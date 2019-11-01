Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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Компании
«Рассвет» первым в России внедрил геномные племенные оценки в молочном животноводстве
Агроинвестор
Агроинвестор
1 ноября 2019
Об этом рассказала гендиректор компании «Кситест» Дарья Яковишина, с которой агрохолдинг заключил контракт на расчет племенных оценок и расшифровку генотипов коров для повышения продуктивности стада
журнал «Агроинвестор»
ноябрь 2019
Фото: Pixabay


Референтная база для «Рассвета» (прежнее название — «Кубань», компания входила в холдинг «Базовый элемент») составлена на основе собственного поголовья компании. За три месяца все коровы агрохолдинга были отранжированы, также использовались исторические показатели по уже выбывшим животным. Учитывались данные программ для ведения стада «Селэкс», а также AfiFarm, где содержались показатели 45 тыс. животных, рожденных с 1995 года. В соответствии со стандартами Interbull была разработана и валидирована модель BLUP (метод лучшего линейного несмещенного прогноза, принятый метод для расчета племенной ценности). Результатом анализа стали оценки племенной ценности для каждого животного из базы с точностью от 50% до 80%.

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