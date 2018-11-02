«Магнит» намерен увеличить свою долю на рынке продовольственной розницы



Для достижения поставленной цели планируется отказаться от развития гипермаркетов в пользу магазинов в формате «у дома». Число последних должно увеличиться на 70% до 22,8 тыс. Как рассказала в интервью «Ведомостям» гендиректор ритейлера Ольга Наумова, в супермаркетах компания видит большой потенциал. «Это целая идеология, которую мы хотим выстроить: вы всегда на связи с „Магнитом“», — пояснила она. Действующие гипермаркеты (сейчас их семь с торговой площадью свыше 4,5-5 тыс. м2) компания планирует переформатировать в торгово-развлекательные центры в рамках своего формата «Семейный+». Также «Магнит» может запустить «ультрамалый» формат — небольшие магазины по 100-200 м2.