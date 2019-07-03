Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.503
eur
71.698
moex
2819.75
brent
62.98
пшеница
504.4
сахар
12.35
Компании
«Агроэко» уходит на глубину. Компания строит мясокомбинат за 13,5 млрд рублей
Алена Белая
Агроинвестор
3 июля 2019
Один из крупнейших производителей свинины — «Агроэко» — приступил к строительству собственных мощностей по убою и переработке. До сих пор компания реализовывала живой скот. Дополнительная маржа, спасение от «ценовых шоков» и контроль качества на всех этапах производства, которые даст реализация проекта, перевешивают риски снижения покупательной способности по разделке
журнал «Агроинвестор»
июль 2019
Рентабельность переработки мяса находится на уровне10%
Фото: Легион-Медиа


Компания из топ-10 крупнейших производителей свинины — «Агроэко» — приступила к реализации проекта по строительству мясоперерабатывающего комбината мощностью 600 голов в час, или 3,8 млн голов в год. Предприятие будет возведено на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» (Воронежская область), где холдинг стал первым резидентом. Выпускать планируется 200 наименований продукции общим объемом 350 тыс. т. Срок ввода в эксплуатацию — 2021 год, выход на полную мощность — 2022-й.

Этот материал доступен только подписчикам. Пожалуйста, зайдите в свой аккаунт или купите подписку.
Показать еще
Статьи по теме
Сад-лаборатория. Калужская компания усовершенствовала технологию получения саженцев
Ирина Фокша
Назад к земле. Экопоселение как новый формат сельхозорганизации
Ирина Фокша
«Руском» потеснит птицеводов Урала. Крупнейший в Сибири производитель индейки планирует построить бройлерную фабрику за 7,2 млрд рублей
Алена Белая
Редкая птица. Страусоводство в России может исчезнуть
Ирина Фокша
«Русагро» усилит позиции в масложировом сегменте. Группа планирует объединить свои активы с предприятиями «Солнечных продуктов»
Елена Максимова, Инна Ганенко
Читайте такжеВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»Партнерский материал. Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода KUHN

Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за июнь
Опрос
В России начался новый сельхозгод
СПЕЦПРОЕКТ
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №06, июнь 2019
Рейтинг
Четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса
Аналитика
Картофель в России продолжает дорожать
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией