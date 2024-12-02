ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

«Биржа рационов»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Группа компаний «Биржа рационов» создана с целью функционировать как единая организация независимых предприятий в цепочке агропромышленного комплекса на основе производственной логики. Все компании, входящие в группу, обладают способами демонстрации доказательства высокого качества своих продуктов, перед тем как они будут встроены в процесс последовательной передачи, начиная от производства оборудования, Ферментированного биосырья (ФБС), высококачественных комбикормов, выращивания и откорма продуктивных животных, заканчивая переработкой яиц, сырого молока, мяса с демонстрацией заданных полезных характеристик, ритейлом, индустрией питания, экспортом. Структура с принципами эффективного взаимодействия создана и настроена для участия тысячи компаний из различных сфер АПК. Высококачественные продукты питания, обладающие уникальными параметрами, признанные во всем мире как национальное достояние, должны производиться в России в больших объемах. Генеральный партнер «Биржи рационов» Дмитрий Калашников называет такой подход инновационной Моделью 2.0. Об ее расширении он рассказал в интервью «Агроинвестору»

Модель 2.0 уже известна российскому рынку. Недавно вы смогли представить ее и в пространстве Евразийского экономического союза. Расскажите подробнее.



Началось все с того, что Союз птицеводов Казахстана обратился к ТОО «Мичуринский завод комбикормов и ФБС» (г. Павлодар), который входит в ГК «Биржа рационов», с просьбой разъяснить процесс вхождения птицеводческих предприятий республики во взаимодополняющую группу. Было принято решение заявить о Модели 2.0 и продемонстрировать всестороннее взаимодействие участникам местного рынка АПК.



В октябре на полях XXVI Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024» в «Тимирязев-центре» в Москве прошел круглый стол «Инновации — основа эффективного развития агропромышленного комплекса ЕАЭС» под председательством Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии, где, собственно, мы и рассказали о модели. В обсуждении приняли участие представители Министерства сельского хозяйства России, Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ООН) для связи с Российской Федерацией, Национального союза производителей молока, Национального союза птицеводов, ассоциации «Объединение мясопереработчиков», а также руководители холдингов и сельхозпредприятий. ГК «Биржа рационов» и Модель 2.0 были отмечены высокой оценкой за ускоренное внедрение в ЕАЭС передовых технологий как важного фактора повышения конкурентоспособности АПК и эффективной реализации потенциала отрасли.



И этой же осенью ГК «Биржа рационов» представила Модель 2.0 в Казахстане. Мы продемонстрировали взаимодействие независимых компаний по эффективному продвижению отдельно взятого предприятия — того самого казахстанского инновационного ТОО «Мичуринский завод комбикормов и Ферментированного биосырья»



Мы в очередной раз доказали, что птицеводство должно развиваться по инновационному пути, в том числе в Республике Казахстан. Однако, чтобы эффективно содействовать развитию партнерских продуктов, требуется придерживаться принципов, решения многоходовых задач, а также логики производственного цикла. Проще говоря, понимать друг друга в сфере АПК предлагается в рамках производственной логики.



Уточните, что вы имеете в виду, говоря о производственной логике?



Речь идет о мыслительной форме, выстроенной по типу производственного процесса. Постулируется, что если процесс сформулирован, то он существует, и часть процесса не может существовать без другой. Соответственно, для существования и развития производства требуется задействование всех циклов, но в определенной и согласованной последовательности. В Модели 2.0 это структура ГК «Биржа рационов». Мы продолжаем доказывать, что не только в России, но и в других странах вести договоренности о сотрудничестве эффективнее на основе производственной логики. Благодаря этому универсальному для всех участников АПК понятийному аппарату можно договориться о реализации даже такой задачи, как мировая продовольственная безопасность.



Как была воспринята ваша модель в Казахстане?



Сначала отмечу, что всего за два месяца мы смогли принять участие сразу в нескольких мероприятиях, организованных на территории республики. Так, с 22 по 24 октября в Астане состоялась выставка KazAgro/KazFarm-2024. Экспонентом нашей группы выступил уже не раз упомянутый Мичуринский завод комбикормов и Ферментированного биосырья. Мы успешно провели более двухсот предметных встреч с заинтересованными участниками АПК Казахстана, которые с интересом отнеслись к нашим технологиям построения взаимовыгодного партнерства и выпуска инновационных продуктов. Обменялись опытом с делегатами и спикерами в рамках деловой программы выставки. Отмечу, что мы не просто продемонстрировали взаимодействие российских производителей Ферментированного биосырья и казахстанского производителя комбикормовой продукции на основе ФБС, а представили эффективно работающую платформу с огромным экспортным потенциалом.



В благодарности от организатора выставки отмечено, что участие ГК «Биржа рационов» стало значимым в деловой программе мероприятия и послужило новым драйвером международного сотрудничества при построении современной экономики агропромышленного сектора в условиях углубленных интеграционных процессов в ЕАЭС.



А еще мы приняли активное участие в работе представительного стенда АО «Российский экспортный центр». Сначала экспортируется модель, а затем товары — это был наш главный посыл!



Похоже все прошло успешно?



А как иначе? С Моделью 2.0 по-другому не бывает! Но это еще не все. Завершением нашего тура стала Международная выставка по животноводству и птицеводству Jana Dala / Farm Astana — 2024 и Международная выставка по ветеринарии Jana Dala / Vet Astana — 2024, которые прошли с 6 по 8 ноября в Астане. На данном мероприятии наша группа была также представлена Мичуринским заводом. И здесь тоже удалось организовать более двухсот переговоров в различных форматах с заинтересованными участниками АПК Казахстана — производителями различного оборудования, поставщиками комбикормовой продукции, птицеводами и представителями молочной отрасли, ветеринарами и производителями ветеринарных средств, руководителями отраслевых союзов и ассоциаций. Обменялись опытом с делегатами и спикерами в рамках деловой программы выставки, а также обсудили эффективность работы «Российского экспортного центра» в Казахстане с представителями МСХ республики и депутатами Мажилиса Парламента Казахстан.



В благодарственном письме от организатора этой международной выставки отмечено, что ГК «Биржа рационов» уже широко известна на рынке ЕАЭС как высокотехнологичная, передовая в аграрном производстве организационная структура с большим инновационным потенциалом. «Мы высоко ценим содействие группы компаний “Биржа рационов” в формировании научно-производственной базы сельского хозяйства Казахстана в области животноводства и птицеводства. Мы дорожим партнерскими и дружескими отношениями, которые установились между нашей компанией и вашей группой и надеемся, что они будут только крепнуть и расширяться на основе взаимовыгодного доверия и уважения!» — говорится в документе.



Таким образом, за короткий промежуток времени Мичуринский завод комбикормов и ФБС закрепил свои позиции инновационного предприятия в Казахстане и приобрел известность далеко за пределами республики как надежный партнер с высококачественными подходами к производству комбикормовой продукции. Важно понять, что демонстрация доказательства качества произведенных комбикормов закладывает фундамент вывода на продовольственный рынок высококачественной яичной, молочной и мясной продукции, которая в итоге будет признана национальным достоянием Казахстана. Такие продукты питания могут производиться только во взаимодополняющей организации компаний. Можно сказать, что мичуринское предприятие теперь является связующим элементом модели АПК ЕАЭС в Казахстане.



Как перейти к модели взаимодополняющего партнерства?



Любые предприятия, которые имеют отношение к агропромышленному комплексу и индустрии питания, неизбежно могут вносить свой существенный вклад в демонстрацию знаний о товарах или компонентах, переходящих в продукт. Достаточно видеть конечную задачу при производстве своего товара, чтобы сделать первый шаг на пути к взаимодополняющему партнерству. А теперь представьте: тысяча предприятий, каждое со своими функциями и продуктами, содействуют друг другу в развитии, с одной целью, чтобы продукты питания были высокого качества и обладали ярким образом вкуса!



Вы имеете в виду, чтобы они были национальным достоянием?



Именно так! Никто не может запретить производить продукты высокого качества с заданными характеристиками. Вода, атмосфера, земля, культурные особенности, опыт, исторические связи, а главное — душевные люди создают неподражаемые великолепные блюда, которыми хочет насладиться каждый житель нашей планеты.



Завершается 2024 год, какие планы на следующий год у группы компаний «Биржа рационов»?



Мы продолжим адаптировать Модель 2.0 ко всем предприятиям АПК и будем конкретизировать формулировки. Мы живем в эпоху существования взаимного дополненного развития, она в нашей душе, в наших мыслях, мы уверены — все получится. Главное — продолжать верить и достигать поставленных целей!



Предыдущее интервью с Дмитрием Калашниковым «Игра на третьего!» читайте по ссылке.

