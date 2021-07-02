разделы

реклама

журналы

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

USD

73.107 (-0,45%)

EUR

86.749 (-0,30%)

MOEX

3804.33 (0,58%)

BRENT

74.89 (1,38%)

Пшеница

705.2 (2,41%)

Сахар

18.3 (-1,67%)

Russian Crop Production — 2021/22

Компании

«Русское поле» отдаст курицу на аутсорс. Откармливать птицу для компании будут фермеры

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Наиболее устойчивой моделью агробизнеса в России считается вертикально интегрированный холдинг, особенно для таких секторов, как птице- или свиноводство. Благодаря выстраиванию полной цепочки производственного цикла — от выращивания кормовой базы до отгрузки продукции на прилавок — можно лучше контролировать себестоимость продукции и прогнозировать экономические риски. Однако некоторые игроки тестируют альтернативную схему — с привлечением фермеров. Такой формат для птицеводческого проекта в Нижегородской области вводит компания «Русское поле»


Агрохолдинг «Русское поле» начал тестировать в Нижегородской области инвестиционный проект по привлечению к выращиванию птицы фермерских хозяйств. Таким образом компания планирует увеличить объемы производства мяса в регионе. В рамках проекта предприятие предлагает построить 42 фермерских цеха за 4,5 млрд руб.: 1,8 млрд руб. из них придется вложить частным хозяйствам, еще 2,7 млрд руб. инвестирует сам холдинг.

Елена Максимова 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению
"Агроинвестор" №07, июль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №07, июль 2021
Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать

«Агроинвестор»

Доходы растениеводов пока в плюсе. Несмотря на сложности прошлого сезона, участники рынка смогли неплохо заработать
Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью

«Агроинвестор»

Вывоз зерна приблизился к рекорду. Экспортный потенциал в сезоне-2020/21 был реализован почти полностью