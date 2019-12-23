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Компании
С бывшего замглавы Минсельхоза требуют 14 млрд рублей
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
23 декабря 2019
Экс-чиновнику Алексею Бажанову придется ответить за долги юрлиц разорившейся группы «Маслопродукт»
В 2011—2012 годах холдинг «Маслопродукт» существенно нарастил кредиторскую задолженность
Фото: М. Стулов

По решению Арбитражного суда Воронежской области бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам компании «Маслопродукт-био» на 2,2 млрд руб., сообщает «Коммерсант». Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего Эдуарда Гринченко и одного из кредиторов, компании «Аквилон» (входит в ГК «Благо). На данный момент опубликована только резолютивная часть решения суда.

В сентябре этого года Воронежский арбитраж уже привлек Бажанова к субсидиарной ответственности. Тогда было доказано, что действия бывшего чиновника привели к отчуждению имущества компании «Ойл Продакшн» и формированию у нее кредиторской задолженности в 12,1 млрд руб. Из этой суммы почти 10 млрд руб. приходится на требования компании «Благо» Аркадия Фосмана.

«Благо» утверждала, что в 2012 году Бажанов создал «Ойл Продакшн» для аккумулирования активов головной структуры холдинга «Маслопродукт» - «Маслопродукт-Био», а затем вывел их по заведомо недействительным сделкам, что привело к банкротству предприятия. Сам экс-чиновник настаивал, что формально не был акционером «Ойл Продакшн», а доли в «Маслопродукте» продал в 2009 году. Рассмотрев все доводы и косвенные доказательства (кредитное досье и материалы Высокого суда Лондона, где Бажанов судится с Фосманом), суд пришел к выводу, что бывший чиновник все же контролировал «Ойл Продакшн».

Суд установил, что Бажанову принадлежала Morris Commercial Inc, которая владела ООО «Оливейра Финанс Лимитед», а оно, в свою очередь, было учредителем созданного в марте 2012 года ООО «Ойл Продакшн» (позже реорганизованного в ЗАО). Доказательств утраты владения Morris Commercial Inc. Бажанов суду не представил. По материалам дела, перед банкротством структур  «Маслопродукта» в 2011—2012 годах Бажанов открыл в швейцарских банках счета на себя, жену, сына и ряд компаний и перевел туда активы на 1,4 млрд руб. из Кипра. Бажанов пояснил, что в основанной им группе «Маслопродукт» в последние годы менялась структура, при этом некоторые неприбыльные активы были проданы, а выручка перечислена его собственным компаниям.

Впервые компания «Благо» подала заявление о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности в мае 2017 года. В июле 2018-го Арбитражный суд Воронежской ей отказал. Суд счел, что Бажанов был акционером структур «Маслопродукта» до сентября 2009 года, а затем продал свои доли двум кипрским компаниям. Позже решение подтвердила апелляционная инстанция, но кассация их отменила. В феврале 2019 года Арбитражный суд Центрального округа вернул дело на новое рассмотрение, сообщал «Интерфакс».

В 2008 году Бажанов был назначен заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, а с 30 марта 2009 года по 15 мая 2010-го был заместителем министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Также он был фигурантом «дела “Росагролизинга”», возбужденного в 2012 году, но в 2015-м производство было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». В прошлом году бизнес-омбудсмен Борис Титов включил Алексея Бажанов в так называемый «список Титова».

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