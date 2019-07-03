Агроинвестор



Компания из топ-10 крупнейших производителей свинины — «Агроэко» — приступила к реализации проекта по строительству мясоперерабатывающего комбината мощностью 600 голов в час, или 3,8 млн голов в год. Предприятие будет возведено на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» (Воронежская область), где холдинг стал первым резидентом. Выпускать планируется 200 наименований продукции общим объемом 350 тыс. т. Срок ввода в эксплуатацию — 2021 год, выход на полную мощность — 2022-й.