«Эссен Продакшн» запустил третью очередь кондитерского производства

Запуск новых линий позволит увеличить выпуск кондитерских изделий на 50% «Эссен Продакшн»

«Эссен Продакшн АГ» (бренды «Махеевъ», 35 и др.) запустил третью очередь кондитерского производства. Были смонтированы и введены в эксплуатацию три производственные линии, а также построена новая производственная площадка. Мощность новых линий составляет 84 т в сутки. После их выхода на плановые объемы производство кондитерской продукции на предприятии увеличится на 50% по сравнению с 2020 годом. Инвестиции в третью очередь составили 2,5 млрд руб., в целом вложения компании в кондитерский проект превысили 7 млрд руб.



В прошлом году предприятие выпустило 40 тыс. т кондитерской продукции — на 7% больше, чем в 2019-м. По данным компании, сейчас ее площадка по производству кондитерских изделий является одной из самых мощных в России. При этом гендиректор «Эссен Продакшн» Леонид Барышев признает, что в прошлом году компания столкнулась с существенным всплеском цен на растительное масло и сахар — до 30% и 15% соответственно. Производители сахара и масла после заключения соглашений о стабилизации цен для розницы перекладывали свои издержки на покупателей сектора b2b.



«Сейчас ситуация с ценами стабилизировалась. В ближайшее время мы будем заключать контракты на поставки сырья. Сейчас ждем нового урожая. Прогнозы на него неплохие, соответственно, мы не ожидаем серьезного повышения цен на сырье», — рассказал Барышев. Также он отметил, что в прошлом году серьезно выросли цены на упаковочные материалы. Тем не менее, компания постарается по возможности не перекладывать повышение расходов на потребителя, отметил он.



Годовой оборот «Эссен Продакшн» в 2020 году составил 28,33 млрд руб. с НДС, что на 22% выше показателей 2019 года. Предприятия произвели более 274 тыс. т продукции, в том числе 157 тыс. т майонеза (+9,6% к 2019 году), 48 тыс. т томатной продукции (+12,7%), 27 тыс. т джемов, соусов и приправ (+24,6%), 40 тыс. т кондитерской продукции (+7%). Компания увеличила экспорт на 19% до 4,7 млрд руб., продукция поставляется в 34 страны ближнего и дальнего зарубежья.

