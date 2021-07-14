«Юг Руси» планирует поставлять в Сингапур белковый концентрат

За последние десять лет взаимная торговля между Россией и Сингапуром выросла почти на 30% bio-t.pro

В ближайшей перспективе группа «Юг Руси» планирует выйти на сингапурский рынок с продуктами на основе растительного белка, сообщил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» на своей странице в Facebook. Представитель «Юга Руси» утонил «Агроинвестору», что компания рассматривает поставки в Сингапур растительного белкового концентрата с содержанием протеина более 80%. «Это продукт для здорового питания. Он может использоваться как ингредиент, так и непосредственно в пищу людьми, следящими за своим здоровьем. Также он может использоваться в пищевой индустрии для выпуска растительного мяса и молока, в кондитерских изделиях, в хлебопечении», — рассказал представитель компании.



«Юг Руси» работает на рынке Сингапура уже более 10 лет, и этот город-государство стал для производителя «окном в Юго-Восточную Азию». «Например, работу в Индонезии мы начали с Сингапура, также с Сингапура берут старт многие наши проекты во Вьетнаме», — сказал основатель группы Сергей Кислов в ходе пленарной сессией «Россия-Сингапур: перспективы развития взаимной торговли продукцией АПК» (цитата по странице «Агроэкспорта» в Facebook). Сейчас Сингапур представляет интерес для поставок белкового концентрата, поскольку в этом государстве высоко развита культура потребления веганских продуктов и продуктов для здорового питания, уточнил «Агроинвестору» представитель компании.



Сингапур является важным торговым партнером России в Юго-Восточной Азии, отметил в ходе сессии замминистра сельского хозяйства Сергей Левин. По словам второго министра промышленности и торговли Сингапура доктора Тан Си Ленга, за последние десять лет взаимная торговля между Россией и Сингапуром выросла почти на 30%, и республика видит возможности для расширения сотрудничества с Россией, в первую очередь в аграрной сфере. Кроме увеличения закупок российской продукции сингапурский бизнес также заинтересован в совместных инвестициях в сельскохозяйственное производство.



Сейчас в общей структуре импорта АПК Сингапура Россия находится на 56-м месте. Но потенциал экспорта российской продукции в эту страну к 2030 году оценивается больше чем в $100 млн, сказал в ходе сессии руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов. В первую очередь этот потенциал может быть реализован за счет поставок рыбы и ракообразных, свинины, мяса птицы, шоколадных и мучных кондитерских изделий.



«Юг Руси» — крупный агрохолдинг, основанный в 1992 году. В состав компании входят девять маслоэкстракционных заводов, 19 сельхозпредприятий в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае с общей площадью сельхозземель около 200 тыс. га, несколько мельничных комплексов в Ростовской области, хлебозавод, масложировой комбинат и комплекс консервного производства. Агрохолдинг является лидером по производству и продаже бутилированного растительного масла (торговые марки «Золотая семечка», «Злато» и др.), также компания отправляет масло и зерно на экспорт.

