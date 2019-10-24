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Технологии
Агрохолдинги готовы вложить 13 млрд рублей в агробиотехнопарк
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 октября 2019
На базе ФГУПов предполагается создать селекционные центры
Как именно будет оформлено сотрудничество науки и бизнеса, пока неизвестно
Фото: Pixabay

В Воронежской области на базе ФГУПов планируется создать агробиотехнопарк с совокупным объемом вложений свыше 13 млрд руб. Как сообщает «Коммерсантъ», в создании селекционных центров в рамках агробиотехнопарка намерены принять участие агрохолдинги, такие как «ЭкоНива», «Агроэко», «Русагро», а также «Щелково Агрохим».

Так, «ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший производитель сырого молока в России, может поучаствовать в двух проектах. На базе ФГУП «Докучаевское» компания планирует создать селекционно-семеноводческий центр по зерновым, зернобобовым, масличным агрокультурам и многолетним травам за 870 млн руб. Компания хочет получать ценные генотипы сои и озимой пшеницы в условиях Центрального Черноземья, а также высшие репродукции сортов озимой пшеницы собственной селекции. На базе ФГУП «Знамя Октября» группа может создать селекционно-генетический центр для «генетической очистки» голштинской породы КРС и построить молочный комплекс с общим поголовьем 5,6 тыс. коров. Компания планирует получать генотипированных телок в возрасте от 9 до 15 месяцев, сексированное семя, высокоценных бычков для реализации станциям по искусственному осеменению. В этот проект «ЭкоНива» может вложить 4,26 млрд руб.

Коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко подтвердил эти планы. «Есть два ФГУПа при НИИ сельского хозяйства им. В. Докучаева. Мы планируем на базе этих хозяйств вести работу по селекции как в растениеводстве, так и животноводстве», — рассказал «Агроинвестору» Ляшко. По селекции и семеноводству зерновых и бобовых «ЭкоНива» планирует создать в Воронежской области филиал своего курского селекционного хозяйства «Защитное», по животноводству — образовать геномную лабораторию и заниматься племенной работой на базе этих хозяйств, уточнил Ляшко. «С нашей стороны — финансирование и работа, со стороны ФГУПов — земля и мощности, а также кадры, интеллектуальный потенциал и существующие наработки», — пояснил Ляшко. В то же время он заметил, что сейчас обсуждается, в какой именно форме будет реализовываться сотрудничество, и никаких документов на этот счет компания пока не подписала.

Свиноводческая группа «Агроэко» Владимира Маслова может вложить более 4 млрд руб. в ФГУП «Воробьевское». По данным «Коммерсанта», компания рассчитывает построить селекционно-генетический центр на 7 тыс. свиноматок с имунно-генетической лабораторией, где планирует производить крупномасштабную селекцию свиней. Представитель «Агроэко» назвал проект интересным для компании. «Собственный селекционно-генетический центр «Агроэко» успешно работает с 2017 года, и мы планируем развивать это направление в дальнейшем», — сказал он «Агроинвестору». Однако проект находится в разработке, поэтому по поводу конкретных планов говорить рано, добавил представитель группы.

Также частью агробиотехнопарка должен стать селекционно-генетический центр «Союзсемсвекла» - совместное предприятие «Русагро» и «Щелково Агрохим», которое будет работать на базе ФГУП «Имени А. Л. Мазлумова». По информации «Коммерсанта», инвестиции в семеноводческое предприятие составят 4,5 млрд руб. Центр «Союзсемсвекла» был запущен летом этого года для снижения зависимости российских аграриев от зарубежной селекции сахарной свеклы, и уже взаимодействует с государственными научными организациями, в том числе с НИИ сахарной свеклы им. А. Л. Мазлумова, рассказал «Агроинвестору» гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. «Но мы не возражаем против участия во всех благих начинаниях, которые предлагаются Минобрнауки», — объяснил он возможность присоединения к агробиотехнопарку.

По словам Каракотова, ключевая цель проекта — взаимодействие с научными организациями с тем, чтобы использовать накопленный научный потенциал. «Он нарабатывался в течение последних нескольких десятков лет. А наши финансовые возможности, в свою очередь, позволят ускоренно развивать селекцию сахарной свеклы на современном уровне», — заметил Каракотов. В то же время он выразил уверенность, что подобные проекты должны финансироваться не только со стороны частного инвестора, «но и со стороны государства, а также других заинтересованных сторон». «Агробиотехнопарк — это некая надстройка, которая должна вдохнуть новую жизнь в научные разработки и улучшить финансирование. И в идеале они должны создаваться по принципу Силиконовых долин, когда выбирается место, с нуля строится современный научный центр, который окружают опытные поля и фермы. Но мы вынуждены создавать агробиотехнопарк из того, что имеем», — добавил Каракотов.

Как сообщается на сайте администрации Воронежской области, создание агробиотехнопарка в регионе обсуждалось 18 октября на совещании с участием главы Минобрнауки России Михаила Котюкова. На нем Котюков сообщил, что в стране предполагается создание как минимум пяти агробиотехнопарков с оборотом не менее 1 млрд руб. Замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов отметил, что одна из задач — объединить усилия с бизнесом, который сегодня работает на территории Воронежской области. «Некоторые из представленных здесь компаний — уже российского масштаба. Мы на примере Воронежской области должны показать, что это возможно», — приводит слова Увайдова пресс-служба регионального правительства.

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