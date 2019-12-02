События года. Май. Правительство решило отменить субсидии по постановлению № 1432

Альтернативой должны стать льготные лизинг и кредитование. Такое решение объяснялось тем, что, в отличие от прямого субсидирования производителей, когда поддерживается чистая прибыль компаний, финансирование косвенных инструментов более эффективно и позволяет установить здоровую конкуренцию. Как писал «Коммерсантъ», правительство недовольно, что субсидии по «программе 1432» в основном концентрируются у двух крупнейших производителей — «Ростсельмаша» и «Петербургского тракторного завода». Кроме того, Минсельхоз подсчитал, что для продолжения работы финансирование программы к 2025 году должно увеличиться до 38,9 млрд руб., и это очень много.



Однако ассоциация «Росспецмаш» сразу предупредила, что отмена «программы 1432» приведет к падению производства сельхозтехники в три раза, при этом доля отечественной техники на внутреннем рынке снизится в 2,5 раза. Даже если новые меры поддержки отрасли будут эффективными, все равно потребуется несколько лет, пока рынок перестроится и адаптируется к ним — в свое время так же было с работой по постановлению 1432. Ассоциация настаивала, что оно должно продолжать действовать параллельно с льготным лизингом и льготным кредитованием по крайней мере в какой-то переходный период. Таким образом, сельхозпроизводители смогут выбирать, что им выгоднее и удобнее. Сами аграрии в большинстве своем тоже не приветствовали очередное изменение правил игры: к 1432 все уже привыкли, а как будет работать льготный лизинг — еще вопрос. В частности, высказывались опасения относительно доступности новой программы для небольших предприятий.







Минсельхоз настаивал, что льготный лизинг лучше, чем скидки: в первом случае на 1 млрд руб. субсидий можно приобрести 2,5 тыс. тракторов или 1,5 тыс. комбайнов, во втором — только 147 тракторов или 80 комбайнов. По оценке ведомства, благодаря новой схеме поддержки за пять лет продажи в лизинг могут увеличиться с нынешних 40-45 млрд руб. до более чем 100 млрд руб. в год. К слову, в октябре правительство наделило Минсельхоз полномочиями по осуществлению прав акционера «Росагролизинга». Предполагается, что это позволит повысить эффективность выполнения стратегических задач по модернизации АПК страны.



Тем не менее в июле вице-премьер Дмитрий Козак допустил, что для поддержки спроса на сельхозтехнику какое-то время будут действовать и скидки по «программе 1432», и льготный лизинг, если это позволит бюджет. Причем сами производители сельхозтехники признавали, что пока делят шкуру неубитого медведя, поскольку на поддержку отрасли в 2020 году тогда было предусмотрено всего 2 млрд руб., тогда как, по их оценкам, на две меры поддержки нужно минимум 15 млрд руб. В 2018-м на скидки по «программе 1432» в бюджете было заложено 10 млрд руб., в 2019-м — 11 млрд руб.



В августе «Росспецмаш» скорректировала расчеты и обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой в следующие четыре года выделять на субсидирование скидок по «программе 1432» по 16,5 млрд руб., а в ноябре попросила добавить 6,4 млрд руб. уже в этом году. Изначально в 2019-м по этому направлению было предусмотрено 8 млрд руб., затем по инициативе Минсельхоза объем поддержки был увеличен на 3 млрд руб. Но эти деньги закончились уже к началу октября, поэтому производители техники продолжали продавать ее со скидкой в счет будущих субсидий, объясняла ассоциация. Агроведомство тогда же оценивало разрыв в 2,89 млрд руб. и обещало проработать вопросы дополнительного финансирования отрасли. К тому времени уже было принято решение о сохранении «программы 1432» на следующие три года, в 2020-м на нее планируется направить 8 млрд руб. Тем не менее Минсельхоз не отказался от развития льготного лизинга и кредитования, считая, что будущее именно за ними.



Безусловно, новые меры поддержки могут оказаться лучше прежних, однако во всей этой ситуации смущает то, что правила игры опять решили поменять внезапно, не обсудив заранее все нюансы с участниками рынка, не просчитав возможные риски, наглядно не объяснив потенциальные плюсы, сразу не продумав, что, действительно, стоит предусмотреть некий переходный период. А учитывая, как быстро могут меняться решения, нет гарантии, что «программа 1432» в итоге сохранится еще на три года. Неопределенность и отсутствие гарантий явно не драйвер для инвестиций в развитие сельхозмашиностроения, тем более в долгосрочной перспективе.

