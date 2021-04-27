«АгриВолга» будет производить органическое козье молоко и сыр

Дойное стадо будет увеличено до 300 коз «АгриВолга»

«АгриВолга» закупила в Австрии 150 племенных козочек и девять племенных козликов тоггенбургской породы, сообщила пресс-служба компании. С февраля 2022 года на племзаводе «Авангард» в Ярославской области начнут производить органическое козье молоко под брендом «Углече Поле», чуть позже — мягкий козий сыр. Производство козьего молока — новое направление для «АгриВолги», уточнила компания.



Поголовье планируется увеличить до 300 голов дойного стада. Конверсионный период для прибывших коз составит шесть месяцев, после этого будет возможно производство органического козьего молока и сыра. Компания рассчитывает получать от 500 л до 1 тыс. л молока в день, рассказала гендиректор холдинга «АгриВолга» Елена Яшаева.



Развитие в России органического сельского хозяйства «АгриВолга» начала еще в 2007 году. Принцип компании — органика от поля до прилавка: все процессы идут со строгим соблюдением принципов органического производства. Пресс-служба компании отметила, что спрос на продукцию из козьего молока растет. «В настоящее время все больше людей делают выбор в пользу козьего молока, в том числе по медицинским показателям, — отметила Яшаева. - Козье молоко гораздо легче усваивается организмом. Содержание молочного сахара (лактозы) в козьем молоке значительно ниже, чем в коровьем молоке, что позволяет людям с недостатком ферментов для его переваривания сохранять молочные продукты в своем меню. То же касается и молочного белка, на который у многих есть аллергия. Козья продукция содержит другой тип белка, который ее не вызывает».



Яшаева также отметила, что козы тоггенбургской породы отличаются выносливостью, большими надоями, плодовитостью, переносимостью разных погодных условий. Кроме того, с каждым новым поколением у животных отмечается все более крепкий иммунитет. Ведущий научный сотрудник лаборатории разведения овец и коз ФГБНУ ВНИИплем Светлана Новопашина рассказала «Агроинвестору», что каких-то особенностей при разведении коз этой породы нет, требования такие же, как и к другим породам, но средний удой по стаду будет ниже, чем у самой распространенной в мире зааненской породы коз. Молочная продуктивность тоггенбургских коз колеблется от 400 кг до 800 кг молока за 270-305 дней лактации. Лучшие стада таких коз в США дают до 1 тыс. кг молока. И, по словам эксперта, в составе молока тоггенбургской козы больше жира и белка, соответственно, выход сыра будет выше. Новопашина отметила, что тоггенбургская порода коз очень редкая и пока не внесена в реестр селекционных достижений. «Если инвесторы решили заниматься разведением коз этой породы, то, при желании, они смогут стать ее оригинаторами в нашей стране. Если у них есть цель получить статус племенного хозяйства, то при сотрудничестве с нашим институтом возможно внести породу в реестр и разработать для нее нормы оценки», — объяснила эксперт.



Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко сказал «Агроинвестору», что на данный момент молочная продукция занимает первое место по объему продаж среди органических продуктов питания, независимо от того, из коровьего, козьего или какого-то другого молока она произведена. Поэтому, по его оценке, перспективы развития нового проекта «АгриВолги» достаточно хорошие. «Более того компания растет по молоку примерно на 20% в год. Поскольку у «АгриВолги» есть опыт продвижения коровьего молока, я думаю, может быть успешым и продвижение продукции из козьего молока, в том числе козьего сыра», — считает Мироненко. Он также отметил, что козий органический сыр на данный момент на российском рынке отсутствует вообще.



Глава союза также рассказал, что пока этим направлением никто не занимался, соответственно, знаний в этой области не хватает, что может стать сложностью при реализации проекта. Плюсом, по словам Мироненко, является то, что проект реализуется под защитой Австрийского посольства и Австрийского союза. «Наверное, вопрос нехватки знаний в связи с этим будет снят. Конечно, будет вопрос, связанный с маркетингом, поскольку ранее подобная органическая продукция отсутствовала на полке. И пока непонятно, в каком ценовом диапазоне продукция будет продаваться», — рассуждает он.



Мироненко со ссылкой на данные сети гипермаркетов «Глобус» рассказал, что в 2020 году по сравнению с 2019-м рост продаж органической продукции составил более 50%. В «Азбуке Вкуса» повышение в прошлом году превысило 30%, количество онлайн-покупок таких товаров выросло в два раза, отметил он. «Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Например, ВОЗ в своем выступлении отмечала, что основная проблема низкого иммунитета кроется в некачественном питании, — рассказал Мироненко. — Во всей Европе идет скупка органики, например, если раньше в Великобритании ее покупки потребителями росли на 4-5%, то в 2020 году увеличение составило 30%. Германия, которая раньше показывала прирост в 10%, в прошлом году добавила 22%, Франция увеличила покупки на 18% против 10% ранее. В России ситуация аналогичная. Если немецкий «Глобус» по продажам органики показывал +22%, то в России — +50%».



Управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что рынок козьего молока и продукции из козьего молока постепенно развивается. «АгриВолга», безусловно, является одним из крупнейших игроков на рынке органической продукции, отметил эксперт. «Развитие в этой отрасли для них — правильный шаг. Компания занимается производством широкого ассортимента продукции, которая позиционируется как органическая», — объяснил Груздев. По его мнению, при развитии органической категории компания может столкнуться с двумя ключевыми сложностями: цена при имеющемся у нас платежеспособном спросе и проблемы, связанные с терминологией и осведомленностью потребителей. «Многие потребители не могут отличить органическую, экологическую, экологически чистую, био, эко, фермерскую продукцию. И несмотря на то, что процесс сертификации органики уже начался, у потребителя в голове понимание пока только формируется», — сказал эксперт.

