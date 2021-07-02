«Русское поле» отдаст курицу на аутсорс. Откармливать птицу для компании будут фермеры

Shutterstock

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Наиболее устойчивой моделью агробизнеса в России считается вертикально интегрированный холдинг, особенно для таких секторов, как птице- или свиноводство. Благодаря выстраиванию полной цепочки производственного цикла — от выращивания кормовой базы до отгрузки продукции на прилавок — можно лучше контролировать себестоимость продукции и прогнозировать экономические риски. Однако некоторые игроки тестируют альтернативную схему — с привлечением фермеров. Такой формат для птицеводческого проекта в Нижегородской области вводит компания «Русское поле»



Агрохолдинг «Русское поле» начал тестировать в Нижегородской области инвестиционный проект по привлечению к выращиванию птицы фермерских хозяйств. Таким образом компания планирует увеличить объемы производства мяса в регионе. В рамках проекта предприятие предлагает построить 42 фермерских цеха за 4,5 млрд руб.: 1,8 млрд руб. из них придется вложить частным хозяйствам, еще 2,7 млрд руб. инвестирует сам холдинг.