Владислав Беляев. Программное обеспечение для этой системы разработано собственными силами компании с применением подходов Big Data. Система мониторит климатические показатели и сравнивает их с требуемыми. В случае отклонения происходит оперативное оповещение по e-mail и СМС, при этом в системе отображается инцидент, требующий в дальнейшем обязательного закрытия с объяснением причин. В системе формируется аналитика, позволяющая сравнивать показатели по отдельным партиям птицы, птичникам и регионам. Система позволяет увеличить сохранность птицы и снизить количество потребляемой энергии.



Также «Черкизово» развивает систему машинного зрения на основе технологий искусственного интеллекта. «Она работает на одном из птицеперерабатывающих предприятий, распознает сотрудников и учитывает все операции, выполняемые человеком в течение смены. По сути, это „виртуальный мастер“, оценивающий эффективность работы и распределяющий человеческие ресурсы, — поясняет Беляев. — К этому функционалу в последнее время мы добавили возможность 100% контроля входного сырья и готовой продукции. Специальные камеры установлены на конвейеры, и система автоматически выявляет и классифицирует все дефекты и нарушения. Кроме того, существует возможность автоматического удаления выявленного брака». По его словам, использование этой технологии позволяет обеспечить 100% качество готовой продукции и на 10-15% поднять производительность труда.



В 2020 году группа закончила разработку системы полного контроля и мониторинга комбикормового завода. Специальные контроллеры, установленные на всех этапах технологического процесса, собирают онлайн все показатели и параметры работы, включая отклонения от рецептуры кормов. Далее из этих данных создается цифровая копия, позволяющая оперативно оценивать и контролировать работу всего завода, выявляя узкие места и прогнозируя проблемные области. «Поскольку цифровой двойник хранит всю информацию о работе завода, открутив временную шкалу назад, можно проанализировать любой момент работы завода в прошлом и разобраться в причинах сбоев или простоев. Система позволяет повысить энергоэффективность и сократить простои», — комментирует Беляев.



Еще один пример применения цифровых технологий в группе — завод-робот по производству сырокопченых колбас в подмосковной Кашире, продолжает Беляев. Он построен в соответствии с подходом «Индустрия 4.0»: все процессы — от приемки сырья до отправки готовой продукции — полностью автоматизированы и стандартизированы, все операции при помощи системы SAP выполняются на автоматических линиях, а контакт людей с продуктом либо полностью отсутствует, либо сведен к минимуму. «Мы планируем и дальше внедрять решения на базе искусственного интеллекта: видим в этой технологии большой потенциал», — добавляет Беляев.







Что тормозит развитие



Российский АПК идет в сторону цифровой трансформации, хотя ряд факторов определяет отставание в этом вопросе от других стран. Так, например, отсутствие инфраструктуры, позволяющей полноценно использовать цифровые решения в полях, и медленное формирование баз данных и знаний являются барьерами для внедрения IT-технологий, отмечает Сергей Косогор. Также среди причин недостаточно активной цифровизации отрасли он называет медленное обновление законодательства (например, в части использования беспилотников), отсутствие унификации стандартов и регламентов передачи данных, отсутствие полигонов и опытно-производственных хозяйств для апробации новых технологий, отсутствие мер господдержки для перехода на цифровые технологии, дефицит квалифицированных кадров.



Поддержка внедрения отечественных инноваций в АПК со стороны государства недостаточная, соглашается Юрий Минкин. Речь идет о предоставлении субсидий, льготных кредитов и других преференций хозяйствам, внедряющим перспективные продукты отечественных разработчиков, поясняет он. «Аграриям не всегда очевиден экономический эффект от внедрения цифровых технологий, при этом их стоимость порой существенна. Однако важно отметить, что льготные программы Минсельхоза позволяют компаниям получать субсидируемые кредиты на подобные решения», — уточняет Татьяна Крейтор.



Основная проблема — это невысокий уровень готовности пробовать инновации, уверен Сергей Колосков. Представители агробизнеса в большинстве случаев вынуждены думать о проблемах сегодняшнего дня: не хватает квалифицированных сотрудников, сложно контролировать качество выполнения технологии и получать необходимые страховые и финансовые продукты. Вместе с тем важно понимать, что эти проблемы без цифровых продуктов не решить, подчеркивает он. Кроме того, выбирая, купить новый трактор или цифровую технологию, фермер выберет трактор, считает он. Впрочем, на некоторые виды техники производители еще на заводе устанавливают цифровые системы помощи и точного земледелия, а значит, в перспективе так или иначе все перейдут к цифровому сельскому хозяйству, рассуждает Колосков.



Айдар Галяутдинов полагает, что активное внедрение технологий тормозит то, что не все разработчики задумываются над тем, что большинство потребителей будет интегрировать их решения с другими программами, из-за чего возникают нестыковки. Кроме того, есть сложности с отсутствием сотовой связи на удаленных сельхозугодьях. Это препятствует работе, к примеру, программы мониторинга полей, а соответственно, и взаимосвязанных с ней модулей. «Под наши системы управления нет готовых специалистов на рынке, мы сами их обучаем, растим кадры под свои задачи. Люди заинтересованы разобраться и применять новые технологии. Опыт показал, что спустя два года работы сотрудники уже не могут обходиться без этих технологий, без актуальной информации в онлайн-режиме», — добавляет он.



Если некоторые из сотрудников и не сразу осваивают нововведения, довольно быстро они понимают, что цифровизация делает их работу комфортнее и повышает КПД, вторит ему Константин Капитуров. А вот по словам Владислава Беляева, к сожалению, зачастую сотрудники не готовы переходить на инновационные решения: мешает и недостаток IT-навыков, и страх перед переменами.



Ключевое условие успешной реализации инновационных проектов в АПК — подготовленность и замотивированность сотрудников компании, их нацеленность на устранение несовершенств, считает Станислав Дмитров. «Увы, большинство сотрудников в целом негативно воспринимают внедрение цифровых решений, часто на первоначальных этапах приходится продираться сквозь дебри неприятия и непонимания, — признает он. — И крайне важно создать среду, в которой даже у рядовых сотрудников формировалось бы понимание, что нужно учиться жить в новой цифровой парадигме, и были бы возможности повышать уровень своей квалификации. При помощи „цифры“ в АПК сейчас снижается степень физической нагрузки, улучшаются условия труда, нормируется график, это эволюционный процесс, который труд человека выведет на иной уровень — интеллектуальный».



Еще одним препятствием на пути к цифровизации АПК он также называет неподготовленность инфраструктуры: слабый уровень телекоммуникаций, в том числе интернета, из-за этого — сложности со сбором, обработкой и передачей данных. «Создание необходимых условий для настройки IoT, возможно, появление отдельного оператора связи для сектора АПК значительно бы увеличило скорость внедрения цифровизации, — допускает Дмитров. — Но эти пробелы пока нереально устранить силами только частных компаний, здесь необходим комплексный масштабный подход».



Для внедрения цифровых технологий нужны компетенции, в России же в целом уровень цифровой грамотности очень низкий: если брать европейские страны, то наша по этому показателю будет третьей с конца, говорит Александр Чулок. «Конечно, у нас есть достойные аграрные вузы, которые активно обучают цифровым технологиям, но все равно в АПК пока недостаточно соответствующих специалистов, — уверен он. — С этой точки зрения нашему сельскому хозяйству нужен серьезный ребрендинг: многие молодые специалисты до сих пор ассоциируют отрасль даже не с прошлым, а с позапрошлым веком, хотя современный российский АПК — это высокотехнологичное и перспективное направление». В вузовские образовательные стандарты нужно закладывать те компетенции, которые будут востребованы через три-пять лет, чтобы не научить невостребованным навыкам. Например, современная беспилотная сельхозтехника имеет совсем другую приборную панель относительно той, что была несколько лет назад, обращает внимание эксперт.







Роботы заменят человека?



Важной целью внедрения цифровизации является минимизация человеческого фактора. При этом важно отметить, что нет задачи полностью заменить людей в каких-то процессах, говорит Татьяна Крейтор. «И хотя в наиболее простых операциях это возможно, в целом инструменты цифровизации и искусственного интеллекта помогают человеку оперативно реагировать на проблему, превентивно выявлять отклонения, собирать базу данных для построения системы. Это позволяет принимать взвешенные решения за более короткий срок, — напоминает она. — Одно дело — формировать выводы на основании мнения сотрудников и цифр, которые собраны вручную. Совершенно иное, когда у вас есть система, в которой хранятся данные с единым базисом. Чем больше данных, тем качественнее на выходе цифры, прогнозы, а соответственно, и фактура для принятия взвешенных решений». При этом внедрение цифровизации позволяет оценить, насколько собственник или руководитель компании видит весь бизнес-процесс и насколько оптимально построена работа.



Цифровая трансформация в первую очередь полностью заменит неквалифицированный труд, однако многие профессии заменить сложно, отмечает Сергей Косогор. Получение необходимых компетенций в IT будет нужно и агрономам, и механизаторам, при этом нет цели полностью заменить человека роботами. «Конечно, произойдет снижение степени вовлеченности трудовых ресурсов в производство для защиты здоровья человека, минимизации человеческого фактора и получения эффекта от цифровизации за счет сокращения издержек и оптимального использования материальных ресурсов. Человек останется в сельском хозяйстве, и, вероятно, „оператор производственных процессов“ — это самая перспективная профессия в АПК будущего», — думает он. Кроме того, никто не отменяет работу по ремонту техники с ИИ, также еще больше возрастет потребность в специалистах, обеспечивающих безопасность и сохранность информации.



Юрий Минкин думает, что когда-нибудь мы придем к тому, что ИИ в агросекторе заменит человека, во всяком случае, большинство бизнес-процессов будет роботизировано. «Например, комбайны уже в течение ближайших пяти лет могут стать полностью беспилотными. Человек останется на позиции контролера — оператора группы комбайнов, — прогнозирует он. — Сначала ИИ заменит наиболее рутинные и трудоемкие операции, затем постепенно придет и в другие сферы, такие как агрономия, прогнозирование, общее управление агропредприятием. Важно, что такой процесс, как свидетельствует история, идет только на благо человечества».



На определенных операциях люди будут заменены, и произойдет это, возможно, быстрее, чем мы ожидаем, соглашается Владислав Беляев. «Это обязательно случится, хотим мы того или нет, процесс уже необратим, — вторит им Станислав Дмитров. — Думаю, что первым к полной цифровизации и роботизации придет растениеводство. Эта отрасль уже сейчас шагнула дальше всех и продолжит наращивать темпы».



В ближайшей перспективе роботы полностью не заменят человека, но серьезно облегчат физически тяжелый и монотонный труд, сократят потребность в большом количестве однотипных специалистов, считает Айдар Галяутдинов. При этом, например, в животноводстве есть ряд специализаций, предполагающих прямое взаимодействие с поголовьем. Эти функции еще неподвластны искусственному интеллекту, по крайней мере, пока животные такие, какие они есть сейчас, добавляет он. Константин Капитуров тоже говорит, что в животноводстве ИИ однозначно не заменит человека полностью.



Андрей Берюляев уверен, что и в растениеводстве человека не заменит никакая машина. «Здесь очень многое зависит от чутья агронома, основанного на знаниях и опыте. Я неоднократно видел, как благодаря такому чисто человеческому качеству агрономы по одним им понятным и еле уловимым признакам определяют, в каком состоянии поле, стоит ли ожидать трудностей и т. д. , — рассказывает он. — Бывает, человек заметил при обходе поля пару каких-нибудь насекомых, которые, по его мнению, слишком быстро выросли; взял в руки землю, прикоснулся к растениям — и сделал максимально верные профессиональные выводы. Ни один искусственный интеллект на такое не способен». Часть рутинного труда технологии могут взять на себя, но заменить человека они не могут. Их задача — облегчить его работу, подчеркивает Берюляев.



«Мы не ставим задачи убрать человека из поля, мы развиваем комплексную IT-систему, которая позволяет избежать человеческих ошибок и помогает человеку при принятии управленческих решений», — соглашается Андрей Недужко. О замещении человеческого труда в существенном объеме пока речи нет. Цифровизация сегодня помогает создавать, а также быстро и с высокой точностью обрабатывать огромные массивы данных, важных для принятия оптимальных управленческих решений, что в конечном счете обеспечивает соблюдение технологической дисциплины, оптимизацию использования ресурсов, применяемых на каждом этапе производства, добавляет Андрей Белянкин.



В подготовке статьи участвовала Елена Максимова.

