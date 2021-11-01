«Ростсельмаш» расширит выпуск тракторов. Компания строит первый в постсоветской России тракторный завод полного цикла

«Ростсельмаш»

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«Ростсельмаш» начал возводить тракторный завод в Ростове-на-Дону. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года, плановая мощность — 5 тыс. машин в год. Инвестиции в проект, который аналитики и сельхозпроизводители считают перспективным, своевременным и долгожданным, оцениваются более чем в 6 млрд руб



«Ростсельмаш», крупнейший в стране производитель сельхозмашин, с нуля строит в Ростовской области первый в постсоветской России тракторный завод полного цикла. Также предприятие будет выпускать дорожно-строительную технику. О планах реализовать проект компания сообщила в июле 2020 года, тогда инвестиции оценивались в 4 млрд руб. В мае этого года департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону завершил проверку технической документации и выдал официальное разрешение на строительство. К этому времени стоимость проекта была пересмотрена и увеличилась до более чем 5 млрд руб. В сентябре был заложен первый камень будущего производства. Тогда «Ростсельмаш» уточнял, что инвестиции в завод превысят 6 млрд руб.