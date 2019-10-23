Определены первые семь компаний, которым передадут технологии Bayer

Центр технологического трансфера (ЦТТ) НИУ ВШЭ отобрал семь российских компаний для передачи генетического материала (гермоплазмы) сельхозкультур компании Bayer, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «В число получателей вошли как компании, давно работающие на рынке — это, в частности, ООО «НПО «Семеноводство Кубани», ЗАО «Агрофирма Павловская нива», так и совсем молодые инновационные компании, сумевшие представить интересные селекционные программы, востребованные рынком», — сообщила начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко.



НПО «Семеноводство Кубани» ранее принадлежало агрохолдингу «Кубань» Олега Дерипаски, однако из-за введенных в отношении олигарха санкций США в августе 2018-го было перерегистрировано на Людмилу Кучменову. Представитель агрохолдинга «Кубань» подтвердила «Агроинвестору», что «Семеноводство Кубани» выбрано в качестве одного из получателей генетического материала Bayer. По ее словам, сроки передачи материала пока не определены. Агрохолдинг получит гермоплазму по кукурузе, в свою очередь уточнил «Ведомостям» замгендиректора по научно-технической деятельности агрохолдинга «Кубань» Йозеф Фекете и выразил надежду, что среди родительских линий найдутся наиболее результативные и удастся создать наиболее устойчивый к засухе сорт кукурузы.



Кроме «Кубани» и «Павловской нивы» (последняя получит гермоплазму по пшенице) получателями технологий выбраны «Эфко» (инновационный центр «Бирюч-НТ», соя), а также специализированные компании в сфере семеноводства и селекции: инновационно-производственная агрофирма «Отбор», «Агроплазма» (кукуруза), «Соевый комплекс» (соя) и «Астра» (рапс), сообщает ТАСС. Еще две компании, претендовавшие на гермоплазму по сое и пшенице, будут рассмотрены наблюдательным советом ЦТТ после предоставления дополнительной информации по собственным программам селекции и имеющимся договоренностям с научными институтами. Из-за активного интереса, проявленного потенциальными получателями технологий, Bayer принял решение пойти им навстречу и передать гермоплазмы кукурузы и сои не двум компаниям, как было утверждено ранее, а трем.



Передача гермоплазмы является одним из пунктов технологического трансфера, на который Bayer согласился пойти в обмен на одобрение российской ФАС сделки по покупке Monsanto. В рамках договоренности немецкий концерн должен передать 70 чистых линий по четырем агрокультурам: 20 линий кукурузы, 10 линий не-ГМ сои, 10 линий озимой и 10 линий яровой мягкой пшеницы, 10 линий озимого и 10 линий ярового масличного рапса. Как сообщает ФАС, передача генетического материала будет осуществляться на основании лицензионных соглашений, заключаемых между получателями и Bayer и предусматривающих выплату роялти компании со значительной скидкой и только после коммерциализации нового селекционного продукта. По данным «Ведомостей», дисконт составит 25% к рыночному размеру лицензионных платежей, которые будут выплачиваться в течение 10 лет после вывода нового сорта или гибрида на рынок.



Также предписание ФАС предусматривает передачу компанией Bayer молекулярных средств селекции (кукуруза, соя, рапс, пшеница, томат, огурец, капуста), создание учебно-научного центра биотехнологий растений и доступ к историческим данным в области цифрового земледелия. В июле ЦТТ объявил о начале отбора кандидатов для передачи молекулярных средств селекции. Отбор планировалось завершить 30 сентября, в течение последующих 45 дней провести проверку и оценку, после чего объявить победителей.



Россия значительно зависит от зарубежных семян по целому ряду агрокультур, в том числе за рубежом закупается 65% посевного материала кукурузы. Как ранее отмечал директор Института развития и права ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, программа трансфера технологий даст возможность отечественным компаниям быстро освоить современные маркер-ориентированные методы селекции. При этом ЦТТ рассчитывал, что интерес к программе проявят не только частные селекционные компании, но и государственные НИИ.

