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Компании
«Благо» намерена выкупить маслозавод «Эртильский»
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
21 марта 2019
В 2019 году компания планирует вдвое увеличить производство на предприятии
В сезоне-2017/18 «Благо» заняла седьмое место в рейтинге крупнейших производителей подсолнечного масла России
Фото: Е. Егоров

Группа «Благо» Аркадия Фосмана, уже год арендующая производственные мощности обанкротившегося завода растительных масел «Эртильский» в Воронежской области, намерена его купить и вывести практически на полную мощность — до 250 тыс. т сырья в год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Как рассказали изданию в группе, после начала работы на мощностях завода пришлось «внести коррективы в первоначальную оценку состояния площадки и ее производственных возможностей».

«Благо» уже провела на предприятии ряд ремонтных работ по налаживанию нормального функционирования. В результате в 2018 году на «Эртильском» было переработано около 110 тыс. т маслосемян, что составляет приблизительно половину его возможностей. Компания продолжает выполнять на заводе мероприятия, связанные с ремонтом изношенного оборудования и приведением площадки в порядок, в частности, по ее очистке.

«Рост потенциала площадки может позволить нам в 2019 году увеличить объем переработки до 250 тыс. т в год, что, по нашим оценкам, составит более 90% загрузки мощностей», — подчеркнул представитель «Блага». Однако для наращивания производства необходимы дополнительные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры и обновление оборудования.

«Эртильский» был признан банкротом в начале марта 2018 года. Основным кредитором является Россельхозбанк, обязательства перед ним превышают 2,3 млрд руб. В начале января 2019-го имущество «Эртильского» было выставлено на торги, однако позднее они были приостановлены по решению арбитражного суда. В марте Россельхозбанк утвердил изменения в правила продажи имущества. В соответствии с ними, на торги будут выставлены площадка завода, производственно-складские и административные помещения, цеха, 48 транспортных средств и 889 единиц оборудования. Начальная стоимость активов — 2,3 млрд руб. Владелец «Эртильского» Салих Конаков был приговорен к 4,5 годам колонии по делу о мошенничестве при возмещении НДС и получении кредита обманным путем.

Представитель группы «Благо» сообщил, что компания сохраняет интерес к приобретению «Эртильского». По данным издания «Абирег», с марта по декабрь группа заплатила 13 млн руб. за аренду активов завода. Как говорится на сайте «Блага», в производственные активы компании входят шесть заводов, один из которых — «Эртильский». По данным OilWorld, в сезоне-2017/18 группа «Благо» заняла седьмое место в рейтинге крупнейших российских производителей подсолнечного масла. Объем ее производства составил 218 тыс. т, доля рынка — 4,8%. В последнем рейтинге крупнейших компаний российского АПК, составленном журналом «Эксперт», «Благо» занимает 44-е место с выручкой 13,9 млрд руб. по итогам 2017-го.

Сейчас масличный клин в России слабый, поэтому в ближайшие годы производство маслосемян будет расти, в том числе и в центральных регионах, уверен гендиректор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев. «Диверсификация в российском растениеводстве очень мала. Основная доля — у зерна, постепенно от этого мы будем уходить. Поэтому в перспективе проблем с сырьем у заводов возникнуть не должно», — сказал «Агроинвестору» Шамаев. В то же время, прогнозирует он, рост произойдет не за счет подсолнечника. «Это будет соя, рапс и другие агрокультуры. Производство подсолнечника сохранится примерно на текущем уровне. Но МЭЗы уже настроены на переработку различных маслосемян», — отметил он. Наращивание производства в масложировой промышленности в том числе предусматривает проект «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым только Воронежская область должна увеличить вывоз в 2,5 раза с $453 млн в 2017-м до $1,12 млрд в 2024-м.

У «Блага» уже есть свой завод в Воронежской области — Верхнехавский МЭЗ. На его мощностях группа начала работать осенью 2014 года после того, как предыдущий владелец — группа «Маслопродукт» бывшего замминистра сельского хозяйства Алексея Бажанова — вступил в процедуру банкротства. Впоследствии активы «Маслопродукта» «Благо» постепенно выкупила на торгах.

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