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Компании

Все включено. Почему производители средств производства для АПК становятся сервисными компаниями

Татьяна Карабут

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Купить ресурсы для сельского хозяйства как просто отдельные товары стало практически невозможным. Поставщики средств агропроизводства непременно предложат сервисное сопровождение — от всевозможных консультаций и обучения применению до IT-разработок, связанных с приобретенными продуктами. Сельхозпроизводители пользуются такими сервисами, хотя некоторые из них уверены, что многие из этих предложений — пустая трата времени и денег


Первыми, кто вышел с предложением предоставления комплексных услуг на российском аграрном рынке, были зарубежные компании. Они стали предлагать, например, не просто семена, а семена с рекомендуемой агротехнологией выращивания, обязательно включающей комплекс импортных средств защиты растений, иногда удобрений, а также услуги по сопровождению сельхозпредприятия до этапа уборки урожая, рассказывает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. По его словам, наличие в то время за рубежом правовой защиты интеллектуального капитала, достаточно дешевого финансирования, передовой научной и производственной базы позволило на основе отработанных практик давать отечественным сельхозпроизводителям практически, как тогда казалось, гарантированный вариант получения стабильного урожая. 

Татьяна Карабут 

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Агроинвестор

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