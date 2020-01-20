«Астон» закроет крупную сделку с американской ADM

«Астон», один из крупнейших в России зернотрейдеров и экспортеров растительного масла, в феврале — начале марта этого года планирует завершить сделку по продаже 50% акций «Новлянского» крахмало-паточного завода (Владимирская область) компании Archer Daniels Midland Co. (ADM, США). Об этом сообщила пресс-служба главы региона. На сайте правительства Владимирской области уточняется, что также в ходе совещания между представителями областной власти и завода обсуждались итоги реализации проекта по реконструкции цеха сушки кормов. «Агроинвестор» направил запрос в «Астон».



Работа «Новлянского» была остановлена в марте 2019 года. Тогда почти 300 сотрудников предприятия отправили в бессрочный отпуск. В июне власти региона сообщали, что достигнута договоренность с компанией ADM о приобретении у «Астона» половины бизнеса по производству крахмалов и сиропа. Местные власти утверждали, что если американская компания инвестирует в производство около $25 млн, то «Новлянский» крахмало-паточный завод сможет конкурировать с аналогичными производствами в соседних регионах и начать развиваться.



Президент ассоциации российских производителей крахмало-паточной продукции («Роскрахмалпатока») Олег Радин уточнил «Агроинвестору», что специализация «Астона» — это растительные масла, кормовые продукты, возделывание зерновых и международная торговля. «Если посмотреть на весь бизнес компании, то получается, что крахмало-паточная его часть составляет максимум 1%», — оценил он. Эксперт предполагает, что завод был убыточным активом для собственника, поэтому и было принято решение о продаже. «ADM — глобальная компания, которая зарекомендовала себя как один из крупнейших транснациональных игроков. У них есть и технологии, и понимание глобальных трендов», — сказал Радин.



Он также считает, что продажа завода — это хорошая новость для отрасли, так как ADM, скорее всего, будет инвестировать в предприятие: либо увеличит мощности, либо перепрофилирует его под выпуск более маржинальных продуктов. «Но нужно понимать, что «Новлянскому» больше 110 лет, и он является одним из старейших крахмало-паточных заводов страны. Так что если ADM будет вкладываться в него, то придется его модернизировать практически с нуля», — подчеркнул Радин. По его словам, ADM может и продать предприятие, но точно этого пока никто не знает, так же как и не знает, что предприятие будет выпускать, кроме уже производимой линейки продуктов.



«Если я не ошибаюсь, завод не реализует побочные продукты крахмалопаточного производства (например, глютетен, сухой кукурузный корм и прочее), хотя, насколько мне известно, одно из условий заключения сделки — дооснащение завода необходимым оборудованием со стороны «Астона». И если там будет полный цикл, то экономика уже будет лучше», — рассуждает Радин. Он пояснил, что на нативном крахмале, который ранее выпускал завод, «большие деньги не сделаешь», тогда как кормовые продукты очень востребованы. «Так что, с одной стороны, развитие завода — это хорошо для индустрии, а с другой — пока нет ясности, каких продуктах компания будет зарабатывать <…>. Также «Новлянскому» придется конкурировать с другими небольшими заводами того же сегмента, таких как Чаплыгинский, Звягинский», — заключил эксперт.



ADM сейчас занимает второе место в России по производству фруктозы после Cargill. Но, по словам Радина, выпуск сиропов с учетом низких цен на сахар не выгоден. «Потребители не очень хотят переходить с сахара на фруктозу. Цена на сиропы и так высокая, а еще нужно дооснащать предприятие специальными емкостями для использования, иметь навыки работы с сиропами и желание менять рецептуры, — говорит эксперт. — А вот развитие производства модифицированных крахмалов — это уже интереснее. Потому что мы ежегодно импортируем пищевых и индустриальных модификаций более чем на $100 млн». Радин уточнил, что, например, ежегодный прирост импорта пищевых модификаций составляет около 5,1%.



При этом Радин считает, что ADM вряд ли будет строить новый завод в России в ближайшем будущем. «Если они пришли сюда и выбрали предприятия, значит, они так минимизировали какие-то риски, связанные с возведением нового проекта. Ну и с глобальной точки зрения им виднее, какие продукты производить. Но, насколько я понимаю, они сейчас больше сосредоточены на внутреннем рынке», — добавляет Радин.



«Астон» развивает крахмалопаточный дивизион с 2011 года, когда была приобретена группа «Российские крахмалопродукты». В нее входило два завода по переработке кукурузы — «Ибредькрахмалпатока» (сейчас — АКП) в Рязанской области и «Новлянский» крахмало-паточный завод во Владимирской области. Совокупно предприятия производили более 20 видов паток, сиропов и крахмалов, пищевых продуктов и кормов, а также глюкозно-фруктозный сироп и кукурузное масло. В июне 2018-го 50% АКП перешло к ADM.



ADM вместе с Bunge, Cargill, Glencore и Louis Dreyfus входит в пятерку крупнейших глобальных продавцов сельхозпродукции. При этом до 2018 года ADM оставалась единственной из них, у кого не было активов в России. Американская корпорация работает в более чем 170 странах, производя продукты питания, пищевые ингредиенты, корма для животных, продукцию для промышленных и энергетических целей. Штаб-квартира находится в Чикаго. В составе компании 500 заготовительных центров, 270 предприятий по производству пищевых ингредиентов, 44 инновационных центра и логистическая сеть.

