Bayer начал передачу технологий в России

Центр технологического трансфера (ЦТТ, подразделение Высшей школы экономики) начал прием заявок от селекционных компаний на получение гермоплазмы в рамках передачи технологий от компании Bayer. Об этом говорится в совместном сообщении ЦТТ и Bayer. Параллельно запущен процесс выбора площадки, на которой будет проводиться обучение в области биотехнологий.



«Сбор документов на получение гермоплазмы по кукурузе, сое, рапсу и пшенице продлится до конца июня. После проверки и оценки соответствия, которая займет до 45 дней, будет объявлен список из 10 получателей», — уточняется в сообщении. Как напомнил директор Института развития и права ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, по ряду агрокультур Россия зависит от импортных высокопродуктивных семян, например, за рубежом закупается до 65% посевного материала для выращивания кукурузы. «Программа трансфера технологий даст возможность отечественным компаниям быстро освоить современные маркер-ориентированные методы селекции», — уверен Иванов. ЦТТ ожидает, что интерес к программе проявят как государственные НИИ, так и частные селекционные компании.



Согласно критериям отбора, опубликованным на сайте ЦТТ, потенциальный получатель не должен являться конкурентом Bayer на международном рынке. Он должен быть юридическим лицом, обладать положительной деловой репутацией и за последние пять лет не иметь нарушений антимонопольного законодательства. Кроме того, у получателей гермоплазмы должны быть собственные действующие программы как минимум по одной агрокультуре, а получатели молекулярных средств селекции — иметь как минимум пятилетний опыт работы в области молекулярной селекции.



Что касается выбора научного заведения, на базе которого будет проводиться обучение в области биотехнологий растений, то прием заявок будет вестись до середины мая. Как рассказал руководитель дивизиона Crop Science в странах СНГ компании Bayer Ив Пике, в ходе обучения эксперты Bayer расскажут отобранным специалистам о современных и эффективных методах селекции, которые позволяют повышать урожайность. «Прошедшие обучение смогут в дальнейшем передать полученные знания своим коллегам. В результате сформируется технологическая база, которая даст возможность российской индустрии совершить качественный скачок к достижению показателей импортозамещения и наращиванию экспорта продукции АПК», — отметил Пике.



Трансфер технологий Bayer в области селекции семян является одним из пунктов предписания ФАС, выданного одновременно с одобрением слияния Bayer и Monsanto. Трансфер может заинтересовать как прикладную науку для последующей коммерциализации и тиражирования этих технологий, так и семеноводческие центры, находящиеся между прикладной наукой и товарными хозяйствами, ранее говорил «Агроинвестору» эксперт аграрного рынка, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. Однако чтобы воспользоваться технологиями, необходимо соответствующее оборудование и квалифицированные кадры, подчеркивал он.



Как рассказывал в феврале в интервью агентству «Прайм» замруководителя ФАС Андрей Цыганов, к трансферу технологий есть интерес со стороны научных организаций. «Некоторые сколковские резиденты, например, (там уже достаточно интересный агротехнический кластер образовался) заинтересованы в этом сотрудничестве, а также ряд региональных предприятий», — отмечал Цыганов.

